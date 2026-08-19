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Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:44 | 19/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (19/8) tăng thêm 1.700 - 1.800 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nối dài chuỗi ngày ít biến động.
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Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng 1.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi lên phiên thứ hai liên tiếp. So với ngày hôm trước, giá thu mua tăng thêm 1.700 - 1.800 đồng/kg, đưa mặt bằng chung lên 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 1.700 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 97.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.800 đồng/kg, đạt 96.800 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 1.700 đồng/kg lên 96.200 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau hai phiên phục hồi, giá cà phê nội địa đã lấy lại đáng kể mức giảm của tuần trước. Riêng so với mức 94.200 - 94.900 đồng/kg ghi nhận cuối tuần qua, giá tại nhiều vùng nguyên liệu đã tăng hơn 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,35%, tương đương 49 USD/tấn so với phiên trước, lên 3.670 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,39%, tương đương 50 USD/tấn, đạt 3.644 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng mạnh 2,07%, tương đương 7 US cent/pound, lên 345,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,15%, đạt 317,9 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

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Giá tiêu hôm nay đứng yên. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nối dài chuỗi ngày ít biến động. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là khu vực ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng được giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra biến động đáng kể. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện duy trì ở 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, hoạt động giao dịch hồ tiêu khá trầm lắng khi giá tại phần lớn thị trường sản xuất chủ chốt không thay đổi.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.851 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được giao dịch ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.380 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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