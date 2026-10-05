Chứng khoán

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

15:13 | 05/10/2026
(TBTCO) - Gần 30 doanh nghiệp lên lịch chốt quyền cổ tức tuần từ ngày 5 - 9/10, trong đó 21 doanh nghiệp dự kiến chi trả bằng tiền mặt.
aa

Tuần từ ngày 5 - 9/10, khoảng 28 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trong đó gần 21 doanh nghiệp dự kiến trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dao động từ 1% đến 65%. Một số doanh nghiệp dự kiến chi hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 6/10, Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã CK: NET) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 65%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến dành khoảng 146 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Masan HPC - công ty mẹ đang nắm giữ 52,25% vốn tại NET - dự kiến nhận gần 76 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác chuẩn bị chi lượng tiền lớn cho cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG). Doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/10 để trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 16/10.

Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động dự chi trong đợt này khoảng 1.500 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu tháng 8, doanh nghiệp đã chi gần 1.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025, cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền, sau khi chốt danh sách cổ đông ngày 30/7. Như vậy, sau đợt chi trả lần này, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức tiền mặt, HDBank (mã CK: HDB) sẽ tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày 9/10 là ngày đăng ký cuối cùng để ngân hàng chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất hai phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, qua đó tăng năng lực vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2027. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn, vốn điều lệ của HDBank dự kiến vượt 72.000 tỷ đồng.

Cùng chốt quyền vào ngày 9/10, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã CK: SHS) sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, SHS dự kiến dành xấp xỉ 450 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngoài khoản cổ tức bằng tiền, cổ đông SHS còn dự kiến nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Trước đó, ngày 10/9/2026, Hội đồng Quản trị SHS đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 44.973.111 cổ phiếu.

Như vậy, đối với năm 2025, cổ đông SHS dự kiến nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, thanh toán ngày 16/10/2026, cùng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% được thực hiện trong đợt sau./.

Thu Hương
Từ khóa:
cổ tức chi trả cổ tức NET mwg hdbank shs chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Bài liên quan

SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Dành cho bạn

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Đọc thêm

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Trưởng nhóm Phân tích, VIS Rating nhận định, các quy định mới tại Thông tư 138/2026/TT-BTC góp phần tăng tính minh bạch, khả năng giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.
Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Trạng thái thận trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả 5 phiên tuần qua khi dòng tiền đứng ngoài và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dù vậy, bức tranh tăng trưởng quý III cùng mặt bằng định giá có thể tạo điểm tựa để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.
24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khai mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), với sự tham dự của 24 đội bóng đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị trong ngành, khách mời và thành viên thị trường.
Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đi kèm nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường trái phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế.
Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước sang một giai đoạn phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ công bố đúng hạn, báo cáo tài chính cần bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và khả năng so sánh. Cùng với nâng chuẩn quản trị, đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của thị trường.
Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chính thức triển khai nâng hạng được kỳ vọng không chỉ mang lại dòng vốn từ các quỹ thụ động, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Để dòng vốn ngoại thực sự gắn bó lâu dài, thị trường cần tiếp tục gia tăng quy mô vốn hóa, nâng chất lượng hàng hóa, cải thiện dư địa sở hữu nước ngoài và phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro.
Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu; đồng thời tăng chế tài đối với một số trường hợp tái phạm.
Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã Ck: ECO) và đưa vào giao dịch chính thức gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ECO là 13.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.27
05/10 | +56.27 (7,722.72 +56.27 (+0.73%))
DJI +250.36
05/10 | +250.36 (51,176.96 +250.36 (+0.49%))
IXIC +319.26
05/10 | +319.26 (27,190.86 +319.26 (+1.19%))
NYA +127.51
05/10 | +127.51 (23,654.31 +127.51 (+0.54%))
XAX +83.50
05/10 | +83.50 (8,303.18 +83.50 (+1.02%))
BUK100P +5.37
05/10 | +5.37 (1,042.52 +5.37 (+0.52%))
RUT +26.27
05/10 | +26.27 (2,832.89 +26.27 (+0.94%))
VIX +0.88
05/10 | +0.88 (16.19 +0.88 (+5.75%))
FTSE +39.91
05/10 | +39.91 (10,501.86 +39.91 (+0.38%))
GDAXI +17.85
05/10 | +17.85 (25,249.05 +17.85 (+0.07%))
FCHI -52.59
05/10 | -52.59 (7,844.60 -52.59 (-0.67%))
STOXX50E +4.85
05/10 | +4.85 (6,243.35 +4.85 (+0.08%))
N100 +0.57
05/10 | +0.57 (1,874.95 +0.57 (+0.03%))
BFX +6.88
05/10 | +6.88 (5,512.53 +6.88 (+0.12%))
MOEX.ME -0.11
05/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +16.81
05/10 | +16.81 (23,989.10 +16.81 (+0.07%))
STI +31.23
05/10 | +31.23 (5,666.05 +31.23 (+0.55%))
AXJO +4.30
05/10 | +4.30 (8,686.40 +4.30 (+0.05%))
AORD +4.50
05/10 | +4.50 (8,859.20 +4.50 (+0.05%))
BSESN +393.75
05/10 | +393.75 (72,303.45 +393.75 (+0.55%))
JKSE +29.55
05/10 | +29.55 (6,066.44 +29.55 (+0.49%))
KLSE +3.66
05/10 | +3.66 (1,634.53 +3.66 (+0.22%))
NZ50 +18.53
05/10 | +18.53 (13,699.02 +18.53 (+0.14%))
KS11 +32.39
05/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +1,236.30
05/10 | +1,236.30 (49,712.04 +1,236.30 (+2.55%))
GSPTSE +347.85
05/10 | +347.85 (35,502.65 +347.85 (+0.99%))
BVSP +4,917.55
05/10 | +4,917.55 (192,114.55 +4,917.55 (+2.63%))
MXX +703.08
05/10 | +703.08 (64,531.68 +703.08 (+1.10%))
MERV +8,822.75
05/10 | +8,822.75 (2,767,662.75 +8,822.75 (+0.32%))
TA125.TA +16.88
05/10 | +16.88 (4,089.18 +16.88 (+0.41%))
CASE30 -168.70
05/10 | -168.70 (53,742.40 -168.70 (-0.31%))
JN0U.JO -12.49
05/10 | -12.49 (6,502.47 -12.49 (-0.19%))
DX-Y.NYB +0.25
05/10 | +0.25 (102.18 +0.25 (+0.25%))
125904-USD-STRD -3.74
05/10 | -3.74 (2,708.58 -3.74 (-0.14%))
XDB +0.43
05/10 | +0.43 (132.39 +0.43 (+0.32%))
XDE +0.07
05/10 | +0.07 (112.53 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +11.74
05/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +1,637.40
05/10 | +1,637.40 (69,946.86 +1,637.40 (+2.40%))
XDN +0.10
05/10 | +0.10 (63.35 +0.10 (+0.15%))
XDA +0.25
05/10 | +0.25 (69.56 +0.25 (+0.36%))