Doanh nghiệp

PNJ dự kiến trích lập hơn 7.000 tỷ đồng, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
09:35 | 21/10/2026
PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi kim cương đã bán trong năm 2026, đồng thời đề xuất huy động vốn và tái cơ cấu hoạt động nhằm củng cố nền tảng tài chính, hướng tới phục hồi tăng trưởng từ năm 2027.
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Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra sáng 21/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trình phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, theo đó doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận trước thuế dự kiến âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng.

Theo PNJ, nếu không tính khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế năm 2026 ước đạt khoảng 800 tỷ đồng. Việc ghi nhận dự phòng ngay trong năm nay nhằm phản ánh thận trọng tình hình tài chính, thay vì phân bổ ảnh hưởng qua nhiều năm, qua đó tạo cơ sở để doanh nghiệp tập trung phục hồi hoạt động kinh doanh từ năm 2027.

Để bổ sung nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu, PNJ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo phương án đề xuất, 60% số vốn huy động sẽ được sử dụng cho chiến lược phát triển kinh doanh, thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường hoạt động; 20% bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh; 20% còn lại dành để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty. Phương án sẽ được triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình phương án điều chỉnh cổ tức năm 2025 xuống mức 10% bằng tiền mặt, trong đó công ty đã tạm ứng đợt 1, nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cũng đề xuất hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo PNJ, đây là việc điều chuyển nội bộ trong vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi quy mô tài sản.

Các giải pháp tài chính này được đề xuất nhằm tăng tính chủ động về nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề tồn tại và triển khai kế hoạch tái cơ cấu.

PNJ dự kiến trích lập hơn 7.000 tỷ đồng, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với việc củng cố nền tảng tài chính, PNJ cho biết đang cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ và triển khai kế hoạch phục hồi theo ba định hướng: tinh gọn vận hành, củng cố niềm tin khách hàng và tập trung vào năng lực kinh doanh cốt lõi.

Về vận hành, doanh nghiệp dự kiến đóng cửa 25 - 30 điểm bán kém hiệu quả, tái cấu trúc bộ máy, kiểm soát chi phí và xử lý tồn kho kim cương. Trong quá trình sắp xếp lại hệ thống cửa hàng, PNJ cho biết vẫn bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

Để củng cố niềm tin thị trường, Công ty dự kiến tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập. Đồng thời, PNJ tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực, những phân khúc có tiềm năng và phát triển sản phẩm mới phù hợp với sự thay đổi trong nhu cầu, xu hướng tiêu dùng./.

Lạc Nguyên
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