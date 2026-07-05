Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ năm 2025.
Giá lúa gạo hôm nay (4/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đống loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn.
Giá cao su thế giới hôm nay (4/7) đồng loạt giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục ổn định so với phiên trước.
Giá cà phê hôm nay (4/7) tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu lặng sóng tại hầu hết các địa phương.
(TBTCO) - Sau 6 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi tích cực và hoàn thiện nhiều nền tảng phát triển chiến lược, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, thể chế và hạ tầng, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để tạo động lực tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT (Bộ Công thương) về lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam, được công bố tại cuộc họp sáng 3/7, việc triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc đã mang lại những tín hiệu tích cực về môi trường.
(TBTCO) - Ford Việt Nam vừa giới thiệu dải sản phẩm Ranger nâng cấp với hàng loạt cải tiến về động cơ, hộp số, công nghệ và tiện nghi. Đồng thời, hãng áp dụng chính sách bảo hành mới 5 năm hoặc 150.000 km, góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu và gia tăng sức cạnh tranh của mẫu bán tải dẫn đầu phân khúc.
(TBTCO) - Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa, nhóm kim loại quý khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt khả năng tăng lãi suất, trong khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.