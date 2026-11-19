Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 19/11. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.120,84 tỷ đồng và bán ra 2.115,35 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 994,51 tỷ đồng. Trên cả 3 sàn, giá trị giao dịch đạt hơn 1.000 tỷ đòng. Giao dịch tiếp tục nghiêng mạnh về chiều bán, trong khi lực mua ròng tại các cổ phiếu riêng lẻ khá hạn chế.

FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng với giá trị 272,11 tỷ đồng, tăng so với mức 225,72 tỷ đồng của phiên trước. Cổ phiếu này giảm 2,66%, xuống 45.700 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ 11 liên tiếp FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, tính từ ngày 5/11. Trong một tháng vừa qua, cổ phiếu đầu ngành công nghệ đã giảm gần 20% về giá.

Theo dữ liệu giao dịch, trong 11 phiên từ ngày 5 đến 19/11, tổng giá trị bán ròng tại FPT đạt khoảng 2.097 tỷ đồng, tương ứng hơn 40,5 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, hoạt động bán ròng tại FPT gia tăng trong những phiên gần đây. Diễn biến này tiếp tục đặt FPT vào nhóm cổ phiếu chịu áp lực rút vốn ngoại lớn nhất thị trường.

Bên cạnh FPT, nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép bán ròng đáng kể. ACB đứng thứ hai với 101,56 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (55,19 tỷ đồng), MBB (49,01 tỷ đồng), CTG (45,67 tỷ đồng) và HDB (42,73 tỷ đồng). Trong đó, CTG giảm 1,64%, ACB giảm 0,99% và MBB giảm 0,53%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng bị bán ròng, gồm VIC với 58 tỷ đồng và SSI với 31,42 tỷ đồng. VIC giảm 2,04%, xuống 240.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng phân bổ tại một số cổ phiếu với quy mô tương đối nhỏ. SHS dẫn đầu danh sách mua ròng với 27,31 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (17,12 tỷ đồng), NKG (15,74 tỷ đồng), HPG (14,88 tỷ đồng) và MSN (13,58 tỷ đồng). Các mã HVN, CTD và GAS cũng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng mỗi mã.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục thiếu cân bằng khi giá trị bán ra trên sàn HOSE gần gấp đôi chiều mua. Đáng chú ý, riêng FPT chiếm hơn 27% tổng giá trị bán ròng. Việc dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi FPT, đồng thời duy trì áp lực bán tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến thị trường./.