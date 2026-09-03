Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

(TBTCO) - Dòng vốn FDI vào Việt Nam đang cho thấy những chuyển động tích cực cả về quy mô và chất lượng. Cùng với những cải cách về thể chế, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đang tạo thêm cơ sở để Việt Nam chuyển từ thu hút FDI dựa trên lợi thế chi phí sang lựa chọn những dòng vốn có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa cao.