Khối ngoại tiếp tục bán ròng, FPT dẫn đầu chiều mua

Dù VN-Index duy trì đà tăng và đóng cửa trên vùng 1.800 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 8/9. Tính trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 385 tỷ đồng. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua vào 1.795 tỷ đồng và bán ra 2.193,5 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 399 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp, nhưng quy mô bán không quá lớn và giao dịch tiếp tục thể hiện sự phân hóa giữa các cổ phiếu.

Ở chiều mua, FPT dẫn đầu với giá trị mua ròng 64,47 tỷ đồng. Dù vậy, thị giá giảm nhẹ 0,28%, xuống 72.200 đồng/cổ phiếu. Tính chung từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn bán ròng cổ phiếu này, thu về tới hơn 15.460 tỷ đồng.

VIB đứng thứ hai với 42,25 tỷ đồng, tiếp đến là MSR và HCM với giá trị lần lượt 29,9 tỷ đồng và 29,54 tỷ đồng. HPG cũng trở lại chiều mua ròng với 26,18 tỷ đồng; cổ phiếu tăng 1,39% lên 21.850 đồng. PVT được mua ròng gần 20 tỷ đồng trong phiên tăng 6,77%. Cổ phiếu VIC cũng được khối ngoại mua ròng dù giá trị khiêm tốn (gần 16 tỷ đồng). Giá cổ phiếu này đã tăng 1,88% lên 249.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT dẫn đầu về giá trị mua ròng trong phiên 8/9. Nguồn: Dstock

Chiều ngược lại tiếp tục ghi nhận áp lực bán tại nhóm ngân hàng. VCB bị bán ròng mạnh nhất với 86,74 tỷ đồng, VPB đứng kế tiếp với 77,15 tỷ đồng. STB cũng bị bán ròng 32,52 tỷ đồng. Tuy vậy, diễn biến ngay trong nhóm ngân hàng khá phân hóa khi VIB và LPB nằm ở chiều mua.

DXG đứng thứ ba trong danh sách bán ròng với 55,09 tỷ đồng. PVD bị bán ròng 44,43 tỷ đồng; VRE 39,62 tỷ đồng; VNM 36,9 tỷ đồng và VHM 30,46 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 cũng bị bán ròng 26,64 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại duy trì trạng thái bán ròng trong bối cảnh thị trường cơ sở tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, khối ngoại không bán đồng loạt, mà tiếp tục luân chuyển giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, với FPT và HPG được mua, trong khi VCB, VPB, VHM và VRE chịu áp lực bán./.