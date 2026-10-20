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Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an

Minh Đức

Minh Đức

16:36 | 20/10/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 20/10/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 (APEC FMM 2026), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an.
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Chuyến làm việc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tài chính - kinh tế song phương, đồng thời tiến hành tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam làm chủ nhà.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an
Quang cảnh buổi hội đàm.

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc đã tổ chức thành công chuỗi hội nghị trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 (FMP 2026). Thành công này đóng góp quan trọng vào dòng chảy hợp tác kinh tế - tài chính khu vực cũng như thành công chung của Năm APEC 2026.

Trao đổi về định hướng ưu tiên cho Tiến trình FMP 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, với vai trò Chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẽ đề xuất các chủ đề ưu tiên được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, đảm bảo tính kế thừa và thống nhất cao với chương trình nghị sự chung của APEC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (thứ hai, bên trái) phát biểu.

Bộ trưởng mong muốn Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác điều hành và tổ chức.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an khẳng định phía Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ các định hướng ưu tiên của Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm duy trì tính liên tục, thiết thực và hiệu quả của hợp tác tài chính APEC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an
Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an (thứ 2 bên phải) phát biểu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai Bộ trưởng cũng thảo luận sâu rộng về các nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm, hướng tới việc tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, tin cậy và thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam./.

Minh Đức
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