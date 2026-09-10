Thị trường

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

09:17 | 10/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/9) đồng loạt tăng khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến đồng USD, lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 720.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 746.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,2% so với hôm qua.
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Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 10/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.337.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 28.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.337.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.667.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.453.182 đồng/kg (mua vào) và 62.319.844 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 10/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 10/9, giá bạc giao ngay ở mức 67,4155 USD/ounce, tăng 0,2% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến mới nhất cho thấy, giá bạc đang có dấu hiệu phục hồi sau chuỗi phiên chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Hiện thị trường kim loại quý tiếp tục được chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó có biến động của đồng USD, giá dầu và các tín hiệu mới về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Việc giá bạc giữ được trên ngưỡng 66 USD/ounce cho thấy nhu cầu trên thị trường vẫn duy trì ở mức đáng chú ý, dù môi trường lãi suất tại Mỹ vẫn tạo sức ép nhất định đối với các tài sản không sinh lãi cố định. Trong số các yếu tố đang được nhà đầu tư theo dõi sát sao, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của kim loại quý.

Triển vọng lãi suất cao hơn có thể tạo thêm áp lực đối với giá bạc trong ngắn hạn. Khác với các tài sản tạo ra thu nhập cố định như trái phiếu hoặc tiền gửi, bạc không mang lại dòng tiền định kỳ cho người nắm giữ. Do đó, khi lãi suất tăng hoặc được dự báo duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc đầu tư vào kim loại quý cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cao có thể góp phần củng cố đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, các loại hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có bạc, có thể trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác. Đây là một trong những yếu tố thường gây sức ép lên nhu cầu đối với kim loại quý.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và các dữ liệu kinh tế mới sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá bạc trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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