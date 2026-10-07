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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:34 | 07/10/2026
(TBTCO) - Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng miếng không ghi nhận biến động về giá, vàng nhẫn đảo chiều tăng tại một số thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện dao động quanh mức 4.167 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

So với 30 ngày trước, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 263,6 USD/ounce, tương đương 5,95%. Dù vậy, kim loại quý vẫn duy trì trên vùng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các chuyên gia nhận định mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lợi suất trái phiếu đang có những thay đổi đáng chú ý. Nợ chính phủ gia tăng, lạm phát kéo dài cùng những lo ngại về sức mua dài hạn của các đồng tiền pháp định được cho là tiếp tục hỗ trợ xu hướng tìm kiếm các tài sản có khả năng bảo toàn giá trị.

Ông Vikram Dhawan - Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý quỹ tại Nippon India Mutual Fund cho rằng, câu chuyện về sự suy giảm giá trị tiền tệ có nguồn gốc từ gánh nặng nợ ngày càng lớn của kinh tế toàn cầu.

Theo ông Dhawan, trong điều kiện thông thường, việc lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng mạnh sẽ tạo sức ép đáng kể lên vàng. Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy mối tương quan này không còn rõ nét như trước. Giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce, ngay cả trong những thời điểm lợi suất trái phiếu vượt 5%.

Ở góc độ phân bổ tài sản, ông Shayne McGuire - Quản lý danh mục đầu tư tại Teacher Retirement System of Texas nhận định, những thách thức trên thị trường trái phiếu có thể khiến vàng nhận được sự quan tâm lớn hơn từ các nhà đầu tư tổ chức trong thời gian tới.

Theo ông McGuire, vàng trong lịch sử thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong các cuộc thảo luận về phân bổ tài sản chiến lược của các quỹ hưu trí lớn tại Mỹ, nên chưa tạo ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất chung của danh mục. Tuy nhiên, chính mức độ hiện diện còn hạn chế này cũng là một trong những yếu tố khiến ông có đánh giá tích cực đối với triển vọng dài hạn của vàng.

Khi đề cập đến yếu tố có thể thúc đẩy các tổ chức tăng tỷ trọng vàng, ông McGuire tiếp tục nhấn mạnh diễn biến của thị trường trái phiếu. Theo đó, nguồn cung nợ chính phủ tiếp tục gia tăng có thể khiến lợi suất trái phiếu khó giảm một cách bền vững, qua đó làm thay đổi cách các nhà đầu tư tổ chức cân nhắc phân bổ tài sản trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng miếng không ghi nhận biến động về giá, vàng nhẫn đảo chiều tăng tại một số thương hiệu.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 140 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC không thay đổi về giá, hiện đang giao dịch ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng
Giá vàng trong nước mở cửa phiên ngày 7/10. Nguồn: PV tổng hợp

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch tại 140 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng. SJC không thay đổi về giá, niêm yết tại 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 07/10/2026 10:30

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