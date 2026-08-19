Ngày 19/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 478,80 Yên/kg, tăng 3,93%; hợp đồng giao tháng 9 ở mức 450,30 Yên/kg, tăng 1,40%; hợp đồng giao tháng 10 ở mức 436,70 Yên/kg, tăng 0,39%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 đi ngang mức 87,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 8 ở mức 17.065 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,15%; hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.115 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,23%; hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.120 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,23%

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất lên mức 605 Nhân dân tệ, tương đương 4,48%, lên 14.120 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 223,30 Cent/kg, tăng 1,59%; hợp đồng tháng 10 ở mức 221,90 Cent/kg, tăng 1,70%; hợp đồng tháng 11 ở mức 221,60 Cent/kg, tăng 1,56%

Theo ông Muhammedali, chuyên gia kinh tế tại Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG), giá cao su thiên nhiên có thể tiếp tục được nâng đỡ nếu giá cao su tổng hợp neo cao do chi phí dầu thô và nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt trong trường hợp El Nino đồng thời làm gián đoạn sản lượng cao su thiên nhiên.

Thị trường cao su đang nghiêng theo hướng tích cực hơn. Mức tăng mạnh tại TOCOM, cùng với đà đi lên đồng loạt trên SGX và sự ổn định của các kỳ hạn gần trên SHFE, đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá cao su trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tăng trên thị trường thế giới, giá cao su trong nước hôm nay chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su thế giới đang nhận được lực hỗ trợ từ những lo ngại về triển vọng nguồn cung trong những tháng cuối năm, trong khi giá trong nước tiếp tục giữ ổn định. Diễn biến thời tiết, mức độ ảnh hưởng của El Nino, giá dầu thô, tồn kho tại Trung Quốc và nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ lớn sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với xu hướng giá cao su thời gian tới./.