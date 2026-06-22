Ngân hàng - Bảo hiểm

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

Hải Băng

Hải Băng

15:30 | 22/06/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.
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Biến trải nghiệm thanh toán thành lợi thế cạnh tranh cho du lịch Việt

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, khả năng thanh toán thuận tiện tại điểm đến đang trở thành một tiêu chí quan trọng khi du khách lựa chọn hành trình du lịch.

Đón đầu xu hướng đó, NCB là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQR Global, cho phép khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể quét mã QR để thanh toán dễ dàng, thuận tiện bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa quen thuộc của mình.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế
NCB tiên phong triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQR Global.

Thay vì phải đổi tiền mặt, mang theo nhiều loại thẻ hay cài đặt thêm ứng dụng mới, du khách có thể thanh toán nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Điều này giúp trải nghiệm mua sắm, vui chơi, nghỉ dưỡng,… trở nên thuận tiện và liền mạch, góp phần xóa bỏ rào cản chi tiêu của khách quốc tế, làm nên một hành trình khám phá Việt Nam thú vị và trọn vẹn.

Hiện giải pháp đã được kết nối với các thị trường khách trọng điểm như Trung Quốc (Alipay, UnionPay); Hàn Quốc (GLN, Hana Financial Group, Naver Pay); Thái Lan; Lào; Campuchia và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Malaysia… Đặc biệt, NCB hiện là đối tác chiến lược của nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, với vai trò phát triển giải pháp thanh toán iziPay tích hợp tại nền tảng, giúp du khách có thể tìm kiếm, đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp trong một hệ thống thống nhất, kết nối với mạng lưới điểm chấp nhận trên toàn quốc. Khi được triển khai, mô hình này kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm du lịch thuận tiện và liền mạch cho người dùng, đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch số đồng bộ, nơi dữ liệu được kết nối xuyên suốt giữa khách hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương đón dòng khách quốc tế

Không chỉ hướng đến trải nghiệm của du khách, NCB cũng tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại các điểm đến du lịch tận dụng hiệu quả làn sóng tăng trưởng của khách quốc tế.

Một trong những giải pháp nổi bật là “Siêu QR”, tích hợp đồng thời VietQR Pay và VietQR Global trên cùng một mã QR duy nhất.

Với giải pháp này, các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí hay cơ sở dịch vụ du lịch có thể tiếp nhận thanh toán tức thời từ khách hàng trong nước cũng như du khách quốc tế thông qua cùng một hệ thống. Toàn bộ giao dịch được xử lý tự động, doanh thu được ghi nhận ngay vào tài khoản của đơn vị kinh doanh.

Nhờ đó, doanh nghiệp không cần đầu tư thêm thiết bị hay hạ tầng thanh toán chuyên biệt nhưng vẫn có thể mở rộng khả năng phục vụ khách quốc tế, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu công tác quản lý dòng tiền. Toàn bộ doanh thu được quản lý tập trung trên một hệ thống thống nhất (Merchant Portal), giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, kiểm soát giao dịch và tối ưu hiệu quả vận hành.

Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng thanh toán, NCB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và gia tăng trải nghiệm cho du khách tại các điểm đến nổi tiếng trên cả nước.

Cụ thể, từ nay đến 31/07/2026, khách hàng sẽ được hoàn ngay 20% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 đồng khi thanh toán qua mã QR của NCB. Chương trình áp dụng tại hệ thống vui chơi giải trí Sun World ba miền, các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Sun Group như khách sạn Capella Hanoi (Hà Nội); Oakwood Ha Long (Quảng Ninh); Serena Resort (Hòa Bình); InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Da Nang Premier Han River, Ba Na Hills Golf Club,.. (Đà Nẵng); JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, La Festa Phu Quoc, Eschuri Vung Bau Golf,… (Phú Quốc); Sun PhuQuoc Airways và nhiều cơ sở chấp nhận thanh toán trong mạng lưới liên kết.

Hải Băng
Từ khóa:
NBC chuyển đổi số ngành du lịch gia tăng trải nghiệm ngân hàng tmcp quốc dân

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