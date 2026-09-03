Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt gần 138.913 tỷ đồng, tăng 70,3%.
(TBTCO) - Dòng vốn FDI vào Việt Nam đang cho thấy những chuyển động tích cực cả về quy mô và chất lượng. Cùng với những cải cách về thể chế, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đang tạo thêm cơ sở để Việt Nam chuyển từ thu hút FDI dựa trên lợi thế chi phí sang lựa chọn những dòng vốn có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa cao.
(TBTCO) - Không chỉ tạo tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư công còn được kỳ vọng trở thành “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Khi dòng vốn được tập trung vào những dự án có sức lan tỏa lớn, đầu tư công có thể tạo thêm động lực để nền kinh tế tiến tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - 8 tháng sau khai trương, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng đang tiếp tục được đề xuất, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách vượt trội để có thể đưa vào vận hành sớm nhất đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư và cùng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo cú hích tăng trưởng kinh tế đột phá cho Đà Nẵng và cả nước.
(TBTCO) - Hai dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khi hoàn thành sẽ tăng mạnh năng lực kết nối từ Đông Nam Bộ đến Tây Bắc, mở rộng thêm không gian tăng trưởng, logistics và giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải của trục cao tốc kết nối Hà Nội với Tây Bắc và cửa khẩu Lào Cai.
(TBTCO) - Không chỉ giữ vai trò là “thủ phủ than” của cả nước, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ để xây dựng hệ sinh thái năng lượng đa dạng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, duy trì tăng trưởng và đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
(TBTCO) - Sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế đang mở ra cơ hội cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để những tín hiệu ban đầu chuyển thành dòng vốn thực, TP. Hồ Chí Minh cần hệ sinh thái tài chính đủ sức kết nối vốn với dự án, cùng khung pháp lý và hạ tầng thị trường phù hợp chuẩn mực quốc tế.
(TBTCO) - Những đổi mới, cải cách trong thể chế, thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp FDI hoạt động, đầu tư và mở rộng tại Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cải cách tiếp tục được nâng chất, tạo nền tảng cho môi trường đầu tư ngày càng cạnh tranh.