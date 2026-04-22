PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

Lạc Nguyên

15:59 | 22/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vàng và trang sức đối mặt nhiều biến động, PNJ lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn thay vì phòng thủ. Doanh nghiệp đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu tăng 37% lên 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 3.409 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử gần bốn thập kỷ hoạt động.
aa

Điểm đáng chú ý là mục tiêu này được xây dựng ngay sau một năm 2025 đầy thách thức. Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường vàng và trang sức vàng trong nước giảm 15,5%, mức suy yếu mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Áp lực đến từ cả phía cung và cầu: giá vàng tăng cao làm suy giảm sức mua trang sức, trong khi nguồn cung nguyên liệu gặp khó do hoạt động nhập khẩu chưa được triển khai.

Ngày 22/4, PNJ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Ban lãnh đạo PNJ thừa nhận năm 2025 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong 38 năm hoạt động. Tuy nhiên, thay vì thu hẹp quy mô, doanh nghiệp đã lựa chọn điều chỉnh chiến lược theo hướng linh hoạt hơn. Công ty mở rộng mạng lưới lên 431 cửa hàng tại 31/34 tỉnh, đồng thời tối ưu diện tích và chi phí đầu tư. Song song đó là việc đa dạng hóa sản phẩm với nhiều bộ sưu tập theo từng phân khúc khách hàng và mức giá khác nhau.

Các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng cũng được làm mới theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, qua đó củng cố mức độ gắn kết với thương hiệu. Những điều chỉnh này giúp PNJ đạt doanh thu 35.410 tỷ đồng trong năm 2025, vượt 12% kế hoạch. Biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt từ 17,6% lên 22%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và vượt 44% mục tiêu đề ra.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, kết quả này không chỉ là dấu mốc về hiệu quả kinh doanh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một tổ chức biết làm mới chính mình từ nội lực. Kết quả này cũng cho thấy sự trưởng thành và nền tảng văn hóa vững chắc của con người PNJ trước những thách thức của thị trường.

Bên cạnh tăng trưởng tài chính, PNJ cũng cải thiện giá trị thương hiệu, tăng 9% lên 523 triệu USD và lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam theo Brand Finance. Công ty đồng thời ghi nhận sự hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng khu vực như Fortune 500 Đông Nam Á hay ASEAN PR Excellence Awards.

Bước sang năm 2026, dù dự báo kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, PNJ vẫn duy trì định hướng mở rộng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, phản ánh nền tảng tài chính ổn định và dòng tiền tích cực.

Một điểm nhấn khác là thay đổi nhân sự cấp cao. Từ ngày 3/4/2026, ông Phan Quốc Công chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, thay ông Lê Trí Thông theo lộ trình kế nhiệm đã chuẩn bị nhiều năm. Đồng thời, công ty dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT gồm ông Phan Quốc Công và ông Mai Hữu Tín, là những người có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Về dài hạn, PNJ xác định động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, nâng cao năng lực thiết kế và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời xây dựng chính sách thu mua linh hoạt để đảm bảo nguồn nguyên liệu. Song song, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Lifestyle với nhiều mảng kinh doanh mới nhằm tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, bao gồm cả việc nghiên cứu mở rộng sang dịch vụ tài chính và giải pháp tài sản./.

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên "đệm" dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Bệnh Whitmore làm 23 người tử vong tại Thái Lan, khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Nâng cấp "Lá chắn rủi ro": Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Đa dạng thị trường - yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp

(TBTCO) - Đa dạng thị trường xuất khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường là chiến lược giúp hàng Việt tăng cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro khi có biến động toàn cầu. Việc này càng cấp thiết hơn khi xuất khẩu giảm tốc.
(TBTCO) - Tại nhiều cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm nay, tái cấu trúc đang được nhắc đến như một định hướng chủ động nhằm nâng cao hiệu suất, với động lực đến từ sự thay đổi của công nghệ - đặc biệt là AI.
(TBTCO) - Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới. Thành tích này củng cố vị thế của Vietjet trong nhóm các hãng hàng không khai thác hiệu quả và bền vững hàng đầu khu vực.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập thực nhận và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường lao động công nghệ. Với cơ chế ưu đãi thuế có thời hạn đối với một số đối tượng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, cùng các đề xuất cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn, chính sách được đánh giá là bước bổ sung quan trọng trong nỗ lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01495 cho anh Đ.Đ.D, một Gen Z làm văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng gần 80 tỷ đồng.
