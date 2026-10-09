Chứng khoán

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
14:17 | 09/10/2026
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận thanh khoản cải thiện trong tháng 9/2026, với giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng trước.
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Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 9/2026 ghi nhận mức tăng mạnh về giá trị huy động so với tháng trước. Trong tháng, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 70.139,2 tỷ đồng, tăng 152% so với tháng 8/2026.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, tổng giá trị trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước huy động qua đấu thầu đạt 299.060,5 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch phát hành cả năm 2026.

Xét theo cơ cấu kỳ hạn, trái phiếu phát hành trong tháng 9 chủ yếu tập trung ở hai kỳ hạn 10 năm và 5 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 63,3% tổng khối lượng phát hành, tương ứng giá trị 44.403 tỷ đồng. Tiếp đến là kỳ hạn 5 năm, đạt 25.651,2 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng khối lượng phát hành trong tháng.

Về kết quả đấu thầu, trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu trái phiếu Chính phủ tại 5 kỳ hạn, gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, chỉ có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 30 năm. Lãi suất trúng thầu tại cả 3 kỳ hạn đều tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8/2026.

Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối tháng 9, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm đạt 4,27%/năm, kỳ hạn 10 năm đạt 4,43%/năm và kỳ hạn 30 năm đạt 4,62%/năm.

Cùng với sự gia tăng về giá trị huy động trên thị trường sơ cấp, hoạt động giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng ghi nhận mức tăng so với tháng trước. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ niêm yết tại HNX đạt 2.813.935 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối tháng 8.

Thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục cải thiện khi giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng trước. Trong cơ cấu giao dịch, giao dịch mua bán thông thường (outright) chiếm 65,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 34,5%.

Đối với hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị giao dịch của nhóm nhà đầu tư này chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ trong tháng 9, giảm 0,7% so với tháng trước. Xét về giá trị mua bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỷ đồng trong tháng./.

Thu Hương
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