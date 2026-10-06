Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2749/QĐ-BTC về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ nội dung công bố chế độ báo cáo tại các STT 194, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237 và 238 thuộc Phụ lục I Quyết định số 2610/QĐ-BTC ngày 29/7/2025.

Theo danh mục kèm theo, Bộ Tài chính công bố 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được thay thế, gồm: báo cáo của chuyên gia tính toán; báo cáo hoạt động môi giới bảo hiểm tháng, quý, năm; báo cáo hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quý, năm; báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới quý, năm; báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng năm.

Cùng với đó, thay thế báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm vi phạm quy định pháp luật; báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; báo cáo về hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm và báo cáo về việc sử dụng đại lý bảo hiểm.

Nguồn: Quyết định số 2749/QĐ-BTC.

Về chi tiết nội dung chế độ báo cáo định kỳ, Quyết định nêu rõ, đối với báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm vi phạm quy định pháp luật, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô gửi báo cáo về Bộ Tài chính với tần suất hàng quý, hàng năm. Chế độ báo cáo này được quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 96/2026/TT-BTC và điểm a khoản 5 Điều 58 Thông tư số 67/2023/TT-BTC.

Đáng chú ý, về báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện, gửi Bộ Tài chính với tần suất hàng quý, hàng năm. Chế độ báo cáo này được quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 96/2026/TT-BTC và điểm b khoản 5 Điều 58 Thông tư số 67/2023/TT-BTC.

Trong khi đó, đối với báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng năm, các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện báo cáo gửi Bộ Tài chính với tần suất hàng năm.

Theo quy định, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp tái bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm lập, gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này và các báo cáo bổ sung theo quy định pháp luật./.