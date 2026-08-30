Thị trường

Giá bạc tăng nhẹ trước áp lực nguồn cung và chính sách tiền tệ

Đức Việt

Đức Việt

11:11 | 30/08/2026
(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, giá bạc tăng nhẹ thời gian qua do áp lực nguồn cung suy giảm, cùng với nhu cầu cao của ngành công nghiệp và sự suy yếu của đồng USD đang hỗ trợ giá bạc.
aa

Yếu tố cung - cầu tạo lực đỡ cho thị trường bạc

Một trong những động lực đáng chú ý đối với thị trường bạc là được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng USD suy yếu, bạc thường trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu và giá kim loại quý.

Theo các chuyên gia, việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng quy mô chương trình mua lại trái phiếu đang tạo thêm áp lực lên đồng USD. Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo tăng quy mô các đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn dài, từ mức trần 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, dự kiến triển khai từ tháng 9. Thông tin này đã tác động tới thị trường trái phiếu, lợi suất và đồng USD.

Giá bạc tăng nhẹ trước áp lực nguồn cung và chính sách tiền tệ
Giá bạc tăng nhẹ thời gian qua do áp lực nguồn cung suy giảm. Ảnh tư liệu

Về mặt kỹ thuật, Muhammad Umair đánh giá, chỉ số USD đang chịu áp lực sau khi không thể vượt vùng 100,50 điểm. Nếu chỉ số này phá xuống vùng 97,80 điểm, mục tiêu tiếp theo có thể là 96 điểm; trường hợp tiếp tục xuyên thủng 96 điểm, xu hướng giảm có khả năng mở rộng về khu vực 90 điểm. Nếu kịch bản đồng USD suy yếu tiếp tục diễn ra, đây sẽ là yếu tố thuận lợi đối với bạc và các kim loại quý nói chung.

Bên cạnh các yếu tố tài chính như USD và lãi suất, triển vọng của giá bạc còn được hỗ trợ bởi những yếu tố cơ bản của thị trường. Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thâm hụt. Nhu cầu đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20%, lên khoảng 227 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung toàn cầu chỉ được dự báo tăng khoảng 1,5%. Thị trường có thể tiếp tục phải dựa vào lượng bạc tồn kho trên mặt đất để đáp ứng nhu cầu.

Giá bạc được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các ngành công nghiệp

Các chuyên gia cho rằng, giá bạc thế giới hiện đang được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất pin và công nghệ xanh. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn trong chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đã tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư. Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới.

Đây là yếu tố quan trọng bởi bạc không chỉ là kim loại quý phục vụ nhu cầu đầu tư mà còn là nguyên liệu công nghiệp. Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo và các thiết bị công nghệ.

Còn theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc ngoài chịu tác động từ môi trường vĩ mô, còn có câu chuyện riêng đến từ nhu cầu công nghiệp. Nhu cầu của ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được quan tâm trong bối cảnh thị trường bạc bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung. Moody’s dự báo tổng chi tiêu của ngành AI có thể đạt 785 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Về dài hạn, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu, ô tô, cơ sở hạ tầng và những lĩnh vực công nghệ mới vẫn có khả năng tạo lực đỡ cho thị trường bạc. Chính sự kết hợp giữa vai trò kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp khiến giá bạc có thể phản ứng mạnh trước cả biến động tài chính lẫn chu kỳ kinh tế.

Tác động ngắn hạn từ chính sách tiền tệ Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ngày 25/8 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, hiện giao dịch ở mức 69,04 USD/ounce, tăng 0,07 USD so với phiên giao dịch trước. Thị trường bạc đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong khoảng 1 tháng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc ngày 25/8 ghi nhận sự tăng trưởng ở nhiều thương hiệu lớn. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2.321.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.393.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1% so với phiên trước. Còn tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 2.325.000 - 2.402.000 đồng/lượng.

Đánh giá thị trường bạc, ông Nguyễn Khánh Long - Trưởng bộ phận phân tích thị trường kim loại quý của Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý cho hay, giá bạc trong nước tiếp tục tăng trong tuần qua, diễn biến cùng chiều với thị trường quốc tế khi động lực chính đến từ đồng USD suy yếu, biến động lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Fed chưa vội thắt chặt thêm chính sách tiền tệ.

Ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc chiến lược, Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa VMEX cho rằng, đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu phản ánh tác động ngắn hạn từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Về dài hạn, nhu cầu bạc vẫn được thúc đẩy bởi các lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng mặt trời, xe điện, AI và trung tâm dữ liệu. Với đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, bạc hiện đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống máy chủ, chip xử lý và hạ tầng năng lượng phục vụ làn sóng phát triển AI trên toàn cầu.

Mặc dù vậy, ông Long lưu ý, bạc vẫn là một trong những mặt hàng có biến động mạnh nhất trên thị trường hàng hóa. Những thay đổi trong chính sách lãi suất của Fed, chính sách khoáng sản của Trung Quốc hay triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đều có thể khiến giá bạc xuất hiện các nhịp biến động lớn trong ngắn hạn.

Đức Việt
Từ khóa:
giá bạc ngành công nghiệp công nghê xanh giá bạc tăng nhẹ chính sách tiền tệ

Bài liên quan

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 30/8: Giá bạc phiên cuối tuần đồng loạt suy giảm

Ngày 30/8: Giá bạc phiên cuối tuần đồng loạt suy giảm

Ngày 28/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 28/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Dành cho bạn

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số

Dòng ca khúc cách mạng - giai điệu tự hào và sức sống vượt thời gian

Dòng ca khúc cách mạng - giai điệu tự hào và sức sống vượt thời gian

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án điện khí LNG Công Thanh

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án điện khí LNG Công Thanh

Thị trường chứng khoán mở rộng cửa đón dòng vốn mới

Thị trường chứng khoán mở rộng cửa đón dòng vốn mới

Đọc thêm

Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay (1/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán trầm lắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá.
Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Giá cao su hôm nay (1/9) phân hoá mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á khi sàn TOCOM và SHFE tăng, giảm đan xen trong biên độ hẹp, trong khi toàn bộ hợp đồng TSR20 trên sàn SGX chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Giá dầu thô đảo chiều bật tăng vì căng thẳng Mỹ - Iran

Giá dầu thô đảo chiều bật tăng vì căng thẳng Mỹ - Iran

(TBTCO) - Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên đầu tuần, dầu WTI ở mức 84,66 USD/thùng, tăng 1,26 USD/thùng, tương ứng tăng 1,51%. Dầu Brent ở mức 89,54 USD/thùng, tăng 1,26 USD/thùng, tương ứng tăng 1,43%.
Ngày 31/8: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 31/8: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay (31/8) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 693.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 720.000 chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (31/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg…
Ngày 31/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc, trong nước ổn định

Ngày 31/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (31/8) đồng loạt khởi sắc. Theo đó, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM hợp đồng giao tháng 9 tăng 0,36%; giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE tăng 0,50%; hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 trên sàn SGX tăng 0,51%. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 30/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 30/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su hôm nay (30/8) biến động trái chiều trên các sàn giạo dịch châu Á. Trong khi giá trên sàn SHFE và thị trường Thái Lan tăng, thì giá trên sàn SGX và TOCOM tăng - giảm trái chiều giữa các kỳ hạn. Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp được khảo sát.
Ngày 30/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 30/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (30/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán trầm lắng; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước giảm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chính sách tài khóa tạo lực cho chặng “về đích”, đưa GDP tăng trưởng hai con số

Chính sách tài khóa tạo lực cho chặng “về đích”, đưa GDP tăng trưởng hai con số

Kiến tạo nền tài chính số từ tinh gọn thủ tục đến liên thông dữ liệu

Kiến tạo nền tài chính số từ tinh gọn thủ tục đến liên thông dữ liệu

Cải cách thể chế, mở đường cho kinh tế bứt phá

Cải cách thể chế, mở đường cho kinh tế bứt phá

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Nâng tầm dự trữ quốc gia, bảo đảm tự chủ chiến lược

Nâng tầm dự trữ quốc gia, bảo đảm tự chủ chiến lược

Ngày 30/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một vài địa phương

Ngày 30/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một vài địa phương

Ngày 30/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 30/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB