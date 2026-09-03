Đầu tư

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
10:53 | 03/09/2026
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt gần 138.913 tỷ đồng, tăng 70,3%.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
Thống kê TP Hà Nội thu chi ngân sách TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

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