Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Ngày 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã giới thiệu các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Theo Thứ trưởng, Luật số 24/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận giới thiệu các nội dung mới của Luật. Ảnh: Như Ý

Luật nhằm tạo một khuôn khổ pháp lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới, cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời tăng cường kiểm soát một số lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sức khỏe của người dân.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý là quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2027.

Luật cũng sửa đổi, cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trên cơ sở rà soát toàn diện, đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro, tính khả thi trong hậu kiểm và khả năng bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với toàn bộ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, Luật đã ban hành Phụ lục về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Theo đó, Luật cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025. Việc điều chỉnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với những ngành, nghề được cắt giảm. Trên cơ sở đó, các cơ quan có trách nhiệm quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác hoặc tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý.

Bên cạnh việc cắt giảm các ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý, Luật bổ sung “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Việc quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh có nhiều nguy cơ phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia; hạn chế tối đa các cá nhân, tổ chức không đáp ứng điều kiện làm việc tại các trung tâm tiếp nhận thị thực được ủy quyền, qua đó phòng ngừa rủi ro lộ, lọt thông tin, dữ liệu cá nhân cũng như nguy cơ móc nối, tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 88 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và bãi bỏ khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15. Đây là các quy định liên quan đến những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực xây dựng đã được cắt giảm.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.