Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, PNJ tiếp tục là tâm điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co khi áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index phần lớn thời gian giao dịch trong biên độ hẹp. Thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Kết phiên, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm và tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự mạnh 1.800 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn nghiêng lệch về chiều bán. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.583,5 tỷ đồng và bán ra 2.506 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 922,5 tỷ đồng. Tính chung trên toàn thị trường, giá trị bán ròng đạt khoảng 935 tỷ đồng.

PNJ tiếp tục là tâm điểm của dòng vốn ngoại, bị bán ròng 399,18 tỷ đồng, lớn nhất thị trường. Áp lực diễn ra trong lúc cổ phiếu PNJ giảm thêm 6,2% xuống 18.900 đồng/cổ phiếu. Sau các phiên bán mạnh trước đó, PNJ tiếp tục góp đáng kể vào giá trị rút ròng chung của khối ngoại. Đây đã là phiên thứ 8 liên tiếp cổ phiếu này bị bán ròng. Trong đó, chỉ riêng phiên 2/10, đã có gần 54,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương gần 11% vốn điều lệ.

TCB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 111,1 tỷ đồng, tiếp đến là HDB với gần 89 tỷ đồng và FPT với 66,57 tỷ đồng. VIX bị bán ròng 43,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn ngoại cũng chốt bán tại một số cổ phiếu vẫn tăng khá trong phiên như GMD và HAH, lần lượt tăng 4,23% và 3,96%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 7/10.

Nguồn: Dstock

Ở chiều mua, quy mô giải ngân thấp hơn đáng kể và không có cổ phiếu nào được mua ròng quá 50 tỷ đồng. MSN dẫn đầu với 44,38 tỷ đồng, đồng thời tăng 4,44%, lên 75.200 đồng. BSR được mua ròng 36,85 tỷ đồng và tăng 2,09%; VIB nhận 32,32 tỷ đồng, tăng 2,96%.

MCH, FRT và DCM cũng được mua ròng lần lượt 30,36 tỷ đồng, 27,63 tỷ đồng và 21,05 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng mạnh đều đóng cửa tăng giá, dù lực giải ngân này chưa đủ cân bằng lượng bán tập trung tại PNJ cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn./.