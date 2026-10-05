Thuế - Hải quan

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh

06:31 | 05/10/2026
(TBTCO) - 31 công trình, phần việc thanh niên được triển khai trong 5 tháng, nhiều sáng kiến ứng dụng AI, Python, Power BI, Big Data vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ cho thấy sức sáng tạo và tinh thần tiên phong chuyển đổi số của tuổi trẻ Hải quan.
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Ngày 3/10/2026, tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực IX, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua “Tuổi trẻ Hải quan: Hiến kế Số hóa - Bứt phá Tương lai” năm 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục cùng 130 đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành.

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh
Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng (bên phải) cùng lãnh đạo các đơn vị đã trao Giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua. Ảnh: Cục Hải quan

Đây là phong trào thi đua đầu tiên được Đoàn Thanh niên Cục Hải quan triển khai trên quy mô toàn quốc sau khi ngành Hải quan thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Chương trình nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn công tác Hải quan.

Triển khai từ tháng 4/2026, phong trào đã thu hút các cơ sở Đoàn thuộc 20 đơn vị, gồm 16 Chi cục Hải quan khu vực và 4 Ban thuộc Cục, gửi về 31 công trình, phần việc thanh niên.

Đáng chú ý, các sáng kiến không chỉ dừng ở ý tưởng mà tập trung vào những vấn đề cụ thể trong công tác chuyên môn. Trong số 31 công trình, có 20 công trình thuộc lĩnh vực nghiệp vụ; 6 công trình về cải cách hành chính, điều hành nội bộ và 5 công trình phục vụ công tác Đảng, Đoàn, truyền thông.

Nhiều công trình đã khai thác các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Python, Power BI, Big Data để hỗ trợ xử lý công việc. Tiêu biểu như hệ thống hỗ trợ phát hiện một mặt hàng có nhiều mã số HS; công cụ đối chiếu chứng từ, đánh giá rủi ro hồ sơ; hệ thống truy vết lịch sử sửa đổi tờ khai; chatbot Zalo OA hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cùng với đó là các giải pháp công bố thủ tục hành chính bằng mã QR, dashboard theo dõi thu ngân sách hằng ngày, mô hình phòng họp không giấy tờ… Những sáng kiến này cho thấy chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những bài toán trực tiếp phát sinh trong công việc hằng ngày của cán bộ Hải quan.

Kết quả phong trào tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho Hải quan số, Hải quan thông minh.

Không chỉ tạo dấu ấn trong chuyên môn, phong trào còn gắn hoạt động chuyển đổi số, sáng tạo với giáo dục truyền thống và trách nhiệm xã hội.

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh
Đại diện Thanh niên Hải quan Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng các sổ tiết kiệm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với những người có công với cách mạng. Ảnh: Cục Hải quan

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan đã vận động, ủng hộ hơn 160 triệu đồng để trao các Sổ tiết kiệm, trị giá 20 triệu đồng/sổ, tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026).

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan cũng tổ chức sinh hoạt chính trị tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Song Linh
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