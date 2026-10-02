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Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

20:43 | 02/10/2026
(TBTCO) - Cú "bắt tay" với Đà Nẵng mở thêm một hướng tăng trưởng cho DatVietVAC khi doanh nghiệp kết nối IP, nghệ sĩ và năng lực sáng tạo với nền tảng văn hóa di sản giàu bản sắc của các địa phương.
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Ngày 2/10, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng và DatVietVAC ký biên bản ghi nhớ hợp tác, xác lập DatVietVAC là đối tác chiến lược toàn diện của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo đó, DatVietVAC sẽ tham gia tư vấn và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2032 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời phối hợp tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế tại thành phố.

Với Đà Nẵng, hợp tác này mở ra khả năng kết hợp các lợi thế về du lịch, văn hóa, ẩm thực và kinh tế đêm với năng lực sản xuất nội dung, phát triển IP (tài sản trí tuệ) và tổ chức sự kiện của DatVietVAC. Với doanh nghiệp, đây là thêm một không gian để đưa các tài sản giải trí hiện hữu vào những mô hình kinh doanh mới.

Theo ước tính được DatVietVAC đưa ra, mỗi chương trình có thể tạo doanh thu trên 50 tỷ đồng. Với năng lực tổ chức khoảng 10 - 15 sự kiện mỗi năm, dư địa doanh thu từ mảng kinh doanh này có thể lên tới khoảng 500 - 800 tỷ đồng/năm nếu được thực hiện bài bản, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cộng hưởng rất lớn cho phát triển du lịch địa phương.

Đây cũng là một trong những định hướng mở rộng và phát triển kinh doanh được ban lãnh đạo DatVietVAC đề cập tại roadshow công bố kế hoạch IPO.

Trong đó, DatVietVAC định hướng đa dạng hóa hoạt động khai thác buổi biểu diễn âm nhạc (concert) và sự kiện (event) từ các chương trình, nghệ sĩ; mở rộng sản xuất chương trình và thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ IP. Đồng thời, phát triển hoạt động sở hữu, đào tạo nghệ sĩ và xây dựng nền tảng cộng đồng người hâm mộ (fandom) nhằm tăng tương tác trực tiếp với khán giả.

Nếu trước đây concert chủ yếu là một lớp thương mại hóa tiếp theo của chương trình truyền hình, DatVietVAC đang mở rộng sang solo concert (buổi biểu diễn âm nhạc riêng), gặp gỡ người hâm mộ của nghệ sĩ và các sự kiện gắn với du lịch địa phương. Doanh nghiệp cũng hướng tới phối hợp với các địa phương, đơn vị phát triển hạ tầng và du lịch để tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Điểm đáng chú ý là mô hình này cho phép DatVietVAC tận dụng cùng lúc nhiều tài sản sẵn có: IP, nghệ sĩ, fandom, năng lực sản xuất và hệ thống truyền thông. Khi kết hợp với tài nguyên du lịch của từng địa phương, một concert có thể trở thành điểm kích hoạt cho nhiều hoạt động kinh tế khác thay vì chỉ tạo doanh thu từ bán vé.

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

DatVietVAC đẩy mạnh đa dạng hóa khai thác concert, event từ chương trình, nghệ sĩ.

DatVietVAC đang từng bước mở rộng mô hình hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa với các tỉnh thành. Sau Đà Nẵng, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm và khai thác dư địa tăng trưởng tại nhiều địa phương khác./.

Tú Anh
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