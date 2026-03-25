Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Sáng 25/3, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức lễ khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm năm 2026 (NEU Career Week 2026). Chương trình diễn ra từ ngày 23/3 - 4/4/2026, thu hút hơn 15.000 sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường trên địa bàn Hà Nội tham gia, tạo không gian kết nối giữa đào tạo, định hướng nghề nghiệp và thị trường lao động.

Tuần nghề nghiệp và việc làm là hoạt động thường niên, hướng tới tăng cường gắn kết giữa nhà trường với nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình xác định lộ trình học tập, rèn luyện và lựa chọn nghề nghiệp. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần hai tuần, sinh viên được tiếp cận thông tin về cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian, cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động tuyển dụng do doanh nghiệp tổ chức.

Nội dung chương trình năm nay bao gồm nhiều hoạt động đa dạng như hội thảo giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, ngày hội việc làm với các gian trại tương tác và phỏng vấn trực tiếp, cùng các chuyến tham quan doanh nghiệp (company tours). Trong đó, ngày hội việc làm chính diễn ra vào ngày 29/3 tại khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, được xem là điểm nhấn kết nối trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư, TS. Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, Tuần Nghề nghiệp và Việc làm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn bị hành trang cho sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động. Với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế số”, chương trình năm nay tập trung vào yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và khả năng làm việc trong môi trường biến động, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi lĩnh vực.

Theo Phó Giáo sư, TS. Bùi Đức Thọ, đào tạo đại học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức chuyên môn mà cần gắn chặt với thực tiễn, trong đó sinh viên phải được kết nối với doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập. Việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tuyển dụng và trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, từ đó chủ động trang bị kỹ năng và định hình con đường phát triển nghề nghiệp phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, nắm bắt xu hướng tuyển dụng và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn sau tốt nghiệp.

Chia sẻ thêm tại chương trình, Phó Giáo sư, TS Đỗ Thị Đông - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp cho rằng, sự phát triển nhanh của kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc yêu cầu đối với nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ. Các tiêu chí tuyển dụng ngày càng khắt khe, không chỉ dừng ở kiến thức chuyên ngành mà còn đòi hỏi kỹ năng thích ứng, khả năng sáng tạo và tư duy linh hoạt trong môi trường làm việc liên tục biến động.

Trên cơ sở đó, Tuần Nghề nghiệp và Việc làm năm 2026 được thiết kế với chuỗi hoạt động quy mô lớn, bao gồm khoảng 40 buổi tọa đàm, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và các nội dung dành cho đào tạo sau đại học. Các hoạt động tập trung vào hai nhóm nội dung chính là trang bị kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp. Trong đó, các chuyên đề chuyên sâu được xây dựng nhằm giúp sinh viên tiếp cận những kỹ năng cần thiết, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và hiểu rõ hơn về yêu cầu của từng lĩnh vực.

Bên cạnh các hoạt động định hướng và đào tạo kỹ năng, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng thông qua ngày hội việc làm, nơi các doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu vị trí tuyển dụng. Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận việc làm mà còn rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, làm quen với môi trường tuyển dụng thực tế và giảm bớt khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động.

Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức các hoạt động giới thiệu ngành học và thông tin về các chương trình đào tạo sau đại học, giúp sinh viên có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Thông qua việc tiếp cận thông tin đa chiều về thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng và cơ hội học tập nâng cao, sinh viên có thể định hình rõ hơn lộ trình phát triển cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.