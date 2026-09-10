Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực III: Thu ngân sách vượt 65.200 tỷ đồng, thông quan tăng trưởng 2 con số

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
16:11 | 10/09/2026
(TBTCO) - Nhờ nhịp độ thông quan bứt phá và việc vận hành hiệu quả mô hình quản lý tập trung, Chi cục Hải quan khu vực III đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong 8 tháng của năm 2026. Nổi bật là thông quan hàng hóa đạt kim ngạch 14,5 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ, thu ngân sách vượt 65.200 tỷ đồng.
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Thông quan tập trung, góp sức thu ngân sách đạt 77% dự toán Trung ương giao

Trong 8 tháng của năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động tại địa bàn Hải Phòng do Chi cục Hải quan khu vực III quản lý. Cùng với đó, việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả mô hình thông quan tập trung của cơ quan hải quan tại Hải Phòng đã tạo động lực lớn, giúp dòng chảy xuất nhập khẩu thông suốt, giảm đáng kể thời gian cũng như chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hải quan khu vực III: Thu ngân sách vượt 65.200 tỷ đồng, thông quan tăng trưởng 2 con số
Cán bộ Hải quan khu vực III giải quyết thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: HQKV3

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, chỉ tính riêng trong tháng 8, đơn vị đã thực hiện thủ tục cho hơn 262 nghìn tờ khai, tăng 3,6% so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục qua địa bàn đạt 14,5 tỷ USD, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,7 tỷ USD và xuất khẩu đạt 6,8 tỷ USD. Sức hút từ môi trường thông quan thuận lợi đã kéo theo sự đồng hành của hơn 15.400 doanh nghiệp, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Sự bứt phá mạnh mẽ của dòng hàng hóa đã trở thành “đòn bẩy” trực tiếp cho công tác thu nộp ngân sách. Tháng 8/2026, đơn vị ghi nhận số thu 7.645 tỷ đồng, vượt 14,1% so với kế hoạch dự kiến. Lũy kế đến hết ngày 31/8/2026, tổng thu ngân sách do Chi cục Hải quan khu vực III thực hiện đã chạm mốc 65.201 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, đơn vị đã hoàn thành hơn 77% chỉ tiêu dự toán Trung ương giao, đạt trên 71% chỉ tiêu phấn đấu của HĐND TP. Hải Phòng và tiến gần mốc 67% kế hoạch do Cục Hải quan giao.

Bên cạnh đó, “mặt trận” chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhờ chủ động nắm bắt địa bàn theo tinh thần Nghị định số 153/2026/NĐ-CP, Đội Kiểm soát hải quan và các hải quan cửa khẩu đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả và gian lận xuất xứ.

Chỉ trong tháng 8, đơn vị đã phát hiện 7 vụ vi phạm lớn với trị giá tang vật 1,6 tỷ đồng, ban hành hơn 300 quyết định xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách trên 6,8 tỷ đồng, góp phần giữ vững kỷ cương thương mại trên địa bàn.

Hướng tới mô hình tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Hướng tới chặng đường nước rút cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực III đặt quyết tâm lập kỷ lục mới với mục tiêu thu ngân sách cả năm chạm mốc 100.000 tỷ đồng, tương ứng với đà tăng trưởng GRDP của TP. Hải Phòng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chi cục trưởng Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường đã quán triệt toàn thể cán bộ, công chức tập trung nguồn lực thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó coi việc tái tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức quản lý là “chìa khóa”.

Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là chuẩn bị sẵn sàng cho Đề án tổ chức lại các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu ngay khi nhận được phê duyệt từ Cục Hải quan. Sự thay đổi này không đơn thuần là sắp xếp lại địa bàn, mà là bước chuyển mình chiến lược hướng tới mô hình tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Các bộ phận nòng cốt trong đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo bộ máy mới vận hành trơn tru ngay từ ngày đầu ra mắt.

Điểm tựa quan trọng cho giai đoạn tới chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy và công cụ quản lý nghiệp vụ. Thay vì phụ thuộc vào các phương thức kiểm tra truyền thống, đơn vị đang tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống trang thiết bị hiện đại vào quy trình giám sát. Sự xuất hiện của công nghệ giúp lực lượng hải quan chủ động phân tích dữ liệu, nhận diện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các rủi ro buôn lậu hay gian lận thương mại mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan chung.

Cùng với đó, phương thức quản lý nhà nước về hải quan cũng có bước thay đổi căn bản khi dịch chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Luồng hàng hóa của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật sẽ được giải phóng tối đa, giúp rút ngắn thời gian lưu kho bãi. Ngược lại, nguồn lực kiểm tra chuyên sâu sẽ được tập trung vào các nhóm mặt hàng và doanh nghiệp có độ rủi ro cao. Cách làm này vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo hành lang thông thoáng cho các hoạt động kinh doanh chân chính.

Đặc biệt, Chi cục chú trọng nâng cao năng lực hậu cần và siết chặt kỷ luật công vụ, xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, đủ sức gánh vác khối lượng công việc ngày càng lớn trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ đổi mới mới công tác kiểm soát, chuyển từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ AI và trang thiết bị hiện đại để phát hiện rủi ro từ sớm, từ xa; đẩy mạnh chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tập trung kiểm tra sâu các doanh nghiệp và mặt hàng có rủi ro cao để giải phóng tối đa luồng hàng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt.
Song Linh
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