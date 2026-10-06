Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá dầu tuần đầu tháng 10 có chiều hướng biến động giảm. Ngày 6/10, dầu WTI giảm mạnh hơn 4%, còn dầu Brent giảm đà tăng chỉ còn 3,18% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu các loại đều tăng vọt, từ 44% đến hơn 53%.

Trading Economics nhận định, giá dầu Brent giảm xuống dưới 102 USD/thùng vào thứ Hai (ngày 5/10), khi thị trường cân bằng giữa áp lực nguồn cung giảm và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Dữ liệu vận tải biển công bố ngày 5/10 cho thấy, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước chiến tranh trong 4/7 ngày của tuần cuối tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào những tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Ảnh: TL.

Trong khi đó, các nước G7 vào cuối tuần trước nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp dụng các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo dữ liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 5/10, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống 283 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982.

Giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiếp tục làm gia tăng lo ngại về hoạt động sản xuất tại quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu khu vực.

Hai nguồn tin quân sự cho biết, các lực lượng chính phủ Yemen hôm thứ Hai đã tấn công các vị trí của Houthi tại huyện Dhubab, nơi có vị trí nhìn ra Eo biển Bab el-Mandeb chiến lược, một ngày sau khi chính phủ được quốc tế công nhận phát động chiến dịch giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát.

Trong khi đó, Saudi Aramco bất ngờ hạ giá dầu thô tháng 11 dành cho thị trường châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm./.