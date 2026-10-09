Chứng khoán

Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
08:56 | 09/10/2026
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 52,5%; tiếp đến là nhóm ngân hàng chiếm 21,9%.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn

Bài liên quan

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

Dành cho bạn

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Hàng giả, hàng lậu diễn biến phức tạp, gia tăng trên không gian mạng

Hàng giả, hàng lậu diễn biến phức tạp, gia tăng trên không gian mạng

Đọc thêm

Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sau MB, VPBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng, sau khi hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn thêm hơn 20.660 tỷ đồng. Việc liên tiếp xuất hiện các nhà băng có vốn điều lệ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng cho thấy "làn sóng" tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

(TBTCO) - VN30-Index giảm gần 1% khi áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên, với số cổ phiếu giảm áp đảo. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, giúp chênh lệch dương nới rộng trở lại.
Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 448 tỷ đồng trong phiên 8/10, nhưng quy mô đã thu hẹp phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, trong khi dòng vốn ngoại tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và vận tải.
Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, với sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu thủy sản và dầu khí, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn.
Tiếp thu, giải trình hoàn thiện quy định giao dịch công cụ nợ, tăng an toàn thanh toán

Tiếp thu, giải trình hoàn thiện quy định giao dịch công cụ nợ, tăng an toàn thanh toán

Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 30/2019/TT-BTC đang được hoàn thiện theo hướng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tham gia, tăng cường an toàn thanh toán và giảm yêu cầu báo cáo không cần thiết. Những nội dung tiếp thu, giải trình tập trung xử lý các vấn đề thực tiễn, bảo đảm sự thông suốt trong vận hành thị trường.
VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

(TBTCO) - Trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần quý III/2026. Trước những cơ hội sau nâng hạng, Công ty củng cố nền tảng công nghệ và phát triển giải pháp đầu tư dài hạn, mở rộng vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư.
Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, PNJ tiếp tục là tâm điểm

Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, PNJ tiếp tục là tâm điểm

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 7/10 với giá trị 935 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên sàn HOSE, giá trị bán ròng hơn 922 tỷ đồng, trong đó PNJ tiếp tục chịu áp lực rút vốn mạnh nhất.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - VN30-Index đảo chiều giảm khi nỗ lực vượt vùng 1.900 điểm bất thành. Sắc đỏ áp đảo trong rổ chỉ số. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm mạnh hơn cơ sở, khiến chênh lệch dương thu hẹp còn khoảng 0,2 điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Ngày 9/10: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới quanh mức 60 USD/ounce

Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Bộ Tài chính bãi bỏ 5 quyết định liên quan đến tài chính - kế toán

Bộ Tài chính bãi bỏ 5 quyết định liên quan đến tài chính - kế toán

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -36.41
09/10 | -36.41 (7,765.36 -36.41 (-0.47%))
DJI +51.77
09/10 | +51.77 (51,231.64 +51.77 (+0.10%))
IXIC -345.35
09/10 | -345.35 (27,193.34 -345.35 (-1.25%))
NYA +95.68
09/10 | +95.68 (23,797.60 +95.68 (+0.40%))
XAX +166.78
09/10 | +166.78 (8,128.24 +166.78 (+2.09%))
BUK100P -1.43
09/10 | -1.43 (1,036.11 -1.43 (-0.14%))
RUT +0.92
09/10 | +0.92 (2,794.13 +0.92 (+0.03%))
VIX +0.33
09/10 | +0.33 (15.41 +0.33 (+2.19%))
FTSE -16.90
09/10 | -16.90 (10,441.60 -16.90 (-0.16%))
GDAXI -297.39
09/10 | -297.39 (24,806.97 -297.39 (-1.18%))
FCHI -39.52
09/10 | -39.52 (7,729.69 -39.52 (-0.51%))
STOXX50E -53.56
09/10 | -53.56 (6,126.73 -53.56 (-0.87%))
N100 -7.44
09/10 | -7.44 (1,849.99 -7.44 (-0.40%))
BFX -128.47
09/10 | -128.47 (5,399.40 -128.47 (-2.32%))
MOEX.ME -0.11
09/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +243.35
09/10 | +243.35 (24,029.14 +243.35 (+1.02%))
STI -35.07
09/10 | -35.07 (5,377.89 -35.07 (-0.65%))
AXJO +38.60
09/10 | +38.60 (8,699.50 +38.60 (+0.45%))
AORD +38.30
09/10 | +38.30 (8,861.50 +38.30 (+0.43%))
BSESN -1,045.46
09/10 | -1,045.46 (71,593.24 -1,045.46 (-1.44%))
JKSE -21.33
09/10 | -21.33 (6,009.96 -21.33 (-0.35%))
KLSE +3.09
09/10 | +3.09 (1,604.10 +3.09 (+0.19%))
NZ50 +11.87
09/10 | +11.87 (13,703.72 +11.87 (+0.09%))
KS11 -177.97
09/10 | -177.97 (6,625.93 -177.97 (-2.62%))
TWII -492.93
09/10 | -492.93 (49,313.44 -492.93 (-0.99%))
GSPTSE +103.52
09/10 | +103.52 (35,145.38 +103.52 (+0.30%))
BVSP +1,917.91
09/10 | +1,917.91 (206,220.23 +1,917.91 (+0.94%))
MXX +333.58
09/10 | +333.58 (64,986.91 +333.58 (+0.52%))
MERV +8,349.50
09/10 | +8,349.50 (2,832,472.00 +8,349.50 (+0.30%))
TA125.TA +1.59
09/10 | +1.59 (3,934.01 +1.59 (+0.04%))
CASE30 -32.90
09/10 | -32.90 (53,265.20 -32.90 (-0.06%))
JN0U.JO +10.34
09/10 | +10.34 (6,426.82 +10.34 (+0.16%))
DX-Y.NYB -0.10
09/10 | -0.10 (102.04 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD -16.71
09/10 | -16.71 (2,672.23 -16.71 (-0.62%))
XDB +0.17
09/10 | +0.17 (132.30 +0.17 (+0.13%))
XDE +0.15
09/10 | +0.15 (112.10 +0.15 (+0.13%))
000001.SS -30.43
09/10 | -30.43 (3,781.48 -30.43 (-0.80%))
N225 -510.11
09/10 | -510.11 (68,532.00 -510.11 (-0.74%))
XDN +0.08
09/10 | +0.08 (63.35 +0.08 (+0.13%))
XDA -0.05
09/10 | -0.05 (69.59 -0.05 (-0.07%))