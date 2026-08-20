Trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về quản lý thuế được triển khai, cùng với quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, yêu cầu cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế đang đặt ra ngày càng cao đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Không chỉ cần nắm được quy định, người nộp thuế còn phải hiểu cách thức thực hiện, nhận diện những sai sót thường gặp và chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026”, tạo thêm một kênh tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp, dễ tiếp cận và có tính tương tác cao giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.

Điểm nhấn của chuỗi Livestream là đổi mới cách thức truyền tải chính sách thuế. Thay vì chỉ giới thiệu các quy định trong văn bản pháp luật, mỗi chương trình sẽ tập trung vào những vấn đề thiết thực mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thường gặp trong quá trình hoạt động như hóa đơn điện tử; đăng ký thuế, mã số thuế; khai và nộp thuế; hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; các hành vi vi phạm cần phòng tránh; những lưu ý đối với doanh nghiệp mới thành lập; sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm.

Thông qua chương trình, các chuyên gia thuế sẽ trực tiếp phân tích những nội dung cần lưu ý, làm rõ các tình huống thực tế, nhận diện những sai sót phổ biến và hướng dẫn cách thực hiện đúng quy định.

2 chương trình livestream trong tháng 8/2026 (i) Số thứ nhất với chủ đề “Hóa đơn điện tử và các sai sót doanh nghiệp thường gặp” sẽ được phát sóng vào 10h15’-11h00’ ngày 21/8/2026 (Thứ sáu). Chương trình tập trung nhận diện những sai sót phổ biến trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp cách xử lý, qua đó chủ động phòng ngừa rủi ro và thực hiện đúng quy định. (ii) Số thứ hai với chủ đề “Bán hàng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử: kê khai và nộp thuế như thế nào?” dự kiến phát sóng vào 10h15’-11h00’ ngày 28/8/2026 (Thứ sáu). Nội dung chương trình sẽ tập trung trao đổi về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khi kinh doanh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử; trách nhiệm kê khai, nộp thuế và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, chương trình dành thời lượng để tương tác, tiếp nhận và giải đáp câu hỏi của người nộp thuế ngay trong thời gian phát sóng. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ sẽ được cơ quan thuế tổng hợp để hỗ trợ, giải đáp sau chương trình. Qua đó, Cục Thuế hướng tới chuyển tải các quy định pháp luật thuế thành những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, giúp người nộp thuế chủ động thực hiện đúng ngay từ đầu, hạn chế sai sót và giảm chi phí tuân thủ.

Mở đầu chuỗi Livestream trong tháng 8/2026, Cục Thuế tổ chức 2 chương trình với những chủ đề: “Hóa đơn điện tử và các sai sót doanh nghiệp thường gặp” và “Bán hàng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử: kê khai và nộp thuế như thế nào?” đều là những nội dung đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và người kinh doanh.

Các chương trình được phát sóng trên Fanpage chính thức của Cục Thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế theo dõi thuận tiện, đồng thời gửi câu hỏi và trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế trong thời gian chương trình diễn ra. Theo Lãnh đạo Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế), chuỗi Livestream là một trong những hoạt động đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế theo hướng tăng tương tác, lấy nhu cầu và những vấn đề thực tế của người nộp thuế làm trọng tâm.

Thông qua việc kết hợp giữa “phổ biến chính sách - hướng dẫn thực hiện - phân tích tình huống - giải đáp trực tiếp”, Cục Thuế mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế. Đây cũng là một bước trong quá trình chuyển từ hỗ trợ người nộp thuế chủ yếu khi đã phát sinh vướng mắc sang hỗ trợ chủ động, phòng ngừa sai sót và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện./.