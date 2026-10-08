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Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

Tùng Linh

Tùng Linh

18:09 | 08/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index giảm gần 1% khi áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên, với số cổ phiếu giảm áp đảo. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, giúp chênh lệch dương nới rộng trở lại.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 8/10. VN30-Index đóng cửa tại 1.877 điểm, giảm 17,2 điểm (-0,91%), lùi xa hơn khỏi vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến trong phiên cho thấy nỗ lực phục hồi không được duy trì. VN30-Index chủ yếu dao động dưới tham chiếu trong buổi sáng, trước khi bất ngờ bật tăng vào gần cuối phiên sáng. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng suy yếu và áp lực bán gia tăng rõ rệt từ nửa cuối phiên chiều, khiến chỉ số giảm sâu và đóng cửa gần vùng thấp trong ngày.

Độ rộng rổ VN30-Index nghiêng mạnh về phía tiêu cực với 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã đứng giá. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 2,6 điểm của VN30-Index, tiếp đến là VIC với khoảng 2,5 điểm. TCX, LPB, SHB HPG cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đạt 11,077 điểm.

Ở chiều ngược lại, VPL và BSR là hai lực đỡ đáng kể nhất, mỗi mã đóng góp hơn 1 điểm, tiếp đến là MCH, GAS, STB và VJC. Tuy nhiên, tổng mức đóng góp tăng chỉ đạt 4,739 điểm, không đủ cân bằng sức ép từ nhóm giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tháng 10 41I1GA000 kết phiên ở mức 1.880,2 điểm, giảm 0,75%, thấp hơn mức giảm 0,91% của VN30-Index. Qua đó, chênh lệch dương nới rộng từ 0,2 điểm ở phiên trước lên 3,2 điểm.

Các kỳ hạn còn lại ghi nhận chênh lệch từ -0,10 đến +3,50 điểm. Trong đó, hợp đồng tháng 11 duy trì chênh lệch dương 0,4 điểm, tháng 12 dương 3,5 điểm; riêng kỳ hạn tháng 3/2027 có mức chênh lệch âm nhẹ 0,1 điểm. Như vậy, 3 trong 4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở.

Tuy nhiên, chênh lệch dương mở rộng không đi cùng sự gia tăng thanh khoản. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1GA000 đạt 243.091 hợp đồng, giảm 5,6% so với phiên trước. Ở chiều ngược lại, khối lượng mở (OI) tăng 9% lên 34.255 hợp đồng, chấm dứt hai phiên giảm liên tiếp. Lượng vị thế còn mở cuối phiên gia tăng dù hoạt động giao dịch trong ngày có phần thu hẹp.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã giảm hoạt động giao dịch và nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi, dao động nhẹ sau nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên khi chỉ số cơ sở đối mặt vùng kháng cự mạnh. Thanh khoản phái sinh giảm và VN30 tiếp tục giao dịch dưới vùng 1.900 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện, nhất là khi các vị thế mở gia tăng trong bối cảnh thị trường cơ sở chưa xác lập được nhịp phục hồi rõ ràng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh vn30-index

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