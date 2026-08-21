Thuế - Hải quan

Hải quan lưu ý doanh nghiệp về lịch bảo trì hệ thống một cửa của Singapore và Thái Lan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:18 | 21/08/2026
(TBTCO) - Nhằm hạn chế gián đoạn trong trao đổi chứng từ điện tử, Cục Hải quan thông báo lịch bảo trì hệ thống của Singapore và Thái Lan, đề nghị các đơn vị và doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian thực hiện thủ tục.
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Cụ thể, Cục Hải quan vừa có thông báo gửi các đơn vị liên quan về lịch bảo trì theo kế hoạch đối với ASW Gateway của Singapore và Hệ thống Một cửa quốc gia (NSW) của Thái Lan. Thông báo được đưa ra trên cơ sở đề nghị của cơ quan Hải quan hai nước nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu có sử dụng chứng từ điện tử.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp về lịch bảo trì hệ thống một cửa của Singapore và Thái Lan
Hải quan lưu ý doanh nghiệp về lịch bảo trì hệ thống một cửa của Singapore và Thái Lan. Ảnh: Cục HQ

Theo đó, ASW Gateway của Singapore trên môi trường chính thức sẽ được bảo trì từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 22/8/2026 (giờ Việt Nam). Trong khoảng thời gian này, việc trao đổi dữ liệu điện tử đối với e-Form D và ACDD sẽ tạm thời không thực hiện được. Hải quan Singapore đề nghị các quốc gia thành viên không gửi e-Form D và ACDD tới Singapore trong thời gian hệ thống bảo trì.

Đối với Thái Lan, Hệ thống Một cửa quốc gia (NSW) sẽ được bảo trì từ 6 giờ đến 6 giờ 30 ngày 23/8/2026. Trong thời gian này, hoạt động trao đổi ATIGA e-Form D, ACDD, e-Phyto Certificate cùng các thông điệp xác nhận liên quan theo cả chiều gửi và nhận sẽ tạm thời bị gián đoạn. Phía Thái Lan cũng đề nghị các quốc gia thành viên tránh gửi các chứng từ điện tử nêu trên trong khoảng thời gian bảo trì.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với các lô hàng sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử (e-Form D), Cục Hải quan đề nghị Cục Xuất nhập khẩu và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo rộng rãi lịch bảo trì tới cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị được đề nghị theo dõi tình trạng truyền, nhận dữ liệu sau từng đợt bảo trì và kịp thời phản ánh về đầu mối của Cục Hải quan để phối hợp xử lý nếu phát sinh sự cố, bảo đảm việc kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử được khôi phục nhanh chóng.

Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo ngay tới các đơn vị, doanh nghiệp nếu Hải quan Singapore hoặc Hải quan Thái Lan có điều chỉnh về lịch bảo trì hệ thống.
Song Linh
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