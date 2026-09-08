Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h35 ngày 8/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.323.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.323.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.651.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60. 079.850 đồng/kg (mua vào) và 61.946.512 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h35 ngày 8/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 ngày 8/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,6545 USD/ounce, tăng 0,85% so với hôm qua.

Đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý nhận được lực hỗ trợ từ những tín hiệu mới của kinh tế Mỹ.

Theo Kitco, bạc đã vượt 66 USD/ounce và hướng tới các vùng kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần một cú bứt phá rõ ràng qua các vùng kỹ thuật quan trọng để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Đáng chú ý, diễn biến của thị trường lao động Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt. Một báo cáo việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất, qua đó hỗ trợ bạc. Ngược lại, nếu số liệu việc làm và tiền lương cao hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, tạo áp lực lên kim loại quý.

Ngoài chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu công nghiệp. Bạc không chỉ được sử dụng như một tài sản đầu tư, mà còn là nguyên liệu quan trọng trong điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng có thể tác động đáng kể đến nhu cầu bạc.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay đang trong nhịp phục hồi, cả trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc giá bạc thế giới trở lại vùng trên 66 USD/ounce cho thấy lực cầu đang được cải thiện sau những phiên chịu sức ép bởi lợi suất trái phiếu và đồng USD./.