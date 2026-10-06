Thị trường

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

09:09 | 06/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/10) cùng quay đầu giảm. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 854.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,54% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 6/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.193.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.193.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.502.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.719.858 đồng/kg (mua vào) và 58.479.854 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 6/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,7365 USD/ounce, giảm 0,54% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm nhẹ dù trước đó kim loại quý này nhận được lực hỗ trợ từ báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn dự kiến của Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Báo cáo việc làm yếu đã làm gia tăng kỳ vọng thị trường rằng Fed có thể giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hạn chế khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Ngay sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đi xuống, trong khi đồng USD suy yếu.

Mặt bằng lợi suất thấp hơn và đồng USD giảm thường tạo điều kiện thuận lợi cho bạc, bởi đây là tài sản không sinh lãi và được định giá bằng USD. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng được cải thiện, trong khi đồng USD yếu giúp kim loại này trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Lực mua suy yếu khiến giá quay đầu giảm, cho thấy thị trường vẫn tồn tại áp lực chốt lời và bán ra. Nhà đầu tư hiện tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu cũng như tín hiệu chính sách từ Fed.

Trong ngắn hạn, mốc 60 USD/ounce tiếp tục là vùng giá đáng chú ý đối với bạc, khi diễn biến quanh ngưỡng này có thể phần nào phản ánh tương quan cung - cầu và tâm lý thị trường trong những phiên tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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