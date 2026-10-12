SHS củng cố sự hiện diện trên các phân khúc thị trường

Theo số liệu công bố của HNX, trong quý III/2026, SHS đạt 2,60% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX và 3,62% thị phần môi giới trên UPCoM, qua đó góp mặt trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất tại cả hai thị trường. Ở phân khúc công cụ nợ, SHS tiếp tục nằm trong Top 5 thành viên có thị phần môi giới lớn nhất, với tỷ trọng trên 10%.

SHS vươn lên Top 10 thị phần môi giới trên cả 2 sàn HNX, UPCoM quý III/2026.

Các kết quả trên phản ánh vị trí của SHS tại những phân khúc có đặc điểm giao dịch và cơ cấu nhà đầu tư khác nhau. Trong khi HNX và UPCoM là những thị trường cổ phiếu với đặc thù riêng về doanh nghiệp và thanh khoản, thị trường công cụ nợ có cấu trúc sản phẩm, phương thức giao dịch và yêu cầu nghiệp vụ khác biệt.

Việc có mặt trong cả ba bảng xếp hạng cho thấy phạm vi hoạt động của SHS không giới hạn ở một phân khúc đơn lẻ. Trong đó, kết quả Top 10 tại HNX và UPCoM là tín hiệu tích cực đối với hoạt động môi giới cổ phiếu, còn vị trí Top 5 công cụ nợ tiếp tục là một điểm đáng chú ý trong cơ cấu thị phần của công ty.

Đối với các công ty chứng khoán, thị phần môi giới là một trong những chỉ tiêu phản ánh mức độ tham gia hoạt động giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh còn được thể hiện qua chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành, năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Với SHS, kết quả quý III/2026 là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo thêm cơ sở để Công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển các năng lực phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Kết quả này cũng nối tiếp những thông tin tích cực của SHS trong thời gian gần đây. Trước đó, tại Hội nghị thành viên năm 2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã vinh danh SHS trong Top 10 thành viên giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất giai đoạn 2025 - 2026. Ngày 02/10/2026, VIS Rating tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn A - triển vọng Ổn định đối với SHS, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Công ty giữ mức đánh giá này.

Dù phản ánh những khía cạnh khác nhau của hoạt động doanh nghiệp, các kết quả trên góp phần cung cấp thêm thông tin về năng lực hoạt động và hồ sơ tín nhiệm của SHS đối với khách hàng, cổ đông và đối tác. Đây cũng là động lực để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng quản trị và sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng phát triển dài hạn

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhu cầu của nhà đầu tư ngày càng đa dạng, không chỉ ở khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính mà còn ở chất lượng thông tin, công cụ phân tích và dịch vụ tư vấn. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các công ty chứng khoán trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ và phát triển phương thức phục vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Đối với SHS, đây là một trong những trọng tâm trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng chú trọng chất lượng dịch vụ. Công ty xác định việc nâng cao năng lực đội ngũ, hoàn thiện sản phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng cần gắn với nhu cầu thực tế, qua đó tạo ra giá trị thiết thực trong quá trình đầu tư và quản lý tài sản.

Những tín hiệu tích cực về hoạt động của SHS tạo thêm động lực để công ty từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, SHS từng bước chuyển đổi sang mô hình Full-Service Wealth Management, hướng tới phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Trong đó, hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối nhu cầu của nhà đầu tư với hệ thống sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Thay vì chỉ chú trọng quy mô giao dịch, SHS hướng tới nâng cao giá trị phục vụ thông qua chất lượng nghiên cứu, phân tích, năng lực tư vấn và khả năng hỗ trợ khách hàng xây dựng phương án đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính. Việc kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và sự thấu hiểu khách hàng được xác định là hướng đi quan trọng để Công ty từng bước tạo ra sự khác biệt về chất lượng dịch vụ.

Trong mô hình phát triển mới, SHS cũng chú trọng tăng cường sự kết nối giữa các hoạt động kinh doanh, nhằm mở rộng khả năng cung cấp giải pháp tài chính và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, tổ chức. Qua đó, công ty hướng tới xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trên cơ sở chất lượng phục vụ, sự chuyên nghiệp và những giá trị được tạo ra trong quá trình đồng hành.

Ở góc độ dài hạn, kết quả thị phần là một trong những chỉ dấu về hoạt động kinh doanh, trong khi chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng là những yếu tố quan trọng đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc phát triển đồng thời các năng lực này sẽ góp phần tạo nền tảng để SHS nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng chiều sâu phục vụ trong những giai đoạn tiếp theo.

Hướng tới Full-Service Wealth Management, SHS kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng hiệu quả hoạt động và giá trị tạo ra trong dài hạn. Trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”, công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và đối tác bằng những giá trị thực chất./.