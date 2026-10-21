Chứng khoán

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

09:38 | 21/10/2026
(TBTCO) - Kết thúc quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Cùng với những kết quả tích cực về quy mô và thị phần môi giới, SHS tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tài sản, mở rộng các dịch vụ tài chính, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.
aa
SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng SHS vươn lên Top 10 thị phần môi giới trên cả 2 sàn HNX, UPCoM quý III/2026

Doanh thu quý III tăng trưởng 23% trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Về kết quả kinh doanh, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt gần 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu được duy trì trong điều kiện thị trường chứng khoán kém thuận lợi hơn đáng kể so với quý III/2025, đặc biệt về diễn biến chỉ số và thanh khoản.

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới
Doanh thu quý III/2026 của SHS duy trì tăng trưởng giữa những biến động của thị trường.

Khác với đà tăng mạnh của quý III/2025, thị trường quý III/2026 chịu áp lực điều chỉnh và thanh khoản suy giảm rõ rệt. VN-Index đóng cửa quý ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 20,76%. Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 18.625 tỷ đồng/phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ và giảm 22,7% so với quý trước, tạo áp lực chung lên hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, hoạt động đầu tư tài sản tài chính tiếp tục là động lực đóng góp lớn vào doanh thu của SHS. Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 565,5 tỷ đồng trong quý III, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các khoản cho vay ký quỹ và phải thu đạt 341,1 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

Bất chấp giá trị giao dịch trên ba sàn sụt giảm mạnh, doanh thu môi giới chứng khoán của SHS vẫn đạt 71,9 tỷ đồng. Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty nằm trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX (2,60%) và UPCoM (3,62%); đặc biệt, SHS góp mặt trong Top 5 thị phần môi giới công cụ nợ với tỷ trọng trên 10%. SHS tiếp tục được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vinh danh trong Top 10 thành viên giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất năm 2025–2026. Những kết quả này khẳng định vị thế cạnh tranh của SHS trên nhiều phân khúc thị trường, đồng thời là cơ sở để Công ty tiếp tục phát triển hệ sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng hơn trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Về lợi nhuận, SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 250,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 620,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn mở rộng hoạt động, Công ty chủ động gia tăng nguồn lực cho các mảng kinh doanh, phát triển dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn; đồng thời, chi phí quản lý tiếp tục được kiểm soát tốt và giảm so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHS đạt 29.053,8 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 26,1% so với đầu năm, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng.

Nhìn tổng thể, bên cạnh những kết quả tích cực về quy mô và doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu chi phí và quản trị danh mục đầu tư sẽ tiếp tục là những ưu tiên trọng tâm của SHS trong giai đoạn tới.

Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

SHS đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đến năm 2030, chuyển từ mô hình chủ yếu dựa trên giao dịch sang mô hình quản lý tài sản toàn diện (Full-Service Wealth Management), lấy khách hàng làm trọng tâm. Chiến lược được triển khai trên bốn trụ cột: Môi giới và Tư vấn đầu tư; Phân phối và Tư vấn quản lý tài sản; Ngân hàng đầu tư; Đầu tư và Kinh doanh nguồn vốn – hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Kết quả bước đầu của quá trình chuyển dịch đã thể hiện rõ trong cơ cấu kinh doanh. Tỷ trọng cổ phiếu trong tổng tài sản giảm từ khoảng 31% đầu năm xuống còn khoảng 12% tại ngày 30/9/2026, trong khi dư nợ cho vay tăng từ 9.098 tỷ đồng lên 12.435 tỷ đồng trong cùng giai đoạn. Sự thay đổi này cho thấy hoạt động của Công ty đang dịch chuyển theo hướng tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi và giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tự doanh.

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới
SHS từng bước điều chỉnh cơ cấu tài sản, mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển các nguồn thu dịch vụ

Ở mảng Ngân hàng đầu tư, doanh thu tư vấn tài chính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 75,7 tỷ đồng, tăng khoảng 171% so với cùng kỳ; doanh thu bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 10,8 tỷ đồng, so với gần 0,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hai nhóm nghiệp vụ đạt 86,5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, ghi nhận bước phát triển tích cực của nhóm dịch vụ tài chính doanh nghiệp, phù hợp với định hướng nâng cao năng lực ngân hàng đầu tư của SHS.

Đối với mảng môi giới, kết quả thị phần quý III tiếp tục là nền tảng để SHS mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng. Theo định hướng chiến lược, môi giới và tư vấn đầu tư không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch, mà còn là điểm kết nối, mang đến các giải pháp tài chính phù hợp với mục tiêu đầu tư và quản lý tài sản dài hạn của khách hàng.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy SHS đang từng bước chuyển mình, mở rộng quy mô, điều chỉnh cơ cấu tài sản và phát triển các nguồn thu dịch vụ, tiến gần hơn tới mô hình Full-Service Wealth Management. Trên hành trình chuyển đổi này, việc cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả sinh lời, đồng thời chuyển hóa nguồn lực tài chính thành chất lượng dịch vụ và giá trị thực tế cho khách hàng trong suốt vòng đời tài sản, sẽ là nền tảng để SHS củng cố năng lực cạnh tranh, thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng” và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững./.

Hải Băng
Từ khóa:
shs Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội SHS tăng 23% DT quý III

Bài liên quan

SHS vươn lên Top 10 thị phần môi giới trên cả 2 sàn HNX, UPCoM quý III/2026

SHS vươn lên Top 10 thị phần môi giới trên cả 2 sàn HNX, UPCoM quý III/2026

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Dành cho bạn

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Đọc thêm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail

(TBTCO) - Dù tiếp tục bán ròng 275 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 20/10, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ. TCB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 345 tỷ đồng.
Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

(TBTCO) - Doanh thu tăng gần 40% giúp Gang thép Thái Nguyên đảo chiều kết quả kinh doanh, từ mức lỗ 12,3 tỷ đồng sang lãi hơn 4,4 tỷ đồng trong quý III/2026.
Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 680 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến công bố thông tin không đầy đủ, sai lệch, chậm công bố thông tin và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.
Chứng khoán ngày 20/10: Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều "xanh nhẹ"

Chứng khoán ngày 20/10: Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều "xanh nhẹ"

Sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên nhờ lực cầu cải thiện tại nhóm thép và một số cổ phiếu vốn hóa vừa. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, đà hồi phục chưa thực sự vững chắc.
Chứng khoán phái sinh ngày 20/10: VN30-Index đảo chiều tăng, chênh lệch dương nới rộng

Chứng khoán phái sinh ngày 20/10: VN30-Index đảo chiều tăng, chênh lệch dương nới rộng

(TBTCO) - VN30-Index phục hồi trong phiên chiều sau khi chịu áp lực điều chỉnh phần lớn thời gian giao dịch, với lực đỡ nổi bật từ HPG và VIC. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 11 duy trì chênh lệch dương và thanh khoản tăng trở lại.
S&I Ratings: Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp gia tăng trong năm 2027

S&I Ratings: Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp gia tăng trong năm 2027

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp được dự báo tiếp tục gia tăng trong năm 2027, với tổng giá trị khoảng 276 nghìn tỷ đồng, riêng nhóm bất động sản chiếm 57%.
Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Đỗ Lê Thành Đạt - Phó Giám đốc, Chuyên gia phân tích Khối Xếp hạng tín nhiệm và Nghiên cứu của VIS Rating nhận định, phát triển trái phiếu hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và khả năng định giá rủi ro sẽ góp phần mở rộng cơ hội huy động vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail

Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail

(TBTCO) - Trong khi VN-Index giảm hơn 16 điểm, xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng trên HOSE. Điểm sáng đáng chú ý là cổ phiếu FRT của FPT Retail được mua ròng gần 151 tỷ đồng, đồng thời ngược dòng tăng 3,55%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quy định mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Quy định mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

PNJ dự kiến trích lập hơn 7.000 tỷ đồng, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

PNJ dự kiến trích lập hơn 7.000 tỷ đồng, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay 21/10: USD trong nước biến động hẹp, kỳ vọng Fed và BoJ tăng lãi suất dồn về cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay 21/10: USD trong nước biến động hẹp, kỳ vọng Fed và BoJ tăng lãi suất dồn về cuối năm

Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +21.84
21/10 | +21.84 (7,712.57 +21.84 (+0.28%))
DJI +529.85
21/10 | +529.85 (52,495.88 +529.85 (+1.02%))
IXIC -6.07
21/10 | -6.07 (26,424.82 -6.07 (-0.02%))
NYA +223.55
21/10 | +223.55 (24,190.62 +223.55 (+0.93%))
XAX -3.97
21/10 | -3.97 (8,577.09 -3.97 (-0.05%))
BUK100P -3.34
21/10 | -3.34 (1,065.10 -3.34 (-0.31%))
RUT +45.12
21/10 | +45.12 (2,773.42 +45.12 (+1.65%))
VIX -1.13
21/10 | -1.13 (17.31 -1.13 (-6.13%))
FTSE -31.69
21/10 | -31.69 (10,733.00 -31.69 (-0.29%))
GDAXI -15.35
21/10 | -15.35 (25,304.42 -15.35 (-0.06%))
FCHI -29.56
21/10 | -29.56 (7,838.49 -29.56 (-0.38%))
STOXX50E -23.15
21/10 | -23.15 (6,121.66 -23.15 (-0.38%))
N100 -8.83
21/10 | -8.83 (1,852.82 -8.83 (-0.47%))
BFX +86.21
21/10 | +86.21 (5,620.43 +86.21 (+1.56%))
MOEX.ME -0.11
21/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -44.70
21/10 | -44.70 (23,823.04 -44.70 (-0.19%))
STI +26.51
21/10 | +26.51 (5,430.53 +26.51 (+0.49%))
AXJO -11.10
21/10 | -11.10 (8,805.80 -11.10 (-0.13%))
AORD -11.90
21/10 | -11.90 (8,932.30 -11.90 (-0.13%))
BSESN -876.38
21/10 | -876.38 (73,852.90 -876.38 (-1.17%))
JKSE -69.75
21/10 | -69.75 (5,209.13 -69.75 (-1.32%))
KLSE -1.41
21/10 | -1.41 (1,598.17 -1.41 (-0.09%))
NZ50 +87.90
21/10 | +87.90 (13,719.59 +87.90 (+0.64%))
KS11 +213.05
21/10 | +213.05 (5,765.79 +213.05 (+3.84%))
TWII +673.05
21/10 | +673.05 (46,965.98 +673.05 (+1.45%))
GSPTSE +179.33
21/10 | +179.33 (36,107.96 +179.33 (+0.50%))
BVSP +3,216.73
21/10 | +3,216.73 (208,295.98 +3,216.73 (+1.57%))
MXX +247.91
21/10 | +247.91 (69,258.58 +247.91 (+0.36%))
MERV 0.00
21/10 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +19.35
21/10 | +19.35 (4,091.46 +19.35 (+0.48%))
CASE30 +990.20
21/10 | +990.20 (52,089.00 +990.20 (+1.94%))
JN0U.JO +111.56
21/10 | +111.56 (6,733.40 +111.56 (+1.68%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +15.71
21/10 | +15.71 (10,023.36 +15.71 (+0.16%))
DX-Y.NYB +0.08
21/10 | +0.08 (101.78 +0.08 (+0.07%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +11.71
21/10 | +11.71 (10,925.79 +11.71 (+0.11%))
125904-USD-STRD +3.40
21/10 | +3.40 (2,735.89 +3.40 (+0.12%))
XDB +0.78
21/10 | +0.78 (133.80 +0.78 (+0.59%))
XDE +0.26
21/10 | +0.26 (112.36 +0.26 (+0.23%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI +11.34
21/10 | +11.34 (10,585.29 +11.34 (+0.11%))
000001.SS -9.43
21/10 | -9.43 (3,725.94 -9.43 (-0.25%))
N225 +748.13
21/10 | +748.13 (64,823.55 +748.13 (+1.17%))
XDN +0.13
21/10 | +0.13 (63.22 +0.13 (+0.21%))
XDA +0.23
21/10 | +0.23 (70.02 +0.23 (+0.33%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -25.03
21/10 | -25.03 (6,927.81 -25.03 (-0.36%))