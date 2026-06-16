UFM chính thức công bố phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của UFM, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc thành lập Phân hiệu UFM tại Quảng Ngãi không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi phải được thực hiện trên tinh thần kế thừa và phát triển, trân trọng những giá trị truyền thống gần 50 năm của Trường Đại học Tài chính - Kế toán, đồng thời phát huy thế mạnh về quản trị, chương trình đào tạo và mạng lưới hợp tác của UFM để tạo nên sức mạnh mới. Theo đó, Phân hiệu cần tập trung ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuẩn hóa chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển của địa phương và xây dựng môi trường đại học nhân văn, hiện đại, lấy người học làm trung tâm.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao nỗ lực của UFM trong việc nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để Phân hiệu đủ điều kiện hoạt động đào tạo chỉ sau hơn một tháng kể từ khi có quyết định thành lập.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Phân hiệu tổ chức hoạt động đào tạo.

Theo Thứ trưởng, việc hình thành Phân hiệu tại Quảng Ngãi là bước đi cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, đồng thời tạo cơ hội để người học tại khu vực miền Trung được tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại, chất lượng cao và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng UFM sẽ xây dựng Phân hiệu theo chuẩn chất lượng thống nhất của Nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, kiểm định chất lượng và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực có năng lực hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing khẳng định tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo thành những chương trình hành động thiết thực, quyết tâm xây dựng Phân hiệu Quảng Ngãi phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà trường cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong quá trình chuyển đổi; đầu tư đồng bộ về đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và chuyển đổi số; đồng thời triển khai mô hình quản trị linh hoạt, tạo điều kiện để sinh viên học tập, trải nghiệm và luân chuyển giữa các phân hiệu và cơ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mở rộng cơ hội học tập, thực tập và việc làm.

Bên cạnh đó, UFM sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong khu vực miền Trung và cả nước để tăng cường đào tạo thực tiễn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kết nối việc làm cho sinh viên; góp phần xây dựng Phân hiệu Quảng Ngãi trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, marketing, thương mại, logistics và chuyển đổi số của khu vực miền Trung - Tây Nguyên./.