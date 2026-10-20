Chứng khoán

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail

Tùng Linh

Tùng Linh

18:48 | 20/10/2026
(TBTCO) - Dù tiếp tục bán ròng 275 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 20/10, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ. TCB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 345 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phục hồi trong phiên 20/10, khi lực cầu giá lên cải thiện tại nhiều nhóm cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, lên 1.691,97 điểm, song vẫn nằm dưới ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Cùng với sự phục hồi của chỉ số, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận những điểm sáng đáng chú ý, dù trạng thái chung vẫn nghiêng về chiều bán. Trên HOSE, khối ngoại mua vào 1.995,17 tỷ đồng và bán ra 2.213,71 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 218,54 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 275 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp.

Đáng chú ý, TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại, với giá trị mua ròng lên tới 345,06 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Đây cũng là mức giải ngân nổi bật trong bối cảnh khối ngoại vẫn duy trì xu hướng rút vốn trên thị trường chung.

So với phiên trước, khi TCB chỉ được mua ròng 26,35 tỷ đồng, quy mô mua ròng trong phiên 20/10 đã tăng hơn 13 lần. Cùng với lực mua ngoại, cổ phiếu TCB tăng 2,11%, lên 33.950 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ TCB, dòng tiền ngoại còn tìm đến HPG của Tập đoàn Hòa Phát với giá trị mua ròng 145,01 tỷ đồng, đứng thứ hai trên HOSE. Cổ phiếu này tăng 2,68%, lên 21.100 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tích cực của HPG góp thêm điểm sáng cho nhóm vật liệu xây dựng trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực phục hồi sau nhiều tuần điều chỉnh.

FRT tiếp tục là cổ phiếu đáng chú ý khi duy trì đà hút vốn ngoại sang phiên thứ hai liên tiếp. Sau khi bất ngờ đảo chiều từ bán ròng hơn 63 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước sang mua ròng gần 151 tỷ đồng ngày 19/10, cổ phiếu của FPT Retail tiếp tục được mua ròng 77,92 tỷ đồng trong phiên 20/10.

Như vậy, chỉ trong hai phiên đầu tuần, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng gần 229 tỷ đồng tại FRT. Thị giá cũng duy trì đà tăng, đóng cửa phiên hôm nay ở mức 149.400 đồng/cổ phiếu, tăng 2,33%. So với mức 141.000 đồng/cổ phiếu cuối tuần trước, FRT đã tăng gần 6% sau hai phiên, trái ngược với diễn biến giằng co của VN-Index quanh vùng 1.700 điểm.

Bên cạnh ba cổ phiếu dẫn đầu, PNJ cũng thu hút lực mua ròng đáng kể với giá trị 67,68 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng mạnh 6,76%, lên 19.750 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã có diễn biến giá nổi bật trong danh sách được khối ngoại mua ròng.

Dòng vốn ngoại còn hướng đến POW với giá trị mua ròng 35,92 tỷ đồng, CTG 35,42 tỷ đồng và MSN 19,51 tỷ đồng. HDB, DCM và VPL cũng nằm trong nhóm được mua ròng. Trong đó, POW tăng 2,04%, MSN tăng 1,66% và DCM tăng 1,62%.

Hoạt động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài không chỉ tập trung tại nhóm ngân hàng mà còn trải rộng sang thép, bán lẻ, điện và hàng tiêu dùng. Đáng chú ý, phần lớn cổ phiếu dẫn đầu chiều mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng vượt trội so với chỉ số chung.

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 20/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung tại ACB và VHM với giá trị lần lượt 136,55 tỷ đồng và 135,92 tỷ đồng. KDC đứng tiếp theo với 100,05 tỷ đồng, trong khi VCB bị bán ròng 88,83 tỷ đồng và VJC 52,41 tỷ đồng. Các cổ phiếu STB, VIX, VPB, TCX cũng nằm trong danh sách bị bán ròng.

Sự phân hóa thể hiện rõ ngay trong nhóm ngân hàng, khi TCB dẫn đầu chiều mua ròng, CTG và HDB cũng được giải ngân, trong khi ACB, VCB và STB chịu áp lực bán. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự lựa chọn khác biệt giữa các cổ phiếu, thay vì giao dịch đồng nhất theo nhóm ngành.

Dù khối ngoại chưa chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài, quy mô bán ròng trong phiên 20/10 đã thu hẹp đáng kể so với mức gần 800 tỷ đồng trên HOSE của phiên trước. Đồng thời, dòng vốn cũng đang tập trung mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ TCB, HPG và FRT. Trong đó, cổ phiếu FPT Retail liên tục ghi nhận các phiên mua ròng gần đây./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index

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