Ngân hàng - Bảo hiểm

Từ dịch vụ cầm cố đến định chế tài chính minh bạch: Hành trình ESG của F88

Hải Băng

Hải Băng

15:28 | 22/06/2026
(TBTCO) - Làm thế nào để mở lối tiếp cận vốn an toàn cho 18 triệu người "dưới chuẩn" ngân hàng mà không biến họ thành nạn nhân của tín dụng đen? Báo cáo ESG đầu tiên của F88 đã đưa ra lời giải bằng một tư duy khác biệt: Lợi nhuận bền vững phải được sinh ra từ sự minh bạch tối đa và trách nhiệm bảo vệ sinh kế cho người lao động.
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Giải bài toán tiếp cận vốn thông qua lăng kính “Tài chính có trách nhiệm”

Ngay từ khi ra đời, F88 đã hướng tới việc giải quyết một bài toán xã hội: cung cấp khoản vay minh bạch, có trách nhiệm cho những người không thể vay vốn ngân hàng. Tư duy này của ông Phùng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch F88 đã được hệ thống hóa và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình hơn 12 năm phát triển của doanh nghiệp và trong chính Báo cáo Phát triển Bền vững (ESG) lần đầu tiên năm 2025 của họ.

Theo FiinGroup - tập đoàn nghiên cứu thị trường và đánh giá tín nhiệm hàng đầu Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 17 - 18 triệu người chưa có tài khoản ngân hàng. Sự khắt khe trong tiêu chuẩn của hệ thống tín dụng truyền thống đã vô tình tạo ra rào cản lớn về mặt kỹ thuật, khiến người lao động bình dân khó tiếp cận các khoản vay. Khi gặp biến cố cần tiền gấp, nhóm yếu thế rất dễ bị đẩy vào vòng xoáy của các nguồn tín dụng phi chính thức, tức tín dụng đen, với lãi suất thả nổi và đòi nợ thiếu kiểm soát. Trong bối cảnh đó, định hướng “Tài chính có trách nhiệm” mà ông Phùng Anh Tuấn đề ra đã được F88 cụ thể hóa bằng những hành động có thể đo lường.

Từ dịch vụ cầm cố đến định chế tài chính minh bạch: Hành trình ESG của F88
Từ dịch vụ cầm cố đến định chế tài chính minh bạch: Hành trình ESG của F88

Báo cáo ghi nhận 67% trong tổng số gần 1,4 triệu khách hàng lũy kế của F88 là lao động tự do. Việc cung cấp một kênh dẫn vốn hợp pháp, dựa trên tài sản cầm cố nhỏ lẻ, thực chất là việc trao cho người lao động một “chiếc phao” vay tiền an toàn.

Trụ cột “Tài chính toàn diện” mà F88 triển khai, theo như báo cáo ESG, đã thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa việc “cấp vốn” và “đẩy khách hàng vào bẫy nợ” thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Chứng chỉ Bảo vệ Khách hàng Hạng Vàng do M-CRIL (Micro-Credit Ratings International Limited), tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập trong lĩnh vực tài chính vi mô và tài chính toàn diện, hoạt động từ năm 1998 tại hơn 30 quốc gia, đã đề ra. Tiêu chuẩn này buộc hệ thống phải đánh giá năng lực chi trả thực tế của người vay, đồng thời minh bạch 100% thông tin về lãi suất và chi phí dịch vụ trước khi ký hợp đồng.

Để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong thực tế vận hành, quy trình cũng yêu cầu người vay phải đến một cửa hàng bất kỳ trong mạng lưới 949 cửa hàng trên toàn quốc để xác minh tài sản trong lần vay đầu tiên, sau đó mới được sử dụng hình thức vay online toàn trình. Bước gặp mặt trực tiếp này đảm bảo người vay được nhân viên tư vấn cặn kẽ về nghĩa vụ tài chính và hệ quả của việc chậm trả. Khi khách hàng thực sự hiểu rõ khoản vay và F88 cũng thực sự hiểu rõ chất lượng khách hàng thì cả hai bên mới triển khai việc vay và cho vay trên nền tảng số lần tiếp theo. Đây chính là tiền đề cho F88 ký kết hơn 580.000 hợp đồng tín dụng dưới hình thức hợp đồng điện tử một cách an toàn trong năm 2025.

Kiến tạo niềm tin từ giá trị cộng đồng và sự giải trình minh bạch

Tác động xã hội của một định chế tài chính không chỉ dừng ở việc cấp vốn, mà còn ở việc trang bị năng lực quản lý tài chính cho người đi vay hoặc rộng hơn là cho cộng đồng. Trụ cột Cộng đồng trong báo cáo cũng đã cho thấy nỗ lực biến giáo dục tài chính thành một công cụ trao quyền cho người yếu thế của F88 đang tạo ra những tác động tích cực rõ rệt.

Trong năm 2025, chương trình giáo dục và cảnh báo rủi ro tài chính cá nhân mang tên “Cạm bẫy tài chính”, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, đã đạt 2,35 triệu lượt xem, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo tín dụng trực tuyến.

Song song đó, “Tri thức xanh”, dự án đào tạo kiến thức quản lý tài chính dành cho tiểu thương, người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định cũng đã được triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa và đang tiếp tục mở rộng ở các tỉnh khác.

Các hoạt động hỗ trợ tài chính trực tiếp cũng đã được triển khai như chính sách giảm lãi phí cho 1.161 phụ nữ khởi nghiệp, tự doanh, hướng tới việc làm chủ kinh tế bản thân và khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình.

Trách nhiệm cộng đồng còn được nối dài thông qua việc ươm mầm thế hệ trẻ. Vào ngày 5/6 vừa qua, tại Hà Nội, F88 phối hợp cùng Học viện Ngân hàng tổ chức chương trình Finnova nhằm tìm kiếm các đội nhóm sinh viên ngành Tài chính công nghệ có ý tưởng sáng tạo, có khát vọng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện phù hợp với người lao động phổ thông. Việc đồng hành cùng các tài năng trẻ không chỉ giúp nâng cao năng lực thực chiến nghề nghiệp cho giới trẻ, mà còn góp phần xây dựng lực lượng nhân sự chất lượng cao, định hình sự đa dạng và minh bạch cho thị trường tài chính tương lai.

Ngành cho vay thay thế luôn tồn tại những rủi ro và áp lực vận hành khổng lồ. Tuy nhiên, sự tử tế và kỷ luật quản trị thể hiện rõ nhất khi doanh nghiệp đối diện với khiếm khuyết. Thay vì sử dụng ESG như một bản báo cáo thành tích hoàn hảo, hệ thống công khai ghi nhận 1.703 lượt thắc mắc, khiếu nại trong năm qua. Đi kèm với con số này là kết quả xử lý dứt điểm 100% với thời gian phản hồi trung bình chỉ 0,95 ngày. Sự rõ ràng, không né tránh, không đánh tráo khái niệm trong công tác giải trình đã tạo ra niềm tin với khách hàng và lý giải vì sao tỷ lệ khách hàng quay lại đạt mức 64%, đẩy chỉ số hài lòng (CSAT) lên 90%.

Đại diện F88 cho biết, Báo cáo ESG lần đầu tiên này không phải là đích đến, mà là dấu mốc để nhìn lại những gì đã làm được và những việc còn phải tiếp tục hoàn thiện. Hành trình chuyển mình từ một doanh nghiệp cầm cố truyền thống thành một tổ chức tài chính minh bạch, vận hành có kỷ luật và dựa trên dữ liệu của họ vẫn đang tiếp diễn. Trong thời gian tới, F88 sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu ESG bằng việc nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường bảo vệ khách hàng, đầu tư cho con người và thúc đẩy chuyển đổi số, qua đó xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Hải Băng
Từ khóa:
f88 dịch vụ cầm cố định chế tài chính minh bạch hành trình esg bảo vệ sinh kế cho người lao động

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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80