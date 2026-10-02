Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Hội nghị còn có sự tham dự của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; bà Lê Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch HĐTV VNX; ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc VNX; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo của công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị Thành viên năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc VNX cho biết, năm 2026 không chỉ đánh dấu mốc son kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam, mà còn là thời điểm chứng kiến những thành quả vĩ mô ấn tượng. Nhìn lại chặng đường năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, trước những cơn sóng gió từ biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP trên 8%.

Trên nền tảng đó, thị trường chứng khoán đã có bước tiến vượt bậc về cả quy mô và chất lượng. Hệ thống công nghệ thông tin KRX đã vận hành ổn định, an toàn và sàn giao dịch tín chỉ các-bon cũng đã vận hành thành công, đặc biệt, điểm nhấn tự hào nhất, khoảnh khắc lịch sử mà những người làm chứng khoán đã chờ đợi và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua, chính là ngày 21/9/2026 vừa qua, khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

“Để có được kết quả này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, không thể không nhắc đến sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực bền bỉ của các thành viên thị trường. Những nỗ lực đổi mới công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao năng lực tài chính, và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế của quý vị đã góp phần tạo nên một diện mạo mới, một tầm vóc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam” – ông Hải nói.

Ông Lê Xuân Hải - Tổng Giám đốc VNX phát biểu.

Theo lãnh đạo VNX, bước sang giai đoạn phát triển mới của thị trường. Thị trường sẽ đón nhận những dòng vốn ngoại quy mô lớn hơn, nhưng đi kèm với đó là những yêu cầu khắt khe về tính minh bạch, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn tới, VNX và các thành viên sẽ phải tập trung cao độ cho hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: từ việc hoàn thành sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX về giao dịch tập trung tại HOSE; chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); cho đến việc nghiên cứu đưa các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn chỉ số vào giao dịch. Bên cạnh đó là yêu cầu cấp thiết về tăng cường quản trị rủi ro đối với dịch vụ giao dịch không yêu cầu có đủ tiền (Non-Prefunding) cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cũng như đảm bảo an ninh mạng và xác thực tài khoản qua VNeID.

“Bài toán đặt ra cho VNX và tất cả các thành viên lúc này là: Làm thế nào để sẵn sàng về mọi mặt hạ tầng và nhân lực cho những bước chuyển lớn đó? Làm thế nào để biến cơ hội nâng hạng thành những dòng tiền thực chất, bền vững, tiếp sức cho doanh nghiệp và nền kinh tế?” - ông Hải nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo thành viên tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thương – Phó Tổng Giám đốc VNX cho biết, cơ bản các thành viên duy trì điều kiện đăng ký thành viên; năng lực tài chính công ty chứng khoán cải thiện qua các đợt tăng vốn; các công ty chứng khoán đã tham gia, phối huợ hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy quá trình nâng hạng. Cùng với đó, VNX đã hoàn thiện và ban hành kịp thời quy chế phục vụ KRX, thị trường các-bon, ETF và chứng quyền.

Kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên cũng có nhiều bước tiến tích cực. Trong số 80 thành viên giao dịch của VNX có 70/80 công ty kinh doanh có lãi. Tổng doanh thu bán niên năm 2026 đạt 68.717 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20.000 tỷ đồng, đạt gần 51% so với cả năm 2025./.