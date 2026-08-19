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Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

09:17 | 19/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/8) tiếp tục sụt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,4 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,466 triệu đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,21% so với hôm qua.
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Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 19/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.327.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 54 đồng/lượng (mua vào) và 55 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.327.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.655.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.186.516 đồng/kg (mua vào) và 62.053.178 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 19/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h40 ngày 19/8, giá bạc giao ngay ở mức 63,2085 USD/ounce, giảm 0,21% so với hôm qua.

Giá bạc tiếp tục sụt giảm khi thị trường cùng lúc chịu ảnh hưởng từ diễn biến đồng USD, triển vọng lãi suất và những rủi ro địa chính trị.

Diễn biến của bạc thường chịu tác động đáng kể từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Trong đó, sức mạnh của đồng USD, khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính và định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương là những yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, những diễn biến tại Trung Đông tiếp tục khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên khó lường. Bất ổn địa chính trị có thể làm thay đổi khẩu vị rủi ro, từ đó thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển nhanh giữa các nhóm tài sản và khiến thị trường kim loại quý biến động mạnh hơn.

Cùng với đó, đồng USD và triển vọng chính sách lãi suất của Mỹ vẫn là những biến số quan trọng đối với giá bạc. Một đồng USD mạnh cùng mặt bằng lãi suất cao thường tạo sức ép lên kim loại quý, trong khi USD suy yếu và kỳ vọng lãi suất giảm có thể cải thiện sức hấp dẫn của bạc.

Khi các tín hiệu trên thị trường chưa thống nhất, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định xu hướng ngắn hạn. Tâm lý thận trọng vì thế có thể tiếp tục chi phối hoạt động giao dịch, đặc biệt đối với những vị thế có quy mô lớn.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều bất định, Christopher Lewis vẫn đánh giá bạc là tài sản đáng chú ý trong tầm nhìn dài hạn.

Một trong những cơ sở cho nhận định này là triển vọng nguồn cung bạc có thể không theo kịp nhu cầu trong tương lai. Nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiếp tục kéo dài trong khi nhu cầu gia tăng, đây có thể trở thành yếu tố tạo nền tảng hỗ trợ giá bạc trong dài hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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