Tài chính

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Dương An

Dương An

[email protected]
12:02 | 17/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 17/6/2026, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 nhằm cung cấp thông tin và trao đổi về các vấn đề được báo chí và xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực của ngành.
aa

Sát sao, nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Trao đổi về bối cảnh vĩ mô, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thực tế từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình kinh tế và địa chính trị thế giới luôn có những biến động hết sức khó lường. Điều này đã tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước và ngành Tài chính.

Song, trong bối cảnh đầy thách thức đó, Đảng, Nhà nước vẫn đặt một quyết tâm rất cao và kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Tài chính đã liên tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng thể chế theo tinh thần kiến tạo để phát triển.

Nổi bật nhất là kết quả về xây dựng thể chế khi Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp thẩm quyền và ban hành 100 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 2 luật và nghị quyết của Quốc hội, 44 nghị định của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng và 55 thông tư. Theo Thứ trưởng, đây là nỗ lực rất lớn nhằm giải quyết các vướng mắc, tạo môi trường tốt hơn để huy động và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về thu ngân sách, 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Chính phủ có đủ nguồn lực đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đặc biệt, trước những cú sốc từ bên ngoài như xung đột tại Trung Đông làm giá xăng dầu leo thang, Bộ Tài chính đã kiến nghị điều hành chính sách tài khóa linh hoạt và phù hợp với những điều kiện hết sức cụ thể. Cụ thể, đã áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu xăng dầu; đồng thời đề xuất hoãn, giãn thuế cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh tiếp cận vốn và thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn.

Nhận định khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều và có thể nảy sinh những bất cập mới chưa hình dung được, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành không được chủ quan. Bộ đã giao nhiệm vụ sát sao theo từng tiến độ công việc và áp dụng hình thức giám sát rất trực quan. "Ngay tại sảnh tầng một của Bộ Tài chính có thể thấy rõ một bảng điện tử theo dõi liên tục... Những nhiệm vụ nào của đơn vị nào có màu đỏ, tức là đơn vị đó đang bị chậm và muộn”, Thứ trưởng chia sẻ và cho biết thêm cùng với việc theo dõi là các biện pháp xử lý kịp thời của Bộ trưởng để giải quyết dứt điểm công việc.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước
Toàn cảnh cuộc họp sáng 17/6. Ảnh: Đức Minh

Đối với thời gian từ nay đến cuối, khối lượng công việc của ngành Tài chính là rất lớn, đặc biệt là công tác lập pháp với gần 10 Luật sẽ trình Quốc hội tại hai Kỳ họp. Thứ trưởng bày tỏ Bộ Tài chính rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ từ các cơ quan thông tấn báo chí để có thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm để tạo sự chủ động

Tại cuộc họp báo, một trong những vấn đề được các phóng viên quan tâm là bài toán thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu hai con số. Trả lời báo chí, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cùng các đơn vị chuyên môn đã làm rõ chiến lược phân bổ và giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo đại diện Cục Thống kê, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Do đó, việc giao chỉ tiêu cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện ngay từ đầu năm để tạo sự chủ động".

Qua 5 tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu phấn đấu, một phần do tình hình chiến sự ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đang rà soát để báo cáo Chính phủ có thể bổ sung chỉ tiêu đối với các địa phương, doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

“Ngoài các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, chúng ta sẽ thúc đẩy các động lực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công", đại diện Cục Thống kê cho hay.

Đối với khối doanh nghiệp nhà nước, bà Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước cho hay Bộ Tài chính - với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu tại 20 tập đoàn, tổng công ty - đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp. Riêng với nhóm 7 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, Bộ Tài chính đã tập hợp đề xuất và báo cáo Thủ tướng để giao chỉ tiêu tăng trưởng.

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước
Bà Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đức Minh

Khái quát lại nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Việc giao chỉ tiêu có những khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn bám sát tình hình, xây dựng các kịch bản linh hoạt và không có kịch bản nào là lùi bước”, Thứ trưởng cho hay.

Mặc dù con số nhập siêu là thực tế, song theo Thứ trưởng, phân tích cơ cấu mặt hàng cho thấy doanh nghiệp đang tranh thủ điều kiện giá cả, vận chuyển để đưa thiết bị, nguyên vật liệu về phục vụ sản xuất. Dự báo doanh số xuất khẩu cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh, quy mô xuất nhập khẩu sẽ cân bằng trở lại và đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng của chúng ta.

Dương An
Từ khóa:
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi họp báo quý ii bộ tài chính tăng trưởng hai con số

Bài liên quan

Bộ Tài chính "gánh" nhiều nhiệm vụ lập pháp nhất trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bộ Tài chính "gánh" nhiều nhiệm vụ lập pháp nhất trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hiện đại hóa nền hành chính tài chính quốc gia

Hiện đại hóa nền hành chính tài chính quốc gia

Đề xuất chấm dứt cơ chế thu nhập đặc thù đối với ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc từ năm 2026

Đề xuất chấm dứt cơ chế thu nhập đặc thù đối với ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc từ năm 2026

Dành cho bạn

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

UFM chính thức công bố phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi

UFM chính thức công bố phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi

(TBTCO) - Ngày 16/6/2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Kế toán và công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Phân hiệu tổ chức hoạt động đào tạo.
Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, ngoài 573 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sử dụng, 559 cơ sở còn lại đều đã có phương án xử lý. Trong đó, 380 cơ sở được giao đất ở, 44 cơ sở cho thuê đất, 135 cơ sở tạo nguồn dự phòng.
Gỡ vướng cho phát triển TOD và không gian ngầm

Gỡ vướng cho phát triển TOD và không gian ngầm

(TBTCO) - Tại kỳ họp chuyên đề thứ tư HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, UBND TP. Hà Nội đã tiếp thu, giải trình nhiều ý kiến của Ban Đô thị và các tổ đại biểu liên quan đến nhóm nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

(TBTCO) - Chiều ngày 15/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Bộ Tài chính Hoa Kỳ, do ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Với nhiều đề xuất mới về tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với ADB trong các dự án hạ tầng quy mô lớn

Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với ADB trong các dự án hạ tầng quy mô lớn

(TBTCO) - Ngày 15/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với ông Kim Dongil - Giám đốc Điều hành Nhóm các nước của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhằm thảo luận sâu rộng về tiến độ các chương trình hiện tại và định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn tới.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
Hà Nội hoàn thiện loạt cơ chế kinh tế đặc thù, tăng động lực phát triển

Hà Nội hoàn thiện loạt cơ chế kinh tế đặc thù, tăng động lực phát triển

(TBTCO) - Từ kinh tế tuần hoàn, quản lý đất đai, phát triển khu công nghệ cao đến phát hành trái phiếu và thu hút nhà đầu tư chiến lược, Hà Nội đang hoàn thiện hàng loạt cơ chế đặc thù để triển khai Luật Thủ đô.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh