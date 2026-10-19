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Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự phân hóa

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:38 | 19/10/2026
(TBTCO) - Bức tranh kinh doanh ngành chứng khoán quý III/2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả khác biệt, khi một số doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận, trong khi những đơn vị khác giảm sâu.
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Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Tiếp nối bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý III/2026, báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp vừa công bố tiếp tục cho thấy sự phân hóa về doanh thu và lợi nhuận. Trong khi một số công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhờ nguồn thu từ hoạt động cho vay và bảo lãnh phát hành, nhiều doanh nghiệp lại chịu sức ép từ chi phí tài chính gia tăng, doanh thu tự doanh suy giảm, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (mã Ck: DSC) ghi nhận lợi nhuận giảm trong quý III/2026. Theo báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 161 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 4,15 tỷ đồng, giảm khoảng 98% so với mức 168,1 tỷ đồng ghi nhận trong quý III/2025.

Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự phân hóa
Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Chứng khoán DSC.

Kết quả này chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm nguồn thu tự doanh, cùng với áp lực gia tăng của các khoản chi phí. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nguồn thu này, phần lớn đến từ cổ tức và tiền lãi của các tài sản tài chính, trong khi khoản lãi bán danh mục FVTPL giảm mạnh từ 85 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 600 triệu đồng.

Cùng với sự thu hẹp nguồn thu, chi phí hoạt động của DSC trong quý tăng lên 76 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng tăng 67%, đạt 69 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Việc doanh thu suy giảm trong khi các khoản chi phí đồng loạt gia tăng đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, DSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 492 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng, giảm gần 67%. Mức giảm lợi nhuận lớn hơn đáng kể so với mức giảm doanh thu cho thấy tác động của biến động nguồn thu và chi phí đến kết quả kinh doanh của công ty.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Pinetree ghi nhận doanh thu hoạt động gần 336 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, lợi nhuận trước thuế giảm 22%, xuống còn 48,7 tỷ đồng, trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng.

Cũng ghi nhận doanh thu tăng nhưng lợi nhuận suy giảm là Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree. Trong quý III/2026, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt gần 124,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 28%.

Xét theo từng mảng hoạt động, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Pinetree đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm tới 69%, xuống còn khoảng 5 tỷ đồng. Sự chênh lệch trong diễn biến doanh thu giữa các mảng hoạt động cho thấy mức tăng từ cho vay chưa đi cùng sự cải thiện đồng đều ở các nguồn thu khác.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay của Pinetree tăng 46%, lên hơn 46 tỷ đồng trong quý III. Đây là một trong những yếu tố chính gây sức ép lên lợi nhuận, dù doanh thu hoạt động vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong quý III/2026. Doanh thu hoạt động đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 46 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần mức 15 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự phân hóa
Báo cáo tài chính quý III/2026 của Chứng khoán Nhật Bản.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay và bảo lãnh phát hành là những nguồn đóng góp đáng chú ý. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 95 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ. Đây là một trong những khoản thu lớn nhất của công ty trong quý, đóng góp đáng kể vào mức tăng doanh thu hoạt động.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 không ghi nhận nguồn thu này. Sự xuất hiện của khoản doanh thu trên, cùng với mức tăng từ hoạt động cho vay, đã góp phần tạo nên chênh lệch về kết quả kinh doanh giữa hai kỳ.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của JBSV cũng tăng mạnh, lên 72 tỷ đồng trong quý III/2026. Dù phải ghi nhận khoản chi phí lớn, mức tăng doanh thu vẫn giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế cao hơn đáng kể so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, JBSV ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 477 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với 9 tháng đầu năm 2025. Như vậy, đà tăng doanh thu và lợi nhuận không chỉ xuất hiện trong riêng quý III mà còn được phản ánh trong kết quả kinh doanh lũy kế của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty CP Chứng khoán ASAM là trường hợp doanh thu tăng nhưng lợi nhuận chuyển sang thua lỗ. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu hoạt động của ASAM đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 1 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận 6 tỷ đồng của quý III/2025.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí hoạt động tăng mạnh, đặc biệt là khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL. Trong quý, khoản lỗ này lên tới gần 15 tỷ đồng, cao gấp gần 16 lần so với cùng kỳ. Diễn biến bất lợi từ danh mục tài sản tài chính đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khiến mức tăng doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, ASAM ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 công ty vẫn có lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Công ty Chứng khoán Nhật Bản (JSI), với quy mô doanh thu và lợi nhuận thấp hơn các doanh nghiệp nêu trên. Trong quý III/2026, JSI ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt gần 452 triệu đồng, tăng 51%.

Dù lợi nhuận quý III tăng, kết quả lũy kế 9 tháng của JSI lại ghi nhận chiều hướng ngược lại. Doanh thu hoạt động trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 21 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 253 triệu đồng, giảm khoảng 50%./.

Thu Hương
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chứng khoán ngành chứng khoán công ty chứng khoán chứng khoán dsc Chứng khoán Pinetree Chứng khoán ASAM Chứng khoán JB Việt Nam chứng khoán nhật bản

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