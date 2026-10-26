Chứng khoán

Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
18:01 | 26/10/2026
(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần 19 - 23/10, đạt 15.900 tỷ đồng, nhờ khối lượng phát hành thêm tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm.
aa

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 19 - 23/10 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng so với tuần trước, chủ yếu nhờ khối lượng phát hành thêm của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Cụ thể, tại phiên đấu thầu ngày 21/10, KBNN gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó giá trị trúng thầu chính đạt 9.900 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 58,2%. Xét theo kỳ hạn, trái phiếu 5 năm trúng thầu toàn bộ 6.000 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 10 năm đạt 3.600 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm đạt 300 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đấu thầu chính, KBNN tiếp tục phát hành thêm thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Qua đó, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong tuần đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 38,8% so với tuần trước.

Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Về lãi suất, lợi suất trúng thầu tại hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt duy trì ở mức 4,27%/năm và 4,43%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 23/10, KBNN đã phát hành thành công 345.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 69,2% kế hoạch năm 2026. Trong tuần từ ngày 26 - 30/10, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 18.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 5 năm và 10 năm, với khối lượng dự kiến 8.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.

Trái ngược với diễn biến gia tăng khối lượng phát hành trên thị trường sơ cấp, hoạt động giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm sau tuần tăng mạnh trước đó.

Tổng giá trị giao dịch trong tuần 19 - 23/10 đạt 95.960 tỷ đồng, giảm 22,6% so với mức 123.950 tỷ đồng của tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (outright) đạt 58.370 tỷ đồng, giảm 22,8%; giao dịch mua bán lại (repo) đạt 37.590 tỷ đồng, giảm 22,3% và chiếm khoảng 39,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo các chuyên gia, việc cả hai loại hình giao dịch cùng sụt giảm phản ánh hoạt động mua bán trái phiếu và nhu cầu sử dụng trái phiếu chính phủ trong các giao dịch có kỳ hạn đều hạ nhiệt, trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định.

Mặc dù thanh khoản giảm, mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung không có nhiều biến động. Kết thúc ngày 23/10, lợi suất kỳ hạn 1 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,68%/năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương ứng, còn 4,35%/năm.

Đối với các kỳ hạn còn lại, lợi suất kỳ hạn 2 năm và 3 năm lần lượt duy trì ở mức 3,79%/năm và 3,85%/năm. Các kỳ hạn dài hơn gồm 7 năm, 10 năm và 15 năm cũng giữ ổn định ở mức tương ứng 4,46%/năm, 4,58%/năm và 4,72%/năm.

Diễn biến lợi suất ít thay đổi cho thấy quan hệ cung cầu trên thị trường thứ cấp tương đối cân bằng, dù khối lượng trái phiếu phát hành trên thị trường sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, chênh lệch giữa lợi suất thứ cấp và sơ cấp tại kỳ hạn 10 năm duy trì khoảng 15 điểm cơ bản, phản ánh mức lợi suất phát hành mới vẫn thấp hơn lợi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Đối với hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, báo cáo ghi nhận xu hướng mua ròng trái phiếu chính phủ tiếp tục được duy trì, song quy mô giảm đáng kể so với tuần trước. Cụ thể, giá trị mua ròng trong tuần đạt 83,49 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 713,77 tỷ đồng ghi nhận trong tuần liền trước.

Nhận định về triển vọng thị trường, các chuyên gia cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục đi ngang, được hỗ trợ bởi xu hướng giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại và nhu cầu đầu tư tương đối ổn định đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Tuy nhiên, áp lực phát hành trái phiếu trong những tháng cuối năm vẫn ở mức lớn, cùng với nhu cầu cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, có thể hạn chế dư địa giảm lợi suất. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đầu tư tại các kỳ hạn 5 - 10 năm được dự báo tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu chính phủ kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu gọi thầu trái phiếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiếu giao dịch khối ngoại

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Dành cho bạn

Tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam

Tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam

Ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa

Ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa

Hải Phòng: 53 doanh nghiệp bị hải quan cưỡng chế tài khoản do nợ thuế quá hạn

Hải Phòng: 53 doanh nghiệp bị hải quan cưỡng chế tài khoản do nợ thuế quá hạn

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

Chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ thuế

Chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ thuế

Đọc thêm

Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về giao dịch quyền chọn chỉ số

Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về giao dịch quyền chọn chỉ số

Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2021/TT-BTC về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Nhiều ý kiến liên quan đến hợp đồng quyền chọn chỉ số, cơ chế ký quỹ, bù trừ, thanh toán và quản lý rủi ro đã được tiếp thu, giải trình nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển sản phẩm mới trên thị trường.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo website giả mạo Công ty Quản lý quỹ Vietcombank

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo website giả mạo Công ty Quản lý quỹ Vietcombank

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cảnh báo về các website giả mạo thông tin, hình ảnh và sản phẩm của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), có dấu hiệu gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch tài chính.
"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán

"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Nguồn lực tài chính trong dân cư còn lớn, nhưng tỷ trọng phân bổ vào thị trường chứng khoán vẫn khiêm tốn. Để thu hút nguồn lực này, cần nâng cao chất lượng doanh nghiệp, củng cố niềm tin nhà đầu tư và phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.
Nâng chất lượng công bố thông tin, tăng sức hút dòng vốn

Nâng chất lượng công bố thông tin, tăng sức hút dòng vốn

(TBTCO) - Sau nâng hạng, chất lượng doanh nghiệp và tính minh bạch ngày càng có ý nghĩa đối với sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Hoàn thiện quy định công bố thông tin, đồng thời tăng tính chủ động của doanh nghiệp trong đối thoại với nhà đầu tư là nền tảng để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.
Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu còn nhiều dư địa phát triển, song để khai thác hiệu quả nguồn vốn dài hạn, cần tạo đột phá về cơ chế, sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư.
Khối ngoại bán ròng ACB gần 470 tỷ đồng, dòng vốn phân hóa mạnh ở nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng ACB gần 470 tỷ đồng, dòng vốn phân hóa mạnh ở nhóm ngân hàng

(TBTCO) - Trong phiên giao dịch cuối tuần 23/10, khối ngoại tập trung bán ròng cổ phiếu ACB với giá trị gần 470 tỷ đồng, trái ngược với xu hướng mua vào tại TCB, CTG, HDB và VPB.
Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hai cá nhân giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam do có hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu CMS, nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.
Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Sôi động hơn khi VN30-Index vượt mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Sôi động hơn khi VN30-Index vượt mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh. Dù thanh khoản hợp đồng chính tăng nhẹ, khối lượng mở (OI) tiếp tục giảm, phản ánh sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, quy mô tổng tài sản "về đích" sớm

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, quy mô tổng tài sản "về đích" sớm

Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan

TP. Hồ Chí Minh muốn hút FDI chất lượng cao, cần thêm những gì?

TP. Hồ Chí Minh muốn hút FDI chất lượng cao, cần thêm những gì?

VIFC-HCMC cần điều phối dòng vốn vào các ngành tạo giá trị gia tăng cao

VIFC-HCMC cần điều phối dòng vốn vào các ngành tạo giá trị gia tăng cao

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển

Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -39.75
26/10 | -39.75 (7,623.68 -39.75 (-0.52%))
DJI -652.84
26/10 | -652.84 (52,215.16 -652.84 (-1.23%))
IXIC -53.56
26/10 | -53.56 (25,955.34 -53.56 (-0.21%))
NYA -158.23
26/10 | -158.23 (24,117.27 -158.23 (-0.65%))
XAX +109.75
26/10 | +109.75 (8,470.76 +109.75 (+1.31%))
BUK100P +6.04
26/10 | +6.04 (1,065.34 +6.04 (+0.57%))
RUT -8.13
26/10 | -8.13 (2,775.90 -8.13 (-0.29%))
VIX +0.25
26/10 | +0.25 (19.70 +0.25 (+1.28%))
FTSE +44.66
26/10 | +44.66 (10,735.02 +44.66 (+0.42%))
GDAXI +191.85
26/10 | +191.85 (25,373.50 +191.85 (+0.76%))
FCHI +45.45
26/10 | +45.45 (7,828.27 +45.45 (+0.58%))
STOXX50E +20.26
26/10 | +20.26 (6,088.48 +20.26 (+0.33%))
N100 +2.67
26/10 | +2.67 (1,847.16 +2.67 (+0.14%))
BFX -9.15
26/10 | -9.15 (5,772.65 -9.15 (-0.16%))
MOEX.ME -0.11
26/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +118.44
26/10 | +118.44 (23,211.81 +118.44 (+0.51%))
STI -6.25
26/10 | -6.25 (5,415.91 -6.25 (-0.12%))
AXJO +14.70
26/10 | +14.70 (8,809.90 +14.70 (+0.17%))
AORD +20.80
26/10 | +20.80 (8,926.60 +20.80 (+0.23%))
BSESN +482.92
26/10 | +482.92 (73,606.75 +482.92 (+0.66%))
JKSE -66.16
26/10 | -66.16 (5,373.09 -66.16 (-1.22%))
KLSE -7.20
26/10 | -7.20 (1,604.36 -7.20 (-0.45%))
NZ50 -12.87
26/10 | -12.87 (13,733.93 -12.87 (-0.09%))
KS11 -80.83
26/10 | -80.83 (5,469.47 -80.83 (-1.46%))
TWII -846.37
26/10 | -846.37 (46,041.43 -846.37 (-1.81%))
GSPTSE -185.22
26/10 | -185.22 (35,788.18 -185.22 (-0.51%))
BVSP +962.56
26/10 | +962.56 (205,082.56 +962.56 (+0.47%))
MXX -10.09
26/10 | -10.09 (69,879.62 -10.09 (-0.01%))
MERV -4.75
26/10 | -4.75 (2,848,945.25 -4.75 (-0.00%))
TA125.TA +47.48
26/10 | +47.48 (4,082.47 +47.48 (+1.18%))
CASE30 -599.50
26/10 | -599.50 (48,634.80 -599.50 (-1.22%))
JN0U.JO +58.63
26/10 | +58.63 (6,527.96 +58.63 (+0.91%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -10.86
26/10 | -10.86 (9,993.03 -10.86 (-0.11%))
DX-Y.NYB +0.07
26/10 | +0.07 (101.88 +0.07 (+0.07%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -16.25
26/10 | -16.25 (10,889.80 -16.25 (-0.15%))
125904-USD-STRD +8.52
26/10 | +8.52 (2,725.07 +8.52 (+0.31%))
XDB -0.20
26/10 | -0.20 (133.79 -0.20 (-0.15%))
XDE -0.12
26/10 | -0.12 (112.04 -0.12 (-0.11%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI -15.74
26/10 | -15.74 (10,550.46 -15.74 (-0.15%))
000001.SS +7.04
26/10 | +7.04 (3,697.52 +7.04 (+0.19%))
N225 -503.51
26/10 | -503.51 (62,189.65 -503.51 (-0.80%))
XDN -0.03
26/10 | -0.03 (63.76 -0.03 (-0.04%))
XDA +0.18
26/10 | +0.18 (70.36 +0.18 (+0.26%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +2.72
26/10 | +2.72 (6,913.08 +2.72 (+0.04%))