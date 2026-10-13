Doanh nghiệp

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
16:19 | 13/10/2026
Sáng 13/10, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm quốc tế: ProPak Hanoi 2026 - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
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Sự kiện diễn ra từ ngày 13/10 đến hết ngày 15/10, quy tụ hơn 100 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đến từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và nhiều thị trường quốc tế khác.

ProPak Hanoi 2026 trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất.

Đây không chỉ là nơi giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp mới, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp trực tiếp đánh giá, đối chiếu và lựa chọn công nghệ dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, độ ổn định vận hành và tổng chi phí sở hữu. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro và từng bước nâng cấp năng lực sản xuất một cách thực chất, bền vững.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Khánh Linh

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Chu Việt Cường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (Cục Công nghiệp, Bộ Công thương) nhấn mạnh, dù Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trọng tâm là chuyển từ tư duy chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư sang phát triển năng lực sản xuất trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Khánh Linh

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua các chính sách phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, trong đó chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực quản trị, chuyển đổi số, tự động hóa và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển nhà cung cấp nội địa và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam... Ở từng lĩnh vực như ngành chế biến, thực phẩm và bao bì cần đẩy mạnh tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đại diện Cục Công nghiệp kỳ vọng triển lãm không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, thị trường và chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp đồng thương mại, hợp tác đầu tư và các chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho doanh nghiệp lớn, tập đoàn quốc tế.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội
Các máy móc, thiết bị được trưng bày tịa triển lãm. Ảnh Khánh Linh

Về phía hiệp hội doanh nghiệp, bà Chu Thị Vân Anh - đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam chia sẻ, công nghệ chế biến, chiết rót, đóng gói và bao bì ngày càng giữ vai trò chiến lược. Hệ thống sản xuất hiện đại giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu và năng lượng, kiểm soát chất lượng tốt hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bao bì cũng không chỉ dừng ở chức năng bảo vệ sản phẩm mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, nhận diện thương hiệu và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Hiệp hội đánh giá việc ProPak Hanoi 2026 hiện diện tại miền Bắc có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, hàng tiêu dùng và bao bì.

Khánh Linh
Từ khóa:
triển lãm ProPak Hanoi 2026

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