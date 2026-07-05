Thị trường

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
07:34 | 05/07/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ năm 2025.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
6 tháng đầu năm 2026 tổng sản phẩm trong nước gdp cục thống kê

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