Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

|
GSPC -36.41
09/10 | -36.41
(7,765.36 -36.41 (-0.47%))
|
DJI +51.77
09/10 | +51.77
(51,231.64 +51.77 (+0.10%))
|
IXIC -345.35
09/10 | -345.35
(27,193.34 -345.35 (-1.25%))
|
NYA +95.68
09/10 | +95.68
(23,797.60 +95.68 (+0.40%))
|
XAX +166.78
09/10 | +166.78
(8,128.24 +166.78 (+2.09%))
|
BUK100P -1.43
09/10 | -1.43
(1,036.11 -1.43 (-0.14%))
|
RUT +0.92
09/10 | +0.92
(2,794.13 +0.92 (+0.03%))
|
VIX +0.33
09/10 | +0.33
(15.41 +0.33 (+2.19%))
|
FTSE -16.90
09/10 | -16.90
(10,441.60 -16.90 (-0.16%))
|
GDAXI -297.39
09/10 | -297.39
(24,806.97 -297.39 (-1.18%))
|
FCHI -39.52
09/10 | -39.52
(7,729.69 -39.52 (-0.51%))
|
STOXX50E -53.56
09/10 | -53.56
(6,126.73 -53.56 (-0.87%))
|
N100 -7.44
09/10 | -7.44
(1,849.99 -7.44 (-0.40%))
|
BFX -128.47
09/10 | -128.47
(5,399.40 -128.47 (-2.32%))
|
MOEX.ME -0.11
09/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +243.35
09/10 | +243.35
(24,029.14 +243.35 (+1.02%))
|
STI -35.07
09/10 | -35.07
(5,377.89 -35.07 (-0.65%))
|
AXJO +38.60
09/10 | +38.60
(8,699.50 +38.60 (+0.45%))
|
AORD +38.30
09/10 | +38.30
(8,861.50 +38.30 (+0.43%))
|
BSESN -1,045.46
09/10 | -1,045.46
(71,593.24 -1,045.46 (-1.44%))
|
JKSE -21.33
09/10 | -21.33
(6,009.96 -21.33 (-0.35%))
|
KLSE +3.09
09/10 | +3.09
(1,604.10 +3.09 (+0.19%))
|
NZ50 +11.87
09/10 | +11.87
(13,703.72 +11.87 (+0.09%))
|
KS11 -177.97
09/10 | -177.97
(6,625.93 -177.97 (-2.62%))
|
TWII -492.93
09/10 | -492.93
(49,313.44 -492.93 (-0.99%))
|
GSPTSE +103.52
09/10 | +103.52
(35,145.38 +103.52 (+0.30%))
|
BVSP +1,917.91
09/10 | +1,917.91
(206,220.23 +1,917.91 (+0.94%))
|
MXX +333.58
09/10 | +333.58
(64,986.91 +333.58 (+0.52%))
|
MERV +8,349.50
09/10 | +8,349.50
(2,832,472.00 +8,349.50 (+0.30%))
|
TA125.TA +1.59
09/10 | +1.59
(3,934.01 +1.59 (+0.04%))
|
CASE30 -32.90
09/10 | -32.90
(53,265.20 -32.90 (-0.06%))
|
JN0U.JO +10.34
09/10 | +10.34
(6,426.82 +10.34 (+0.16%))
|
DX-Y.NYB -0.10
09/10 | -0.10
(102.04 -0.10 (-0.10%))
|
125904-USD-STRD -16.71
09/10 | -16.71
(2,672.23 -16.71 (-0.62%))
|
XDB +0.17
09/10 | +0.17
(132.30 +0.17 (+0.13%))
|
XDE +0.15
09/10 | +0.15
(112.10 +0.15 (+0.13%))
|
000001.SS -30.43
09/10 | -30.43
(3,781.48 -30.43 (-0.80%))
|
N225 -510.11
09/10 | -510.11
(68,532.00 -510.11 (-0.74%))
|
XDN +0.08
09/10 | +0.08
(63.35 +0.08 (+0.13%))
|
XDA -0.05
09/10 | -0.05
(69.59 -0.05 (-0.07%))