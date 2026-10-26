Chứng khoán

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:29 | 26/10/2026
Cổ phiếu DSH của Đông Sơn Holdings chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 26/10, với giá tham chiếu 11.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết 350 tỷ đồng theo mệnh giá.
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Ngày 26/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings (mã Ck: DSH), đồng thời chính thức đưa 35 triệu cổ phiếu DSH vào giao dịch trên sàn HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 350 tỷ đồng.

Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DSH có giá tham chiếu 11.900 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10
Lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu DSH trên sàn HOSE. Nguồn: HOSE.

Đông Sơn Holdings tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319, được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ. Đến thời điểm niêm yết, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 350 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của Đông Sơn Holdings năm 2024 đạt 629,22 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 53 tỷ đồng.

Sang năm 2025, doanh thu thuần giảm xuống còn 421,99 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 32,9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng lên 213,9 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần so với kết quả năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đông Sơn Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 477,25 tỷ đồng, cao hơn mức doanh thu của cả năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong cùng kỳ đạt 61,27 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã chúc mừng Đông Sơn Holdings nhân dịp cổ phiếu DSH chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán. Đồng thời, HOSE khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là công bố thông tin và cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Thu Hương
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DSH cổ phiếu niêm yết HOSE Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings hose doanh nghiệp niêm yết

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