Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

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10:36 | 19/08/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa thực hiện tháng 7/2026 do đơn vị thực hiện được 507 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 4.556,8 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán, tăng 35,7% so với cùng kỳ.
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Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 9/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán giao (trên 58%) và tăng trưởng so với cùng kỳ, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 49,8% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 69,3% dự toán, tăng 13,1%; thu tiền sử dụng đất đạt 73,6% dự toán, tăng 102,3%...

Kết quả thu theo đơn vị được giao dự toán, có 2 đơn vị hoàn thành dự toán năm là Thuế cơ sở 7 đạt 131,3%; Thuế cơ sở 8 đạt 117,7%.

Đánh giá nhiệm vụ công tác thuế 7 tháng, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Thuế tỉnh với những chuỗi bài về những điểm mới của Luật Quản lý thuế; quy định về đăng ký thuế; tạm hoãn xuất cảnh…

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ
Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền chiến dịch Làm sạch mã số thuế trên địa bàn tỉnh: Chung tay “làm sạch mã số thuế”; tháo gỡ điểm nghẽn, vì một môi trường kinh doanh minh bạch; tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 tại Thuế cơ sở 6 với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp; giải đáp hơn 20 câu hỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn do Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 2 và Thuế cơ sở 6 quản lý.

Đáng chú ý, đơn vị tập trung kiểm tra thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp. Lũy kế 7 tháng đã thực hiện 238 cuộc, kết thúc 201 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 67,550 tỷ đồng…

Để phấn đấu hoàn thành dự toán nhà nước trong quý III và cả năm 2026, ông Hùng cho hay, Thuế tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, truyền thông đối với các chính sách, pháp luật thuế mới được ban hành. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế theo hướng chủ động, chuyên sâu theo từng nhóm đối tượng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế; tập trung làm sạch dữ liệu người nộp thuế, triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, làm sạch dữ liệu nợ thuế, phân loại nợ thuế theo khả năng thu, xử lý nợ sai, nợ ảo, nợ chờ điều chỉnh; áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế tương ứng.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch kiểm tra và các chuyên đề chống thất thu đã được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống gian lận hóa đơn; áp dụng các biện pháp quản lý hóa đơn để ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sau chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai: Tổ chức đăng ký, kê khai, nộp thuế; đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, eTax Mobile. Theo dõi, phân tích dữ liệu kê khai, hóa đơn, dòng tiền; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc ghi sổ kế toán hộ cá nhân kinh doanh, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, duy trì 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến toàn trình, liên thông, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Đức Việt
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