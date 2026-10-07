Thị trường

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

09:31 | 07/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,14% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce
Giá bạc trong nước và thế giới ngày 7/10 biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 7/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.521.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.146.524 đồng/kg (mua vào) và 58.906.519 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 7/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 7/10: Giá bạc

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,2605 USD/ounce, giảm 0,14% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), khu vực dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục mở rộng trong tháng 9, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại và thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Thông tin này nhanh chóng được phản ánh trên thị trường kim loại quý. Giá bạc chịu sức ép khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, đồng thời theo dõi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Đối với bạc, các tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed có ảnh hưởng đáng kể. Kim loại này vừa giữ vai trò là tài sản đầu tư, vừa được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Do đó, những thay đổi về kỳ vọng lãi suất thường tác động đến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bạc.

Việc chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ vẫn duy trì trên mốc 50 điểm cho thấy kinh tế Mỹ chưa rơi vào trạng thái thu hẹp, dù tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Vì vậy, giới đầu tư sẽ tiếp tục chờ đợi thêm các số liệu về việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế để có thêm cơ sở đánh giá hướng đi chính sách của Fed.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn biến động theo các dữ liệu kinh tế Mỹ và phản ứng của đồng USD, lợi suất trái phiếu. Nếu những tín hiệu mới làm gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, bạc có thể nhận được thêm lực hỗ trợ. Ngược lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao có thể tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý này./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Dành cho bạn

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Đọc thêm

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Trong buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên thêm 1,1 điểm phần trăm - mức tăng cao nhất trong số các nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

(TBTCO) - Sáng 6/10, Hà Nội kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới hỗ trợ thương nhân, chủ thể OCOP, làng nghề nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường.
Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng ngày 6/10 tiếp tục giảm khoảng 2 USD/thùng. Theo đó, dầu WTI bán ra ở mức 89,1 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 100,2 USD/thùng.
Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/10) có khoảng giá khá hẹp giữa 3 miền. Mức cao nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg.
Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/10) tương đối ổn định. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.
Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kiểm soát hàng giả vì thế phải chuyển từ “bắt” tài khoản bán hàng sang truy được kho, nguồn cung và dòng hàng.
Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Giá cao su tại sàn SGX hôm nay (6/10) tăng, với mức tăng cao nhất 1,29%. Tại Nhật Bản, sàn TOCOM ghi nhận hợp đồng tháng 11 đi ngang, trong khi kỳ hạn tháng 10/2026 giảm 0,63%. Sàn SHFE nghỉ lễ, chưa có cập nhật giao dịch mới.
Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Giá lúa gạo hôm nay (6/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang khi nguồn hàng về ít, nhu cầu thu mua yếu và giao dịch tại nhiều địa phương khá trầm lắng. Duy nhất gạo thơm Jasmine giảm 500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 9 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 9 tháng năm 2026

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay