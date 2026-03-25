Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Thu Hương
18:17 | 25/03/2026
(TBTCO) - Tuần Nghề nghiệp và Việc làm 2026 góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Sáng 25/3, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức lễ khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm năm 2026 (NEU Career Week 2026). Chương trình diễn ra từ ngày 23/3 - 4/4/2026, thu hút hơn 15.000 sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường trên địa bàn Hà Nội tham gia, tạo không gian kết nối giữa đào tạo, định hướng nghề nghiệp và thị trường lao động.

Tuần nghề nghiệp và việc làm là hoạt động thường niên, hướng tới tăng cường gắn kết giữa nhà trường với nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình xác định lộ trình học tập, rèn luyện và lựa chọn nghề nghiệp. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần hai tuần, sinh viên được tiếp cận thông tin về cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian, cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động tuyển dụng do doanh nghiệp tổ chức.

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số
Phó Giáo sư, TS. Bùi Đức Thọ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Hương.

Nội dung chương trình năm nay bao gồm nhiều hoạt động đa dạng như hội thảo giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, ngày hội việc làm với các gian trại tương tác và phỏng vấn trực tiếp, cùng các chuyến tham quan doanh nghiệp (company tours). Trong đó, ngày hội việc làm chính diễn ra vào ngày 29/3 tại khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, được xem là điểm nhấn kết nối trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư, TS. Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, Tuần Nghề nghiệp và Việc làm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn bị hành trang cho sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động. Với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế số”, chương trình năm nay tập trung vào yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và khả năng làm việc trong môi trường biến động, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi lĩnh vực.

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số
Phó Giáo sư, TS Đỗ Thị Đông phát biểu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thu Hương.

Theo Phó Giáo sư, TS. Bùi Đức Thọ, đào tạo đại học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức chuyên môn mà cần gắn chặt với thực tiễn, trong đó sinh viên phải được kết nối với doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập. Việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tuyển dụng và trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, từ đó chủ động trang bị kỹ năng và định hình con đường phát triển nghề nghiệp phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, nắm bắt xu hướng tuyển dụng và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn sau tốt nghiệp.

Chia sẻ thêm tại chương trình, Phó Giáo sư, TS Đỗ Thị Đông - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp cho rằng, sự phát triển nhanh của kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc yêu cầu đối với nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ. Các tiêu chí tuyển dụng ngày càng khắt khe, không chỉ dừng ở kiến thức chuyên ngành mà còn đòi hỏi kỹ năng thích ứng, khả năng sáng tạo và tư duy linh hoạt trong môi trường làm việc liên tục biến động.

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số
Nghi thức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm 2026. Ảnh: Thu Hương.

Trên cơ sở đó, Tuần Nghề nghiệp và Việc làm năm 2026 được thiết kế với chuỗi hoạt động quy mô lớn, bao gồm khoảng 40 buổi tọa đàm, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và các nội dung dành cho đào tạo sau đại học. Các hoạt động tập trung vào hai nhóm nội dung chính là trang bị kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp. Trong đó, các chuyên đề chuyên sâu được xây dựng nhằm giúp sinh viên tiếp cận những kỹ năng cần thiết, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và hiểu rõ hơn về yêu cầu của từng lĩnh vực.

Bên cạnh các hoạt động định hướng và đào tạo kỹ năng, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng thông qua ngày hội việc làm, nơi các doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu vị trí tuyển dụng. Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận việc làm mà còn rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, làm quen với môi trường tuyển dụng thực tế và giảm bớt khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động.

Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức các hoạt động giới thiệu ngành học và thông tin về các chương trình đào tạo sau đại học, giúp sinh viên có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Thông qua việc tiếp cận thông tin đa chiều về thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng và cơ hội học tập nâng cao, sinh viên có thể định hình rõ hơn lộ trình phát triển cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Thu Hương
Bảo đảm nguồn lực để phát triển nền kinh tế số

Bảo đảm nguồn lực để phát triển nền kinh tế số

Quảng Ninh tăng tốc kinh tế số, mở rộng không gian phát triển

Quảng Ninh tăng tốc kinh tế số, mở rộng không gian phát triển

Bứt phá kinh tế số trong năm 2026

Bứt phá kinh tế số trong năm 2026

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

(TBTCO) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó, đề xuất danh mục gồm 9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc cách ly y tế ngay khi phát hiện.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển, trong đó chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế - xã hội.
VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

(TBTCO) - Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

(TBTCO) - Cuộc thi VietNam ESG Challenge 2026 được khởi động trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường vốn. Không chỉ là sân chơi học thuật, chương trình còn góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, qua đó bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tài chính xanh và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với nhu cầu thực tiễn

Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với nhu cầu thực tiễn

(TBTCO) - Giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, chuẩn hóa và hội nhập. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, PGS.TS Phạm Quốc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, nhà trường đang chủ động đổi mới phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang