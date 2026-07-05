Thời tiết không thuận lợi là yếu tố hỗ trợ giá

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trên thị trường quốc tế, giá cà phê ngày 2/7 đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,23% (84 USD/tấn) so với phiên trước, lên mức 3.845 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh hơn 2,64% (94 USD/tấn), đạt 3.658 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 6,9% (20,1 US cent/pound), lên 311,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 6,71% (18,65 US cent/pound), lên mức 296,45 US cent/pound.

Còn tại thị trường trong nước, hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg.

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

MXV cho biết, đối với cà phê Arabica, thời tiết bất lợi tại Brazil tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ giá. Mưa lớn kéo dài tại các vùng trồng cà phê trọng điểm đang làm gián đoạn quá trình thu hoạch trong giai đoạn cao điểm của niên vụ.

Theo Cooxupé - hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, tính đến ngày 19/6, nông dân nước này mới thu hoạch được khoảng 20,1% sản lượng dự kiến của niên vụ 2026, thấp hơn mức 24,3% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dữ liệu từ Procafé cho thấy, tiến độ thu hoạch tại Brazil hiện đạt khoảng 35-40% đối với Arabica và 60-80% đối với Robusta.

Đáng chú ý, điều kiện thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch hiện tại mà còn làm gia tăng lo ngại đối với niên vụ 2027 - 2028. Độ ẩm cao có thể làm suy giảm chất lượng hạt cà phê trong quá trình phơi sấy, đồng thời mưa trái mùa cũng tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực tới quá trình ra hoa và đậu quả của cây cà phê trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, dòng tiền đầu cơ cũng đang quay trở lại hỗ trợ thị trường Arabica. Sau 5 tuần liên tiếp cắt giảm vị thế mua ròng, các quỹ đầu cơ đã tăng mua trở lại trong 2 tuần gần đây.

Ở chiều ngược lại, lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài trong 3 tháng qua. Tính đến đầu tuần này, lượng tồn kho Arabica chứng nhận đã giảm xuống còn khoảng 380.500 bao, mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây.

Đối với Robusta, thị trường vẫn chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung cải thiện. Tồn kho Robusta trên Sở ICE đang có xu hướng phục hồi, trong khi nguồn cung xuất khẩu từ Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Số liệu thống kê cho thấy, khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025 - 2026, bắt đầu từ tháng 10/2025 tới nay đã đạt khoảng 1,26 triệu tấn, tăng hơn 24% so với cùng kỳ niên vụ trước, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên đã vượt mốc trên 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá trầm lắng khi lượng hàng trong dân không còn nhiều và thị trường đang chờ đợi vụ thu hoạch mới.

Trong khi đó, diễn biến của El Niño tiếp tục được theo dõi sát sao khi hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên trong những tháng tới, qua đó tác động đến triển vọng sinh trưởng của cây cà phê.

Giá cà phê trong ngắn hạn sẽ tiếp tục biến động mạnh

MXV cho hay, cà phê tiếp tục là điểm sáng thu hút dòng tiền trên MXV trong phiên giao dịch cuối tháng 6. Giá trị giao dịch của mặt hàng này tăng hơn 52%, đóng góp trên 90% tổng giá trị giao dịch của toàn nhóm nguyên liệu công nghiệp. Việc dòng tiền đầu cơ quay trở lại cho thấy thị trường đang phản ánh những lo ngại thực tế về tiến độ mùa vụ tại Brazil cũng như các rủi ro khí hậu có thể xuất hiện trong những tháng tới.

Chính vì vậy, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tiếp tục suy giảm và hiện đã xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây. Trong bối cảnh nguồn cung ngắn hạn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, diễn biến thời tiết tại Brazil sẽ tiếp tục đóng vai trò chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Đánh giá thị trường cà phê, ông Trần Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) cho rằng, đà tăng mạnh của cà phê chủ yếu xuất phát từ mưa lớn tại các vùng trồng Arabica trọng điểm của Brazil, làm gián đoạn quá trình thu hoạch trong bối cảnh lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Đây chủ yếu là phản ứng của thị trường trước rủi ro liên quan đến chất lượng và tốc độ đưa hàng ra thị trường, thay vì phản ánh sự sụt giảm đáng kể về sản lượng.

Theo ông Tùng, giá cà phê trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh và chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến thời tiết tại Brazil. Nếu mưa kéo dài hoặc xuất hiện sương giá, đà tăng của giá cà phê có thể tiếp tục được củng cố và lan tỏa sang thị trường nội địa. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi hơn và nguồn cung từ Brazil cũng như Việt Nam được cải thiện, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Các chuyên gia cho rằng, đợt phục hồi này của giá cà phê chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, giá cà phê tăng do hoạt động mua bù bán khống xuất hiện sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận hiện tượng thời tiết El Niño đã hình thành trên khu vực Thái Bình Dương xích đạo.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng trong những tháng tới sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở châu Á và Nam Mỹ vào cuối năm nay.

Theo đó, những ngày cuối tháng 5/2026 đến nay, giá cà phê trong nước tăng do nguồn cung giảm khi lượng tồn kho xuống thấp. Cùng với đó, nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu cải thiện nhờ giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi tích cực. Tâm lý giữ hàng chờ giá của người trồng tại khu vực Tây Nguyên cũng khiến nguồn hàng bán ra hạn chế.