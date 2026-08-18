Thép không gỉ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Đài Loan

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép Yieh United và Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Tang Eng của Đài Loan. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%.

Sản phẩm bị điều tra là thép không gỉ cán nguội dạng phẳng, ở dạng cuộn hoặc không cuộn, có độ dày từ 0,05-6,10 mm. Sản phẩm có thành phần niken từ 5-20%, crôm 15-25%, mangan không quá 3% và nhôm không quá 0,5%. Các sản phẩm có bề mặt được phủ, mạ hoặc bọc kim loại không thuộc phạm vi điều tra.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá được xác định từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026. Sản phẩm thuộc vụ việc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ dùng nhà bếp, thiết bị gia dụng, trang trí xây dựng, hóa dầu, cơ khí và giao thông vận tải.

Theo quy trình điều tra, Cơ quan quản lý Kinh tế Đài Loan (MOEA) sẽ tiến hành điều tra thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước và dự kiến đưa ra kết luận sơ bộ trong vòng 40 ngày. Sau đó, Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) sẽ xác định sơ bộ về hành vi bán phá giá trong vòng 70 ngày, làm cơ sở xem xét áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Đáng chú ý, nguyên đơn đề nghị truy thu thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu trong vòng 90 ngày trước thời điểm áp dụng thuế tạm thời nhằm ngăn ngừa nguy cơ doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu trong thời gian điều tra.

Thép không gỉ Việt Nam. Ảnh minh họa

Cục Phòng vệ thương mại cho biết thêm, khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam nằm trong danh sách kèm thông báo điều tra. Cơ quan này khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tham gia và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Theo đó, doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký tham gia điều tra cho Cơ quan Hải quan Đài Loan trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố thông báo. Việc cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn các thông tin liên quan là yếu tố quan trọng để được xem xét áp dụng mức thuế riêng lẻ. Doanh nghiệp không đăng ký hoặc không hợp tác có nguy cơ bị áp mức thuế bất lợi dựa trên các thông tin sẵn có.

Cục Phòng vệ thương mại cũng đề nghị doanh nghiệp rà soát hoạt động xuất khẩu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về sản xuất, bán hàng và chi phí để sẵn sàng trả lời bản câu hỏi điều tra.

Doanh nghiệp có thể tra cứu hồ sơ vụ việc trên trang thông tin của Cơ quan Hải quan Đài Loan hoặc liên hệ Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại để được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình tham gia điều tra.