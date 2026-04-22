PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

Điểm đáng chú ý là mục tiêu này được xây dựng ngay sau một năm 2025 đầy thách thức. Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường vàng và trang sức vàng trong nước giảm 15,5%, mức suy yếu mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Áp lực đến từ cả phía cung và cầu: giá vàng tăng cao làm suy giảm sức mua trang sức, trong khi nguồn cung nguyên liệu gặp khó do hoạt động nhập khẩu chưa được triển khai.

Ngày 22/4, PNJ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Ban lãnh đạo PNJ thừa nhận năm 2025 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong 38 năm hoạt động. Tuy nhiên, thay vì thu hẹp quy mô, doanh nghiệp đã lựa chọn điều chỉnh chiến lược theo hướng linh hoạt hơn. Công ty mở rộng mạng lưới lên 431 cửa hàng tại 31/34 tỉnh, đồng thời tối ưu diện tích và chi phí đầu tư. Song song đó là việc đa dạng hóa sản phẩm với nhiều bộ sưu tập theo từng phân khúc khách hàng và mức giá khác nhau.

Các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng cũng được làm mới theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, qua đó củng cố mức độ gắn kết với thương hiệu. Những điều chỉnh này giúp PNJ đạt doanh thu 35.410 tỷ đồng trong năm 2025, vượt 12% kế hoạch. Biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt từ 17,6% lên 22%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và vượt 44% mục tiêu đề ra.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, kết quả này không chỉ là dấu mốc về hiệu quả kinh doanh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một tổ chức biết làm mới chính mình từ nội lực. Kết quả này cũng cho thấy sự trưởng thành và nền tảng văn hóa vững chắc của con người PNJ trước những thách thức của thị trường.

Bên cạnh tăng trưởng tài chính, PNJ cũng cải thiện giá trị thương hiệu, tăng 9% lên 523 triệu USD và lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam theo Brand Finance. Công ty đồng thời ghi nhận sự hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng khu vực như Fortune 500 Đông Nam Á hay ASEAN PR Excellence Awards.

Bước sang năm 2026, dù dự báo kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, PNJ vẫn duy trì định hướng mở rộng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, phản ánh nền tảng tài chính ổn định và dòng tiền tích cực.

Một điểm nhấn khác là thay đổi nhân sự cấp cao. Từ ngày 3/4/2026, ông Phan Quốc Công chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, thay ông Lê Trí Thông theo lộ trình kế nhiệm đã chuẩn bị nhiều năm. Đồng thời, công ty dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT gồm ông Phan Quốc Công và ông Mai Hữu Tín, là những người có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Về dài hạn, PNJ xác định động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, nâng cao năng lực thiết kế và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời xây dựng chính sách thu mua linh hoạt để đảm bảo nguồn nguyên liệu. Song song, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Lifestyle với nhiều mảng kinh doanh mới nhằm tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, bao gồm cả việc nghiên cứu mở rộng sang dịch vụ tài chính và giải pháp tài sản./.