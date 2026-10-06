Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Đà giảm đã quay trở lại và bao trùm thị trường heo hơi cả 3 miền trong sáng nay. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hải Phòng, cùng lùi về mốc 55.000 đồng/kg. Như vậy, Hưng Yên hiện là địa phương duy nhất còn giữ được mức thu mua cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá giao dịch heo hơi trên toàn miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng và Sơn La vẫn nằm ở ngưỡng thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm, với mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.

Sau đợt điều chỉnh này, giá thu mua toàn khu vực lùi về dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mốc 56.000 đồng/kg, trong khi giá tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa đã rơi xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk duy trì giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 54.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định, không ghi nhận biến động mới so với ngày trước.

Sau điều chỉnh, giá thu mua heo hơi trên toàn khu vực dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất miền vẫn là 56.000 đồng/kg, tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hiện tại, miền Nam là khu vực ghi nhận mức giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, sau một ngày tạm chững, đà giảm đã quay trở lại và bao trùm thị trường heo hơi cả 3 miền trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi cả nước hiện dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg./.