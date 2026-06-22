Chuỗi giá trị “từ trồng rừng đến sản phẩm”

Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, Vinafor xác định phát triển lâm nghiệp bền vững là định hướng cốt lõi trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Chiến lược này được triển khai xuyên suốt theo chuỗi giá trị “từ trồng rừng đến sản phẩm”, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp.

Vinafor đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế xanh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nguồn giống lâm nghiệp chất lượng cao. Vinafor đã đầu tư nâng cấp hệ thống trạm giống, vườn ươm tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, dự án cải tạo, mở rộng vườn ươm và nuôi cấy mô tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình đã hoàn thành giai đoạn 1, với công suất thiết kế khoảng 17 triệu cây giống mỗi năm.

Nhờ đó, sản lượng cây giống chất lượng cao trong giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 45% so với giai đoạn trước và vượt kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Vinafor đặt mục tiêu sản xuất khoảng 315 triệu cây giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu và trồng rừng trên phạm vi cả nước.

Nhiều đơn vị thành viên của Vinafor đã ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất giống, tạo ra nguồn cây giống đồng đều, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt.

Bên cạnh đó, Vinafor đặt mục tiêu tạo rừng mới hơn 15.500 ha trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có khoảng 2.500 ha rừng trồng thâm canh gỗ lớn. Doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu, trồng thử nghiệm và mở rộng mô hình trồng cây đa mục đích, lựa chọn giống chất lượng cao, áp dụng kỹ thuật thâm canh, tỉa cành, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng và kéo dài chu kỳ kinh doanh từ 10 - 12 năm. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị rừng, tạo nguồn nguyên liệu gỗ lớn, tăng hiệu quả kinh tế, mà còn gia tăng khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon, góp phần quản lý rừng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác

Chuyển đổi số là một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển xanh của Vinafor. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất rừng, ứng dụng bản đồ số, GIS, UAV/flycam và phần mềm quản lý hiện trường để theo dõi diễn biến, sinh trưởng rừng, quản lý đất đai.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030, Vinafor tiếp tục mở rộng diện tích rừng được quản lý theo tiêu chuẩn FSC. Hiện diện tích rừng nằm trong phạm vi chứng chỉ FSC của Tổng Công ty đạt hơn 19.560 ha.

Một nội dung quan trọng khác trong chiến lược phát triển xanh của Vinafor là mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực giống cây lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững, kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon và năng lượng sinh khối. Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị và cập nhật những xu hướng phát triển mới của ngành lâm nghiệp toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế xanh đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo trên thế giới, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon của Vinafor được đánh giá là phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của đất nước trong những thập niên tới.