Chứng khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán:

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội

Tấn Minh

Tấn Minh

09:02 | 10/09/2026
(TBTCO) - Tiến trình nâng hạng đang mở ra kỳ vọng về một chu kỳ phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ từ dòng vốn ngoại, mà còn ở khả năng kích hoạt nguồn tiền trong nước.
aa

Tạo hiệu ứng lan tỏa dòng vốn

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026 đang tạo ra kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nâng hạng qua quy mô vốn ngoại dự kiến chảy vào thì chưa phản ánh đầy đủ tác động của bước chuyển này.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, dòng vốn mới có thể tạo ra hai tác động chính. Trước hết, nguồn vốn bổ sung được kỳ vọng cải thiện thanh khoản thị trường trong tháng 9 và tháng 10. Quan trọng hơn, câu chuyện nâng hạng có thể củng cố tâm lý nhà đầu tư trong nước, tạo thêm động lực để dòng tiền quay trở lại thị trường.

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội
Số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh những năm qua phản ánh khả năng mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Ảnh: An Thư

Với thị trường có sự tham gia lớn của nhà đầu tư cá nhân như Việt Nam, tác động này càng đáng chú ý. Khi niềm tin được cải thiện, ảnh hưởng của vốn ngoại không chỉ nằm ở lượng tiền được giải ngân, mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới dòng vốn trong nước.

Từ góc độ này, nâng hạng có thể trở thành chất xúc tác tâm lý. Tuy nhiên, thanh khoản tăng hay dòng tiền quay trở lại trong một vài thời điểm chưa đồng nghĩa thị trường đã giải quyết được bài toán phát triển nhà đầu tư dài hạn. Điều quan trọng hơn là làm thế nào chuyển sự quan tâm nhất thời thành nhu cầu đầu tư bền vững.

Mở dư địa đón hàng tỷ USD vốn ngoại

Theo SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index duy trì quanh mức 0,49%, tương ứng khoảng 2,2 tỷ USD dòng vốn thụ động tích lũy trong 4 giai đoạn thực hiện. Thậm chí, ở kịch bản tích cực, tỷ trọng này tăng lên 0,95% vào tháng 9/2027, dòng vốn sẽ lên tới 4,28 tỷ USD.

Thực tế, số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh những năm qua phản ánh khả năng mở rộng cơ sở nhà đầu tư, nhưng số tài khoản được mở không đồng nghĩa tất cả đều phát sinh giao dịch, càng không đồng nghĩa lượng vốn được duy trì lâu dài trên thị trường.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, số tài khoản “ngủ đông” được tích lũy cùng quá trình mở mới tài khoản. Vì vậy, bài toán không chỉ là tiếp tục gia tăng số lượng tài khoản, mà còn cần có những sản phẩm, giải pháp giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi tham gia thị trường.

Như vậy, “đánh thức” các tài khoản chứng khoán không nhất thiết là đưa tất cả nhà đầu tư ngay lập tức trở lại giao dịch cổ phiếu. Điều quan trọng hơn là xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tạo điều kiện để mỗi nhà đầu tư lựa chọn cách tham gia phù hợp với khả năng tài chính, khẩu vị rủi ro và mục tiêu của mình.

“Đánh thức” dòng tiền, giữ chân nhà đầu tư

Nếu số lượng tài khoản phản ánh độ mở, thì khả năng giữ chân nhà đầu tư lại thể hiện chiều sâu của thị trường. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo phân tích của các chuyên gia từ DNSE, nhà đầu tư cá nhân thường chịu ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, tham gia theo các khuyến nghị hoặc tâm lý fomo trong khi chưa có nền tảng kiến thức tài chính vững chắc. Không ít người chưa xác định rõ mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro phù hợp với điều kiện tài chính cá nhân.

Rủi ro càng gia tăng khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Khi kỳ vọng kiếm thêm thu nhập chuyển thành thua lỗ, trải nghiệm tiêu cực có thể khiến họ rời bỏ thị trường. Do đó, thu hút thêm tài khoản mới là cần thiết, nhưng giữ được nhà đầu tư ở lại còn quan trọng hơn. Nếu dòng tiền chỉ xuất hiện khi thị trường thuận lợi rồi nhanh chóng rút lui khi biến động, quy mô tài khoản lớn chưa chắc chuyển hóa thành nền tảng vốn ổn định.

Vì vậy, với nhà đầu tư mới, bà Nguyễn Ngọc Linh khuyến nghị nên bắt đầu bằng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ tỷ trọng hợp lý. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu các cổ phiếu trong VN30 hoặc ETF mô phỏng chỉ số trước khi lựa chọn từng cổ phiếu riêng lẻ.

Ở góc nhìn về dòng vốn, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam nhận định, việc nâng hạng đang mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong thu hút vốn ngoại. Dù tỷ trọng mua vào của các quỹ mô phỏng chỉ số FTSE Russell trong giai đoạn đầu chưa quá lớn, dòng vốn thực tế được kỳ vọng có thể đạt vài trăm triệu USD, bổ sung nguồn lực cho thị trường.

Đáng chú ý, dòng vốn này sẽ không giải ngân cùng lúc. Theo ông Phương, việc phân bổ theo lộ trình có thể giúp hạn chế nguy cơ thị trường tăng nóng, tạo nền tảng cho xu hướng tăng trưởng ổn định.

Nhìn rộng hơn, cơ hội từ nâng hạng không chỉ nằm ở quy mô vốn ngoại được giải ngân. Ý nghĩa lớn hơn là khả năng hình thành hiệu ứng lan tỏa, vốn ngoại bổ sung thanh khoản, thanh khoản cải thiện củng cố tâm lý, niềm tin tốt hơn kích hoạt dòng tiền trong nước và sự trở lại của dòng tiền tạo thêm chiều sâu cho thị trường.

Tuy nhiên, để hiệu ứng này trở nên bền vững, thị trường vẫn cần giải quyết bài toán chất lượng nhà đầu tư. Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, giáo dục và phổ cập kiến thức đầu tư cần tiếp tục được thúc đẩy, song song với quá trình số hóa nhằm đưa các sản phẩm tài chính đến gần hơn với đông đảo người dân.

Khi đó, thành công của nâng hạng sẽ không chỉ được đo bằng lượng vốn ngoại chảy vào, mà còn ở khả năng biến cú hích từ dòng vốn quốc tế thành động lực khơi thông nguồn tiền trong nước, “đánh thức” các tài khoản “ngủ đông” và giữ chân nhà đầu tư bằng sản phẩm phù hợp và môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp.

Tấn Minh
Từ khóa:
nâng hạng chứng khoán vốn ngoại dòng tiền nội chứng khoán việt nam

Bài liên quan

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Thanh khoản tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Thanh khoản tiếp tục tăng

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Dành cho bạn

Dòng vốn cho bất động sản ngày càng “kén” doanh nghiệp

Dòng vốn cho bất động sản ngày càng “kén” doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Ngày 10/9: Giá cao su tăng mạnh trên cả ba sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á

Ngày 10/9: Giá cao su tăng mạnh trên cả ba sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Đọc thêm

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay giằng co mạnh khi VN-Index có thời điểm tiến sát 1.850 điểm, nhưng sau đó, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số đảo chiều, đóng cửa giảm nhẹ. Thanh khoản tiếp tục thấp hơn bình quân 20 phiên, cùng diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và thị trường cần thêm động lực để xác lập xu hướng rõ ràng.
Nhà đầu tư cá nhân mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

Nhà đầu tư cá nhân mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

(TBTCO) - Trong tháng 8/2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tăng thêm gần 230.000 tài khoản, chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân. Tính đến cuối tháng, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu hơn 13,8 triệu tài khoản chứng khoán.
4 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán

4 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Tập đoàn Điện Quang, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Signo Land và PAK Việt Nam do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

(TBTCO) - Bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2026, Thông tư số 99/2025/TT-BTC mở rộng quyền chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức công tác kế toán. Đi cùng với đó là yêu cầu phân định trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân nhằm nâng chất lượng dữ liệu đầu vào và báo cáo tài chính.
Lợi thế cạnh tranh từ quản trị công ty tốt

Lợi thế cạnh tranh từ quản trị công ty tốt

(TBTCO) - Quản trị công ty không còn chỉ là yêu cầu tuân thủ mà đang trở thành năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro, giảm chi phí vốn và thu hút nhà đầu tư dài hạn. Thực tiễn tại Petrovietnam và Vinamilk cho thấy những lợi ích này ngày càng được đo lường rõ ràng.
Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 60,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, khi nhu cầu vốn ngắn hạn tăng. Cùng với các điều chỉnh về LDR, cơ cấu nguồn vốn và tiền gửi Kho bạc Nhà nước, cơ chế tái cấp vốn dự kiến tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, khi vốn trung và dài hạn chỉ chiếm 16% tổng nguồn vốn huy động.
Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

(TBTCO) - Kỳ cơ cấu ETF tháng 9 có thể tạo ra lượng giao dịch hàng nghìn tỷ đồng tại nhiều cổ phiếu. Fubon, VanEck và Xtrackers được dự báo có nhiều thay đổi về thành phần và tỷ trọng danh mục.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh ngày 8/9 xuất hiện diễn biến lệch pha. Trong phiên, khi VN30 giữ được sắc xanh, hầu hết hợp đồng tương lai giảm giá. Đáng chú ý, chênh lệch tại 7/8 hợp đồng đều chuyển sang trạng thái âm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội

Cú hích hút vốn ngoại, kích hoạt dòng tiền nội

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đầu năm học mới

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đầu năm học mới

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -37.16
10/09 | -37.16 (7,636.36 -37.16 (-0.48%))
DJI -405.41
10/09 | -405.41 (52,380.66 -405.41 (-0.77%))
IXIC -168.07
10/09 | -168.07 (26,253.34 -168.07 (-0.64%))
NYA -161.91
10/09 | -161.91 (24,311.15 -161.91 (-0.66%))
XAX +6.26
10/09 | +6.26 (8,783.48 +6.26 (+0.07%))
BUK100P -14.48
10/09 | -14.48 (1,060.53 -14.48 (-1.35%))
RUT -38.97
10/09 | -38.97 (2,921.23 -38.97 (-1.32%))
VIX +0.74
10/09 | +0.74 (16.46 +0.74 (+4.71%))
FTSE -141.60
10/09 | -141.60 (10,670.06 -141.60 (-1.31%))
GDAXI -431.18
10/09 | -431.18 (25,576.45 -431.18 (-1.66%))
FCHI -161.31
10/09 | -161.31 (8,156.67 -161.31 (-1.94%))
STOXX50E -101.61
10/09 | -101.61 (6,311.56 -101.61 (-1.58%))
N100 -24.48
10/09 | -24.48 (1,896.69 -24.48 (-1.27%))
BFX -58.11
10/09 | -58.11 (5,737.91 -58.11 (-1.00%))
MOEX.ME -0.11
10/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -344.72
10/09 | -344.72 (24,930.24 -344.72 (-1.36%))
STI -37.77
10/09 | -37.77 (5,691.86 -37.77 (-0.66%))
AXJO -132.20
10/09 | -132.20 (8,779.20 -132.20 (-1.48%))
AORD -131.90
10/09 | -131.90 (8,971.00 -131.90 (-1.45%))
BSESN -813.35
10/09 | -813.35 (74,764.23 -813.35 (-1.08%))
JKSE -15.85
10/09 | -15.85 (6,662.35 -15.85 (-0.24%))
KLSE -7.68
10/09 | -7.68 (1,706.66 -7.68 (-0.45%))
NZ50 -107.21
10/09 | -107.21 (13,712.22 -107.21 (-0.78%))
KS11 -60.48
10/09 | -60.48 (6,991.16 -60.48 (-0.86%))
TWII -392.06
10/09 | -392.06 (46,791.30 -392.06 (-0.83%))
GSPTSE -216.49
10/09 | -216.49 (35,906.56 -216.49 (-0.60%))
BVSP -1,737.80
10/09 | -1,737.80 (185,629.05 -1,737.80 (-0.93%))
MXX -250.59
10/09 | -250.59 (64,814.97 -250.59 (-0.39%))
IPSA -59.68
10/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +34,181.75
10/09 | +34,181.75 (3,110,163.50 +34,181.75 (+1.11%))
TA125.TA -10.26
10/09 | -10.26 (4,179.05 -10.26 (-0.24%))
CASE30 +326.40
10/09 | +326.40 (56,500.70 +326.40 (+0.58%))
JN0U.JO -73.78
10/09 | -73.78 (7,323.42 -73.78 (-1.00%))
DX-Y.NYB -0.07
10/09 | -0.07 (98.75 -0.07 (-0.07%))
125904-USD-STRD -37.53
10/09 | -37.53 (2,837.92 -37.53 (-1.31%))
XDB +0.16
10/09 | +0.16 (135.51 +0.16 (+0.12%))
XDE +0.12
10/09 | +0.12 (116.36 +0.12 (+0.11%))
000001.SS -10.64
10/09 | -10.64 (3,940.87 -10.64 (-0.27%))
N225 -545.32
10/09 | -545.32 (64,597.46 -545.32 (-0.84%))
XDN +0.17
10/09 | +0.17 (65.10 +0.17 (+0.27%))
XDA -0.00
10/09 | -0.00 (72.20 -0.00 (-0.00%))