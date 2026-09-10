Tài chính

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:16 | 10/09/2026
(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027. Luật đã cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
aa

Ngày 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã giới thiệu các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Theo Thứ trưởng, Luật số 24/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027.

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận giới thiệu các nội dung mới của Luật. Ảnh: Như Ý

Luật nhằm tạo một khuôn khổ pháp lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới, cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời tăng cường kiểm soát một số lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sức khỏe của người dân.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý là quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2027.

Luật cũng sửa đổi, cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trên cơ sở rà soát toàn diện, đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro, tính khả thi trong hậu kiểm và khả năng bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với toàn bộ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, Luật đã ban hành Phụ lục về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Theo đó, Luật cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025. Việc điều chỉnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với những ngành, nghề được cắt giảm. Trên cơ sở đó, các cơ quan có trách nhiệm quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác hoặc tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước.

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý.

Bên cạnh việc cắt giảm các ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý, Luật bổ sung “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Việc quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh có nhiều nguy cơ phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia; hạn chế tối đa các cá nhân, tổ chức không đáp ứng điều kiện làm việc tại các trung tâm tiếp nhận thị thực được ủy quyền, qua đó phòng ngừa rủi ro lộ, lọt thông tin, dữ liệu cá nhân cũng như nguy cơ móc nối, tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 88 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và bãi bỏ khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15. Đây là các quy định liên quan đến những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực xây dựng đã được cắt giảm.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Hoàng Yến
Từ khóa:
luật đầu tư điều kiện kinh doanh thủ tục đầu tư kinh doanh có điều kiện

Bài liên quan

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

Dành cho bạn

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đầu năm học mới

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đầu năm học mới

Dòng vốn cho bất động sản ngày càng “kén” doanh nghiệp

Dòng vốn cho bất động sản ngày càng “kén” doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

Đọc thêm

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 đạt 79,7% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách đạt 50,9% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

(TBTCO) - Ngày 8/9/2026, tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi hội đàm song phương quan trọng với Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

(TBTCO) - Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tích cực trong thực hiện các cam kết về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, ổn định và hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,45%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 28,7%; vốn đầu tư nước ngoài tăng 55,4%... là những con số nổi bật trong 8 tháng năm 2026.
Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

(TBTCO) - Sau 8 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, khối lượng vốn còn phải thực hiện trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Để giữ được đà tăng tốc, yêu cầu đặt ra là phải xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn.
Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

(TBTCO) - Cộng đồng doanh nghiệp FDI đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, nhất quán; tăng cường đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu và thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước để Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng đi vào thực tiễn.
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 7-8/9/2026, tại Seoul, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có 2 buổi làm việc với ông Ji Sung Moon, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc và ông Junh Hwa Seo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) nhằm thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA Hàn Quốc.
Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

(TBTCO) - Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của FDI, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp châu Âu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp