Thuế - Hải quan

Phân biệt "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước": Bí quyết tránh rủi ro do bị lập hóa đơn sai thời điểm

Xuân Thu

Xuân Thu

17:48 | 18/08/2026
(TBTCO) - Nghị định 254/2026/NĐ-CP mang đến một thuận lợi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh với quy định: Khi nhận khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng dịch vụ thì chưa phải lập hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, ranh giới giữa "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước dịch vụ" rất dễ nhầm lẫn. Nếu không phân biệt rõ ràng bản chất pháp lý, người nộp thuế rất dễ đối mặt với rủi ro bị xử phạt hành chính do lập hóa đơn sai thời điểm.
aa

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử

Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể, đối với bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Quy định này áp dụng bất kể doanh nghiệp đã thu được tiền hay chưa.

Đối với cung cấp dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Anh Đức Thanh
Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quy định về hóa đơn. Ảnh Đức Thanh

Trường hợp có thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn chính là thời điểm thu tiền. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với trường hợp thu tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng theo Bộ luật Dân sự.

Trường hợp giao hàng hoặc nghiệm thu nhiều lần: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn đều phải lập hóa đơn tương ứng với khối lượng và giá trị đó.

Quy định loại trừ tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng dịch vụ khỏi diện phải lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế. Bởi trong thực tiễn, không ít hợp đồng dịch vụ có thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi điều khoản trong quá trình thực hiện; nếu phải lập hóa đơn ngay khi nhận tiền, doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức để thực hiện thủ tục lập hóa đơn điều chỉnh.

Quy định mới này giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí mua hóa đơn điện tử, giảm tải cho bộ phận kế toán, giảm số lượng hóa đơn ảo phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Phản ánh đúng bản chất dân sự và kế toán. Theo Điều 328 Bộ luật Dân sự, bản chất của tiền đặt cọc là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giữa các bên, chưa phải là doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Mặt khác, việc chưa lập hóa đơn giúp dòng tiền đặt cọc được theo dõi đúng bản chất là một khoản nợ phải trả (hoặc tài sản ký quỹ), không làm sai lệch báo cáo tài chính trong kỳ của doanh nghiệp, tránh ghi nhận doanh thu ảo. Nếu người đặt cọc vi phạm hợp đồng thì mất cọc, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể dễ dàng chuyển khoản tiền này thành thu nhập khác mà không vướng mắc thủ tục xử lý về hóa đơn.

Phân biệt
Ảnh được thiết kế có sự hỗ trợ của AI.

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Để đảm bảo an toàn pháp lý và tránh rủi ro vi phạm về hóa đơn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần tuân thủ các nguyên tắc để khi nhận tiền đặt cọc (chưa phải lập hóa đơn điện tử).

Mặc dù theo Bộ luật Dân sự, tiền đặt cọc được sử dụng cho mọi giao dịch theo sự thỏa thuận giữa các bên. Nhưng tiền đặt cọc chưa phải lập hóa đơn theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cung cấp dịch vụ; không có quy định áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa.

Thỏa thuận đặt cọc phải được lập thành văn bản rõ ràng (có thể tách riêng hoặc là một điều khoản độc lập trong hợp đồng cung cấp dịch vụ). Nội dung điều khoản phải căn cứ vào bản chất của giao dịch để ghi rõ mục đích khoản tiền là “để bảo đảm thực hiện hợp đồng” theo đúng Điều 328 Bộ luật Dân sự. Trường hợp một khoản tiền mà các bên không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước thì số tiền này được coi là tiền trả trước.

Khi nhận khoản tiền ghi trong hợp đồng cũng như trong phiếu thu hoặc nội dung chuyển khoản các từ ngữ chung chung như “thanh toán đợt 1”, “ứng trước tiền dịch vụ”, “tạm ứng chi phí”..., thì phải lập hóa đơn ngay trong ngày nhận được tiền, không được đợi đến khi hoàn thành dịch vụ mới nghiệm thu và xuất gộp. Đảm bảo ngày trên hóa đơn trùng khớp với ngày tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ngày trên phiếu thu tiền mặt.

Như vậy, cùng một khoản tiền nhận trước để thực hiện dịch vụ, nhưng tùy theo bản chất, cách ghi trong hợp đồng mà nghĩa vụ thời điểm lập hóa đơn cũng như thời điểm về nghĩa vụ thuế hoàn toàn khác nhau.

Khi xác định sai bản chất khoản tiền nhận được sẽ dẫn tới hai hướng sai ngược nhau: hoặc không lập hóa đơn khi lẽ ra phải lập - hậu quả là bị xử phạt; hoặc lập hóa đơn khi chưa phát sinh nghĩa vụ - hệ quả là phải nộp thuế trước và phải xử lý hóa đơn đã lập không đúng bản chất giao dịch phát sinh./.

Xuân Thu
Từ khóa:
tiền đặt cọc tiền thu trước dịch vụ Nghị định 254/2026/NĐ CP thời điểm lập hóa đơn điện tử quy định lập hóa đơn dịch vụ bản chất pháp lý tiền đặt cọc rủi ro lập hóa đơn sai thời điểm nguyên tắc lập hóa đơn doanh nghiệp hỗ trợ người nộp thuế Bắc Ninh

Bài liên quan

Lao động đi Nhật Bản không phải nộp tiền đặt cọc

Lao động đi Nhật Bản không phải nộp tiền đặt cọc

Dành cho bạn

NCB muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ đưa vốn điều lệ vượt 62.000 tỷ đồng, hướng tới top 10 toàn hệ thống

NCB muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ đưa vốn điều lệ vượt 62.000 tỷ đồng, hướng tới top 10 toàn hệ thống

Hoàn thiện khung pháp lý cho CCP, nâng chuẩn hạ tầng thị trường chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho CCP, nâng chuẩn hạ tầng thị trường chứng khoán

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn cần cách tiếp cận khác biệt

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn cần cách tiếp cận khác biệt

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

Đọc thêm

Ngành Thuế ban hành trên 11.600 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn thuế tăng 32%

Ngành Thuế ban hành trên 11.600 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn thuế tăng 32%

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 11/8/2026, toàn ngành đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền được hoàn là 111.726 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Đáng chú ý, 87% số hồ sơ hoàn thuế được "hoàn trước, kiểm tra sau", thời gian giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc. Kết quả đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
Tiếp sức cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển

Tiếp sức cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đánh giá, chính sách giảm thuế từ đầu năm đến nay đã tiếp sức doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
Hải quan: Tạo thuận lợi thương mại, giữ đà tăng thu ngân sách

Hải quan: Tạo thuận lợi thương mại, giữ đà tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Mặc dù thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng của năm 2026, tăng 18,6%, nhưng Cục Hải quan cũng cảnh báo kim ngạch hàng hóa chịu thuế giảm tốc trong tháng 7. Trước áp lực này, ngành Hải quan đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
Hải quan khu vực XVII quản lý rủi ro, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVII quản lý rủi ro, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Tây Ninh đang duy trì đà tăng trưởng, Chi cục Hải quan khu vực XVII đẩy mạnh số hóa thủ tục, ứng dụng dữ liệu lớn, AI và các thiết bị giám sát hiện đại, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.
Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Công văn số 20227/CHQ-KT yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện Thông tư số 104/2026/TT-BTC (ngày 17/7/2026) của Bộ Tài chính về phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án điện mặt trời mái nhà

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án điện mặt trời mái nhà

(TBTCO) - Dự án đầu tư Hệ thống điện mặt trời mái nhà được hưởng ưu đãi thuế là Dự án đầu tư mới đáp ứng theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Gỡ điểm nghẽn trong quản lý thuế

Gỡ điểm nghẽn trong quản lý thuế

(TBTCO) - Theo chuyên gia, những quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số đã từng bước hoàn thiện, song trong quá trình triển khai vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp với đặc thù của nền kinh tế số.
Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu sang EU

Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu sang EU

(TBTCO) - Sau khi Liên minh châu Âu (EU) liên tiếp cảnh báo một số lô thực phẩm của Việt Nam, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu EU.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Dòng tiền chuyển dần sang hợp đồng tháng 9

Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Dòng tiền chuyển dần sang hợp đồng tháng 9

Phân biệt "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước": Bí quyết tránh rủi ro do bị lập hóa đơn sai thời điểm

Phân biệt "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước": Bí quyết tránh rủi ro do bị lập hóa đơn sai thời điểm

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Từ LPBank Plus đến Lộc Phát Shop: LPBank giới thiệu các giải pháp số tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Từ LPBank Plus đến Lộc Phát Shop: LPBank giới thiệu các giải pháp số tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

BAC A BANK tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng mở thẻ tín dụng

BAC A BANK tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng mở thẻ tín dụng

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg