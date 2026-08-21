Giao đầu mối nghiên cứu mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Ảnh (Vĩnh Phú - Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1; đồng thời giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định.

Nhà tài trợ đồng thuận

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận phải chủ động làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ việc mở rộng Dự án; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) rà soát khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được phân bổ cho Bộ Xây dựng để thực hiện phương án mở rộng, bảo đảm tính khả thi.

Trước đó, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án mở rộng Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Ông Diệp Bảo Tuấn - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất với Bộ Xây dựng và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc nghiên cứu nâng cấp Dự án lên quy mô hoàn chỉnh nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với nguồn vật liệu phục vụ phần mở rộng, nhu cầu cát dự kiến tăng thêm khoảng 1,62 triệu m3. UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu việc gia hạn, nâng công suất khai thác 4 mỏ đã cấp phép cho Dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo vẫn chưa xác định cụ thể nguồn mỏ, trữ lượng, công suất khai thác và tiến độ cung cấp.

Trong khi đó, tại Thư số VNM-65/26-1771 ngày 9/7/2026, EDCF đã chấp thuận chủ trương mở rộng Dự án, thống nhất nâng tuyến chính lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục.

Theo phương án được EDCF chấp thuận, phần khối lượng bổ sung sẽ sử dụng hoàn toàn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, không làm tăng giá trị khoản vay EDCF. Các hạng mục phụ trợ gồm hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC), Trung tâm quản lý giao thông và các hạng mục liên quan sẽ được tách thành gói thầu riêng, thực hiện bằng vốn đối ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

EDCF cũng đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận trao đổi, thống nhất với Nhà tài trợ trước khi quyết định phương thức thực hiện hợp đồng đối với phần mở rộng tuyến chính; đồng thời khuyến nghị ưu tiên phương án bổ sung khối lượng vào hợp đồng hiện hữu nhằm hạn chế rủi ro giao diện, chậm tiến độ và tranh chấp trách nhiệm bảo hành khi bố trí thêm nhà thầu mới thi công trên cùng công trường.

Đáng chú ý, phương án mở rộng được nghiên cứu trong thời điểm Dự án đang thi công. Gói thầu số 07 hiện được nhà thầu triển khai đồng loạt trên toàn tuyến; sản lượng lũy kế đến ngày 16/7/2026 đạt 740/3.228 tỷ đồng, tương đương khoảng 23% giá trị hợp đồng.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, việc sớm quyết định phương án mở rộng ngay trong giai đoạn thi công sẽ bảo đảm tính đồng bộ về kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả đầu tư, tránh phát sinh chi phí do phải tổ chức thi công bổ sung sau khi Dự án hoàn thành.

Cần thêm khoảng 2.745 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có tổng chiều dài 26,56 km, do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án khởi công ngày 15/9/2025, dự kiến hoàn thành ngày 25/8/2028; riêng đoạn Km22+820 - Km26+560 dự kiến hoàn thành ngày 5/9/2027.

Phạm vi dự án đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch 6 làn xe hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, tuyến được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng mặt đường 16 m.

Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến chính sẽ được mở rộng từ 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17 m lên 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục. Riêng cầu Nguyễn Văn Tiếp được nghiên cứu đầu tư thêm một đơn nguyên cầu song song để đạt quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, rộng 32,25 m.

Kinh phí tăng thêm để thực hiện phương án mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh dự kiến khoảng 3.429 tỷ đồng. Trong tổng mức đầu tư hiện tại còn khoảng 684 tỷ đồng chưa sử dụng, vì vậy nhu cầu vốn cần cân đối bổ sung khoảng 2.745 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được nghiên cứu cân đối từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được phân bổ cho Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện mở rộng quy mô đầu tư Dự án, bảo đảm tính khả thi.

Ngoài phương án trên, phương án đầu tư ngay tuyến cao tốc theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m cũng đã được nghiên cứu. Theo tính toán, phương án này cần bổ sung khoảng 860.549 m3 đá các loại, gần 3,18 triệu m3 cát và 358.636 m3 đất đắp; kinh phí tăng thêm khoảng 5.614 tỷ đồng.

Phương án 6 làn xe có ưu điểm là bảo đảm đồng bộ, hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch, không phải tiếp tục mở rộng trong tương lai và có năng lực thông hành dài hạn cao hơn.

Tuy nhiên, kinh phí đầu tư bổ sung lớn, tạo áp lực lên khả năng cân đối vốn, đồng thời có nguy cơ dư thừa năng lực khai thác trong ngắn hạn khi lưu lượng chưa đạt ngưỡng thiết kế 6 làn xe.

Đặc biệt, việc lựa chọn phương án này có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án do phải giãn tiến độ thi công để thực hiện các thủ tục điều chỉnh phần đường.