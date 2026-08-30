Giá bạc tăng nhẹ trước áp lực nguồn cung và chính sách tiền tệ

Yếu tố cung - cầu tạo lực đỡ cho thị trường bạc

Một trong những động lực đáng chú ý đối với thị trường bạc là được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng USD suy yếu, bạc thường trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu và giá kim loại quý.

Theo các chuyên gia, việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng quy mô chương trình mua lại trái phiếu đang tạo thêm áp lực lên đồng USD. Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo tăng quy mô các đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn dài, từ mức trần 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, dự kiến triển khai từ tháng 9. Thông tin này đã tác động tới thị trường trái phiếu, lợi suất và đồng USD.

Giá bạc tăng nhẹ thời gian qua do áp lực nguồn cung suy giảm. Ảnh tư liệu

Về mặt kỹ thuật, Muhammad Umair đánh giá, chỉ số USD đang chịu áp lực sau khi không thể vượt vùng 100,50 điểm. Nếu chỉ số này phá xuống vùng 97,80 điểm, mục tiêu tiếp theo có thể là 96 điểm; trường hợp tiếp tục xuyên thủng 96 điểm, xu hướng giảm có khả năng mở rộng về khu vực 90 điểm. Nếu kịch bản đồng USD suy yếu tiếp tục diễn ra, đây sẽ là yếu tố thuận lợi đối với bạc và các kim loại quý nói chung.

Bên cạnh các yếu tố tài chính như USD và lãi suất, triển vọng của giá bạc còn được hỗ trợ bởi những yếu tố cơ bản của thị trường. Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thâm hụt. Nhu cầu đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20%, lên khoảng 227 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung toàn cầu chỉ được dự báo tăng khoảng 1,5%. Thị trường có thể tiếp tục phải dựa vào lượng bạc tồn kho trên mặt đất để đáp ứng nhu cầu.

Giá bạc được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các ngành công nghiệp Các chuyên gia cho rằng, giá bạc thế giới hiện đang được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất pin và công nghệ xanh. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn trong chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đã tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư. Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới.

Đây là yếu tố quan trọng bởi bạc không chỉ là kim loại quý phục vụ nhu cầu đầu tư mà còn là nguyên liệu công nghiệp. Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo và các thiết bị công nghệ.

Còn theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc ngoài chịu tác động từ môi trường vĩ mô, còn có câu chuyện riêng đến từ nhu cầu công nghiệp. Nhu cầu của ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được quan tâm trong bối cảnh thị trường bạc bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung. Moody’s dự báo tổng chi tiêu của ngành AI có thể đạt 785 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Về dài hạn, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu, ô tô, cơ sở hạ tầng và những lĩnh vực công nghệ mới vẫn có khả năng tạo lực đỡ cho thị trường bạc. Chính sự kết hợp giữa vai trò kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp khiến giá bạc có thể phản ứng mạnh trước cả biến động tài chính lẫn chu kỳ kinh tế.

Tác động ngắn hạn từ chính sách tiền tệ Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ngày 25/8 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, hiện giao dịch ở mức 69,04 USD/ounce, tăng 0,07 USD so với phiên giao dịch trước. Thị trường bạc đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong khoảng 1 tháng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc ngày 25/8 ghi nhận sự tăng trưởng ở nhiều thương hiệu lớn. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2.321.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.393.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1% so với phiên trước. Còn tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 2.325.000 - 2.402.000 đồng/lượng.

Đánh giá thị trường bạc, ông Nguyễn Khánh Long - Trưởng bộ phận phân tích thị trường kim loại quý của Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý cho hay, giá bạc trong nước tiếp tục tăng trong tuần qua, diễn biến cùng chiều với thị trường quốc tế khi động lực chính đến từ đồng USD suy yếu, biến động lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Fed chưa vội thắt chặt thêm chính sách tiền tệ.

Ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc chiến lược, Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa VMEX cho rằng, đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu phản ánh tác động ngắn hạn từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Về dài hạn, nhu cầu bạc vẫn được thúc đẩy bởi các lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng mặt trời, xe điện, AI và trung tâm dữ liệu. Với đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, bạc hiện đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống máy chủ, chip xử lý và hạ tầng năng lượng phục vụ làn sóng phát triển AI trên toàn cầu.

Mặc dù vậy, ông Long lưu ý, bạc vẫn là một trong những mặt hàng có biến động mạnh nhất trên thị trường hàng hóa. Những thay đổi trong chính sách lãi suất của Fed, chính sách khoáng sản của Trung Quốc hay triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đều có thể khiến giá bạc xuất hiện các nhịp biến động lớn trong ngắn hạn.